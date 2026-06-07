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'त्या' वादग्रस्त सीन्समध्ये आहे काय? जान्हवीमुळे राम चरणचा 'पेद्दी' अडचणीत; सविस्तरपणे समजून घ्या संपूर्ण वाद

What Is Peddi Movie Controversy: अभिनेता राम चरण आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूरसंदर्भातील एका सीनमुळे 'पेद्दी' चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या सीनमध्ये नेमकं आहे तरी काय?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 07, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:53 AM IST
'त्या' वादग्रस्त सीन्समध्ये आहे काय? जान्हवीमुळे राम चरणचा 'पेद्दी' अडचणीत; सविस्तरपणे समजून घ्या संपूर्ण वाद

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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