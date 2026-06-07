'त्या' वादग्रस्त सीन्समध्ये आहे काय? जान्हवीमुळे राम चरणचा 'पेद्दी' अडचणीत; सविस्तरपणे समजून घ्या संपूर्ण वाद

What Is Peddi Movie Controversy: 'करायला गेलो एक अन् झालं एक' असा काहीसा प्रकार सध्या 'पेद्दी' या तेलगू चित्रपटाचे दिग्दर्शक बुची बाबू सना यांच्यासोबत झालं आहे. सध्या प्रचंड चर्चेत असलेल्या 'पेद्दी' चित्रपटातील काही दृष्यांना प्रेक्षकांकडून अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळालेला नाही. उलट अभिनेत्री जान्हवी कपूरच्या पात्राचं ज्या पद्धतीने शुटींग करण्यात आलं आहे त्यावरुन तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून दिग्दर्शकावर खापर फोडलं जात आहे. मात्र असा प्रतिसाद पाहून दिग्दर्शक बुची बाबू सना यांनी मला प्रचंड धक्का बसल्याचं म्हटलं आहे. नेमका हा वाद काय आहे? असा चित्रपटाच्या शुटींगदरम्यान काय शूट करण्यात आलंय ज्यावरुन वाद होतोय हे सगळं समजून घेऊयात...
“प्रेक्षक जान्हवीवर चित्रित करण्यात आलेल्या या दृश्यांना इतक्या नकारात्मक पद्धतीने पाहतील, मला अशी अपेक्षा नव्हती,” असं 'एक्सप्रेस' ग्रुपच्या 'स्क्रीन'शी संवाद साधताना बुची यांनी म्हटलं आहे. जान्हवीसंदर्भातील दृष्यांमुळे आपल्यावर होणाऱ्या टीकेने भविष्यात स्री पात्रांकडे पाहण्याचा माझा दृष्टीकोन नक्कीच वेगळा असेल असंही बुची यांनी म्हटलं आहे. “राम चरण आणि जान्हवी कपूर यांच्यातील एक खेळकर प्रेमकथा दाखवण्याचा माझा उद्देश होता. मात्र यापुढे, आम्ही अधिक काळजी घेऊ आणि अधिक चांगले चित्रण करण्यास प्राधान्य देऊ,” असं म्हणत बुची यांनी आपली चूक कबूल करत माफी मागितली आहे.
'पेद्दी' संदर्भातील वाद समजून घेण्यासाठी प्रेक्षकांनी नेमका कशावर आक्षेप घेतला हे समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. 'पेद्दी' हा आंध्र प्रदेशातील विझियानगरम जिल्ह्यातील कथानक असलेला स्पोर्ट्स ड्रामा प्रकारचा चित्रपट आहे. या चित्रपटामध्ये खेळाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक लहान मोठी गावं त्यांच्या अस्मितेसाठी आणि अस्तित्वाबरोबरच समाज मान्यतेसाठी कसा संघर्ष करत आहेत हे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राम चरणने पेद्दी नावाची भूमिका साकारली असून त्यावरुनच चित्रपटाला नाव देण्यात आलं आहे. राम चरणने अशाच एका छोट्याश्या गावातील वस्तीमधील क्रिकेटपटूची भूमिका साकारली आहे. 'पेद्दी'चा प्रवास हा चित्रपटाचा भावनिक गाभा असून बहुतांश प्रेक्षकांच्या मतांनुसार, चित्रपटाचा उत्तरार्ध हा या कथेला धरुन आहे. मात्र चित्रपटाचा पूर्वार्ध, विशेषतः पेद्दी आणि जान्हवीची प्रेमकथा वादग्रस्त पद्धतीने दाखवण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
सध्या या चित्रपटावर जी काही टीका केली जात आहे ती चित्रपटामधील प्रेमकथा आणि तिच्या चित्रिकरणावरुन केली जात आहे. जान्हवी कपूरने साकारलेल्या अचियम्मा या पात्राची ओळख करुन देतानाचा सीन वादात सापडला आहे. या सीनमध्ये जान्हवीचा चेहरा न दाखवता काही मिनिटं कॅमेरा तिच्या शरीरावरुन रेंगाळताना दिसतो. म्हणजेच या सीनमध्ये मुख्य महिला पात्राची ओळख करुन देताना ती किती मादक आहे हे दाखवण्यासाठी सीनमध्ये तिची कंबर, हात, पाय अशा वेगवेगळे अवयव दाखवून अगदी शेवटी तिचा चेहरा दाखवण्यात आला आहे. या सीननंतर चित्रपटाच्या कथानकामध्ये प्रेमप्रकरण सुरू होते. नायक (राम चरण) आपल्या मित्रांना उघडपणे सांगतो की तो अचियम्माला (जान्हवीला) तिच्या परवानगीशिवाय स्पर्श करेल. त्यानंतर हिरो अभिनेत्रीच्या खासगी स्पेसमध्ये शिरतो आणि तिच्याशी तिच्या न कळत अंगलट करतो. संतापलेली अचियम्माला त्याला कानशिलात मारते. त्यानंतर तो तिला सांगतो की तिने मारलेली चपकार हा त्याचा प्रेम व्यक्त करण्याचा मार्ग होता. चित्रपटामधील हा रोमँटिक सीन दोघे एकमेकांचं चुंबन घेतात आणि संपतो.
The plot of Peddi : Janhvi Kapoor 4K! (3840x2160) pic.twitter.com/oKWEU7ulJg— Aad!7 (@Aadi_memorable7) June 5, 2026
हाच या चित्रपटातील सर्वात वादग्रस्त सीन ठरत आहे. अनेक प्रेक्षकांनी, विशेषतः महिलांनी, असा युक्तिवाद केला की 'पेद्दी'मधील ज्या सीनला 'खेळकर प्रणय' म्हणून दाखवण्यात आलं आहे तो सीन म्हणजे प्रत्यक्षात प्रत्येक दृश्यातून होणारा छळ, महिलेच्या संमतीचा अभाव आणि स्त्रीचा आक्षेप ही एक मर्यादा नसून एक अडथळा आहे, असं चित्र सादर करणारा असल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे केवळ तेलुगू चित्रपटातील प्रेक्षक नाही तर सोशल मीडियावरही अनेकांनी असाच आक्षेप नोंदवला आहे.
जान्हवीनेही या चित्रपटाच्या शुटींगदरम्यान आक्षेप नोंदवल्याचा दावा स्क्रीनशॉट शेअर करत केला आहे. त्यांना शुटींगच्यावेळी मी स्तन (छातीचे) आणि कमरेचे शॉट्स घेऊ नका असे सांगितले होते, असा दावा करताना जान्हवीने त्यावेळेच्या चॅटचे स्क्रीनशॉट शेअर केलेत. माझ्या या भूमिकेशी राम चरणही सहतम होते आणि त्यांनी तसे निर्देशही दिल्याचं जान्हवी म्हणाली.
'पेद्दी'भोवतीचा हा छोटा वाटणारा वाद कोणत्याही पूर्वाश्रमीच्या संदर्भाशिवाय निर्माण झालेला नाही. बुची बाबू सना यांचा 2021 मध्ये प्रदर्शित झालेला पहिलाच चित्रपट 'उप्पेना'ही वादात सापडला होता. 'उप्पेना'ला तेलुगूतील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला, त्यात कृती शेट्टीने एक रोमँटिक भूमिका साकारली होती. चित्रीकरणाच्या वेळी शेट्टी 17 वर्षांची होती. या चित्रपटामध्ये नायकाने तिच्या पात्राचा केलेला वेडसर पाठलाग ज्या पद्धतीने चित्रित केला होता, त्यावर त्यावेळी काही प्रमाणात टीका झाली होती. मात्र या चित्रपटाचं समीक्षकांनी केलेलं कौतुक आणि त्याच वेळी मिळालेल्या व्यावसायिक यशामुळे ही टीका फारशी प्रभावी ठरली नाही. हा वाद न वाढल्यानेच आता जान्हवीसंदर्भातील हा सीन चित्रत करण्याचं धाडस बुची बाबू सना यांनी केल्याचं सांगितलं जात आहे.
'पेद्दी' मधील प्रमुख अभिनेता राम चरण असल्याने तसेच त्यामध्ये जान्हवीसारखी बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री असल्याने चित्रपटाचा आवाका फार मोठा आहे. राम चरणसारखा हिरो असल्याने चित्रपटाकडे मोठा प्रेक्षक वर्ग आकर्षित झाला असला तरी आता टीकाही तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतेय.