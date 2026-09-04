Explained: 'हनुमान अंश' चित्रपट सुपरहिट का होतोय? बॉलिवूडसाठी मोठा धडा; श्रद्धा आणि साधेपणाचा संगम की फक्त नशीब?

सध्या बॉलिवूडमध्ये अनेक मोठ्या बजेटचे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी होण्यासाठी संघर्ष करताना कमी बजेटमध्ये एका चित्रपटाने मात्र सगळ्यांना मागे टाकलं आहे. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने धुमाकूळ घातला असून कमाईत 'धुरंधर 2' चा रेकॉर्डही मोडला आहे. रिलीज झाल्यानंतर दोन आठवडे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद न मिळालेला हा चित्रपट पाहण्यासाठी आता प्रेक्षक तुडुंब गर्दी करत आहेत. राजस्थानमध्ये बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या चित्रपटगृहात घुसायला जागा नाही अशी स्थिती होती. या चित्रपटाचं नाव आहे 'हनुमान अंश'.
हा चित्रपट पाहण्यासाठी फक्त ज्य़ेष्ठ नागरिक नाही तर तरुण, तरुणीही जात आहेत. शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागांमध्ये हा चित्रपट जास्त गर्दी खेचत आहे. कुटुंबच्या कुटुंब एकत्रितपणे चित्रपट पाहायला जात आहेत. हा चित्रपट बॉलिवूडसाठी एक धडा असून, यातून बरंच काही शिकण्यासारखं आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चालण्याची नेमकी कारणं यानिमित्ताने समजून घेऊयात.
गेल्या दोन आठवड्यांत 'हनुमान अंश'ची लोकप्रियता प्रचंड वाढली आहे. हा चित्रपट खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांचे मनोरंजन करणारा आहे. तो अत्यंत प्रामाणिकपणे बनवला गेला असून, त्यात उत्तम संगीत आणि एक साधी-सरळ कथा आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, निर्मात्यांनी या चित्रपटाला जे नाही ते भासवण्याचा किंवा अनावश्यक दिखावा करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.
हा चित्रपट नीम करोली बाबांचे जीवन त्यांच्या मूळ स्वरूपात मांडतो. यात कोणताही अनावश्यक खटाटोप किंवा केवळ नेत्रदीपक दृश्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. यात या आध्यात्मिक गुरूंच्या चमत्कारांचे वर्णन केले आहे. हे चमत्कार खरोखर घडले की नाही, हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. पिढ्यानपिढ्या लोकांनी या कथा ऐकल्या आहेत आणि त्यावर विश्वास ठेवला आहे. 'हनुमान अंश' या कथांना प्रेक्षकांना ज्या प्रकारे त्या पाहायला आवडतात, तशाच प्रकारे सादर करतो.
शुद्ध हिंदी भाषेतील साधी कथा आणि कलाकारांचा अस्सल अभिनय यांच्या जोरावर, दिग्दर्शक विशाल चतुर्वेदी यांनी अशा एका पिढीला साद घातली आहे जी एका साध्या-सोप्या काळात मोठी झाली. ज्या काळात दूरदर्शनवर बी.आर. चोप्रा यांची 'रामायण' मालिका पहिल्यांदा प्रसारित झाली होती, त्या पिढीला हा चित्रपट फार आवडत आहे. ही पिढी आता साठी आणि सत्तरीच्या वयात आहे. ही पिढी जी लहानपणी 'रामायण' पाहण्यासाठी आपल्या परिसरातील ज्या एका घरात टीव्ही होता, तिथे धावत जायची. आज, 'हनुमान अंश' हा चित्रपट पाहण्यासाठी हीच मंडळी आपली मुले आणि नातवंडांच्या आधाराने नाट्यगृहाच्या पायऱ्या चढताना दिसत आहेत.
हिंसक, थरारपट आणि 'स्लो-मोशन' ॲक्शन दृश्यांच्या माध्यमातून 'जनसामान्यांना' आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात चित्रपट निर्मात्यांनी या पिढीकडे बऱ्याच अंशी दुर्लक्ष केले होते. अखेरीस 'हनुमान अंश' या चित्रपटामुळे या प्रेक्षकांना असा एक चित्रपट मिळाला आहे जो त्यांना त्या साध्या-सोप्या काळात घेऊन जातो आणि हे सर्व कोणत्याही प्रकारचा राजकीय संदेश किंवा प्रोपगंडा कथानकात न लादता साधले गेले आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे हा चित्रपट कोणतीही विचारसरणी लादण्याचा प्रयत्न करत नाही. हा चित्रपट स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देतो. याच संयमामुळे कदाचित हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनाला इतका भिडला असावा.
'हनुमान अंश' हा चित्रपट मुख्य प्रवाहातील बाजारपेठेत एका नवीन प्रकारच्या चित्रपटशैलीला स्थान मिळवून देणारे प्रवेशद्वार ठरू शकतो. श्रद्धा, अध्यात्म आणि लोककथांवर आधारित कथांसाठी निश्चितच एक मोठा प्रेक्षकवर्ग अस्तित्वात आहे. हा प्रेक्षकवर्ग असे चित्रपट पाहण्यास उत्सुक आहेत.
मात्र, 'हनुमान अंश'च्या यशासोबतच एक महत्त्वाची अटही आहे: या प्रकारच्या चित्रपटांची निर्मिती करताना प्रामाणिकपणा आणि अभिरुची जपली जाणे आवश्यक आहे. प्रेक्षक अशा प्रकारच्या आणखी चित्रपटांसाठी कदाचित उत्सुक असतील. पण केवळ एखाद्या धार्मिक व्यक्तिमत्त्वाला पडद्यावर आणून तो हिट होईल असं मानणं चुकीचं ठरेल.