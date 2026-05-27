Explainer: पडद्यामागच्या घडामोडी समोर, रणवीरनं 'डॉन 3' का सोडला? फरहानसोबतच्या वादामागचं कारण काय? सर्व प्रश्नांची उत्तरं

Explainer Why Ranveer Singh Quit Don 3: अभिनेता रणवीर सिंग आणि अभिनेता, निर्माता, दिग्दर्शक फरहान अख्तर यांच्यामध्ये असणारा वाद विकोपास गेला असून, बॉलिवूडमधील हा सर्वात मोठा वाद असल्याचं म्हटलं जात आहे.
Explainer Why Ranveer Singh Quit Don 3: दोन कलाकारांमध्ये धुमसणारी वादाची ठिणगी अतिशय विचित्र वळणावर पोहोचली असून, यामध्ये आता पैशांच्या देवाणघेवाणीचा मुद्दासुद्धा डोकं वर काढताना दिसत आहे. 'डॉन 3' चित्रपटावरून फरहान आणि रणवीर यांच्यामधील मतभेद विविध चर्चांना वाव देत असतानाच या वाद नेमका कुठं सुरू झाला याचाही खुलासा झाला आहे. चित्रपटासाठीच्या सामान्य कास्टींगचा मुद्दा आता थेट न्यायालयीन संघर्षापर्यंत पोहोचल्यानं बी टाऊनमध्ये 'ऑल ई नॉट वेल' असल्याचच पाहायला मिळतंय.
फरहान अख्तरच्या एक्सेल एंटरटेन्मेंट या निर्मिती संस्थेनं नुकसान भरपाईच्या स्वरुपात रणवीरकडून 45 कोटी इतक्या प्रचंड रकमेची मागणी केली आहे. त्यातच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज़ (FWICE)नंसुद्धा रणवीरविरोधात भूमिका घेत त्याच्यासोबत, काम न करण्याची भूमिका घेतल्यानं रणवीरपुढं असणाऱ्या अडचणी बऱ्याच अंशी वाढल्याचं स्पष्ट होत आहे.
2023 मध्ये रणवीर सिंग यानं 'डॉन' चित्रपटाची फ्रँचायजी असणाऱ्या पुढच्या चित्रपटाची घोषणा केली. अभिनेत्यानंही या प्रोजेक्टला स्वीकारत या भूमिकेसाठी तयारी दाखवली. ज्यानंतर प्रसिद्धीच्या निमित्तानं एक व्हिडीओसुद्धा प्रचंड प्रमाणात व्हायरल करण्यात आला मात्र या चित्रपटाच्या कामांना उशिरच होत गेला, कारणं मात्र समोर आली नाहीत.
माध्यमांमध्ये आलेल्या माहितीनुसार रणवीर आणि चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शकांमध्ये असणाऱ्या मतभेदांमुळं (Creative Diffrences) या चित्रपटावरील कामं सुरू झाल्यानंतर रणवीरनं काढता पाय घेतला. ज्यानंतर असाही दावा करण्यात आला जिथं रणवीरला चित्रपटातील त्याची भूमिका अधिक गंभीर, नकारात्मक असणं अपेक्षित होतं. जिथं अधिकाधिक अपशब्दांचा वापर आणि हिंसेचा अधिक वापर करता येईल असं त्याचं मत होतं. मात्र कथित स्वरुपात फरहानला हा चित्रपट त्याच्या शैलीनं करायचा होता. काही वृत्तांनुसार चित्रपटाच्या निर्मिती प्रक्रियेमध्ये वारंवार होणारी दिरंगाई आणि अखेरच्या क्षणापर्यंत स्क्रीप्ट तयार नसणं ही बाब रणवीरच्या पसंतीस उतरली नव्हती. या सर्व चर्चा असतानाही रणवीरनं मात्र कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
या वर्षाच्या सुरुवातीलाच फरहान अख्तरनं रणवीरसोबतच्या या मतभेदांवर काही गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या. एका मुलाखतीदरम्यान फरहान म्हणाला होता, 'मी जे शिकलो आहे त्यामध्ये अनपेक्षित गोष्टींसाठी तयार राहण्याची गरज आहे. जोपर्यंत एखादी गोष्ट चित्रपटात दिसत नाही तोपर्यंत कोणतीही गोष्ट कायमस्वरुपी आहे असं म्हणायला हरकत नाही.' आतापर्यंत आपल्या चित्रपटांच्या प्रवासामध्ये सर्व गोष्टी उत्तम असल्या तरीही आव्हानात्मक गोष्टी टाळता येत नाहीत मात्र त्यांना सहजपणे स्वीकार तर करता येतं, असंही फरहाननं म्हटलेलं.
दरम्यान या संपूर्ण वादामध्ये रणवीरवर FWICE कडून असहकार्याच्या स्वरुपात विरोध केला आहे. FWICE नं याबाबतचे निर्देश करत अभिनेत्यावर बंदी लागू केली. ज्यामध्ये अंतिम निर्णयापर्यंत सर्वांनाच रणवीर सिंगसोबत काम करता येणार नाही. अगदी स्पॉटबॉटपासून ते मेकअप आर्टिस्टपर्यंत कोणीसुद्धा रणवीरसोबत काम करु शकत नाही. या वादावर संस्थेच्या अंतर्गत बैठकीमध्ये त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती अशोक पंडित यांनी दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 11 एप्रिल रोजी फरहान अख्तरनं रणवीरविरोधातील तक्रार दाखल करत चित्रीकरण सुरू होण्याच्या 3 आठवड्यांपूर्वीच रणवीरनं चित्रपट सोडला ज्यामुळं निर्मिती संस्थेला प्रचंड नुकसान झालं.
FWICE च्या माहितीनुसार या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये एक्सेल एंटरटेन्मेंटनं चित्रीकरणासाठी हॉटेल, शूटिंग लोकेशन आणि 200 जणांच्या विमान प्रवासाची तिकिटं अशी सर्व बुकिंग केली होती, ज्याची माहितीसुद्धा सादर करण्यात आली. या संपूर्ण प्री प्रोडक्शन प्रक्रियेत 45 कोटींचा खर्च आला, ज्याची नुकसानभरपाई फरहाननं मागितली. मात्र, रणवीरला त्याची बाजू मांडण्यासाठीची विचारणा करूनही 3 बोलवण्यांनंतरसुद्धा रणवीर न पोहोचल्यामुळं आता हा वाद आणखी चिघळला आहे.