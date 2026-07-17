/Fact Check:दीपिका पदुकोणने सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला पाठिंबा दिला का? जाणून घ्या सत्य

Deepika Padukone Supports Sonam Wangchuk Hunger Strike:X (पूर्वीचे ट्विटर) आणि रेडिट (Reddit) सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक स्क्रीनशॉट वेगाने फिरत आहे. यात दावा केला आहे की, अभिनेत्री दीपिका पदुकोणने कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ एक इन्स्टाग्राम स्टोरी शेअर केली होती. या स्क्रीनशॉटमध्ये असाही आरोप आहे की तिने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली होती, परंतु नंतर ती पोस्ट डिलीट केली. हा स्क्रीनशॉट व्हायरल होताच, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्ये त्याच्या सत्यतेबाबत मतभेद दिसून आले.
व्हायरल झालेल्या फोटोत कथितरित्या दीपिकाची एक इन्स्टाग्राम स्टोरी दिसत आहे, ज्यामध्ये तिने सोनम वांगचुक यांची एक पोस्ट 'री-शेअर' केली होती आणि त्यावर असे कॅप्शन दिले होते: "ते उपोषणावर आहेत; आणि आपण मात्र फक्त (सोशल मीडियावर) स्क्रोल करत आहोत." त्या पोस्टमध्ये असे म्हटले होते: "याबद्दल कोणीही का बोलत नाहीये? आपण लोकशाहीच्या सर्वात वाईट टप्प्यातून जात आहोत आणि एखाद्या अपयशी नेत्याला महान दाखवण्यासाठी कितीही चित्रपट बनवले तरीही, वास्तव बदलत नाही."
दीपिका पदुकोणच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटची तपासणी केली असता अशी कोणतीही स्टोरी आढळली नाही. इन्स्टाग्राम स्टोरीज २४ तासांनंतर नाहीशा होतात (जोपर्यंत त्या 'हायलाइट्स' म्हणून सेव्ह केल्या जात नाहीत) आणि वापरकर्ते त्या कधीही डिलीट करू शकतात, त्यामुळे केवळ तिच्या सध्याच्या प्रोफाइलवरून ती पोस्ट कधी प्रकाशित झाली होती की नाही, याची पुष्टी करणे अशक्य आहे. शिवाय, त्या स्क्रीनशॉटमध्ये डिजिटल फेरफार केल्याची चिन्हे दिसतात आणि विश्वसनीय अहवालांवरून हे स्पष्ट होते की अशी कोणतीही पोस्ट कधीच अस्तित्वात नव्हती. हे वृत्त लिहेपर्यंत, दीपिका पदुकोणने या व्हायरल स्क्रीनशॉटच्या सत्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी किंवा खंडन केलेले नाही.
चित्रपटसृष्टीतील अनेकांनी सोनम वांगचुक यांना उघडपणे पाठिंबा दर्शविला आहे, जे दीर्घकाळापासून उपोषणावर आहेत. सोनी राजदान, झीनत अमान, वीर दास, मुनव्वर फारुकी, अनुराग कश्यप, काम्या पंजाबी, अभय देओल, रुबिना दिलैक आणि आयशा खान यांसारख्या सेलिब्रिटींनी त्यांच्या आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि त्यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. स्वरा भास्कर आणि कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनीही दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे वांगचुकला भेट दिली.