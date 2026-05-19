Fact Check : 4 वर्षांचा संसार मोडला अन् आता मौनी रॉय दिशा पाटनीसोबत रिलेशनशिपमध्ये?, काय आहे व्हायरल पोस्टचं 'सत्य'?

Mauni Roy Disha Patni Relationship : सुरज नांबियारसोबत 4 वर्षांचा संसारानंतर मौनी रॉय हिने घटस्फोट घेतल्याचे सोशल मीडियावर जाहीर केलं. दुसरीकडे मौनीच्या नवीन पोस्टमुळे दिशा पाटनीसोबत ती रिलेशनशिपमध्ये असल्याची चर्चा रंगली आहे.
Mauni Roy Disha Patni Relationship : बॉलिवूडमधील अभिनेत्री मौनी रॉय गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. सुरज नांबियारसोबत 4 वर्षांचा संसार संपल्याची घोषणा केली. त्यानंतर या दोघांनी सोशल मीडियावरुन एकमेकांना अनफॉलो केलं. एकमेकांच्या संमतीने हे नातं संपुष्टात आणत आहे, असं तिने पोस्टमध्ये सांगितलं. आता मौनीने आयुष्याची नवीन सुरुवात केली आहे. तिच्या एका पोस्टमुळे मौनीची आयुष्यात खास व्यक्तीची एन्ट्री झाली आहे. पण ही व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणी नसून तिची खास मैत्रिणी दिशा पाटनी आहे. मौनीच्या पोस्टमुळे या चर्चांना उधाण आणलाय. काय आहे या नात्यामधील सत्य जाणून घेऊयात.
सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे की, दिशा आणि मौनी यांचा एक हार घातलेला फोटो आहे. ज्यावर तिने लिहिलंय की, एक अध्याय संपला. मला तिच्यामध्ये माझा आयुष्य सापडलं आहे. हो, दिशा आणि मी या प्रेमप्रथेला लग्नात बदलण्यासाठी तयार आहोत. जखमा भरून काढण्यापासून ते कायमचा आनंद पर्यंतचा हा प्रवास सुरू होतोय.
मौनी रॉय आणि दिशा पाटनी यांच्या नात्याची आणि लग्नाच्या कथित पोस्टमागील सत्य का आहे, तर आम्ही तुम्हाला सांगतो ही व्हायरल झालेली पोस्ट अधिकृत नाही. ही पोस्ट पूर्णत: खोटी आहे. या पोस्टमधील फोटो गेल्यावर्षीचा आहे. बॉलिवूडसह चाहत्यांना माहितीय दिशा आणि मौनी या दोघी बेस्टफ्रेंड आहेत. गेल्या वर्षी 2025 दिशाच्या वाढदिवसानिमित्त त्या दोघी इस्कॉन मंदिरात गेले होते. तेव्हाचा हा फोटो एडिट करुन त्याच्यावरील कॅप्शन काढण्यात आलं. एवढंच नाहीतर नवीन कॅप्शनसोबत तो फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
मौनी आणि सुरज यांनी एकमेकांना अनफॉलो केल्यानंतर दिशा पाटनीनेही सुरज नांबियारला अनफॉलो केलं. त्यामुळे सोशल मीडियावर दिशामुळे मौनी आणि सुरजचं नातं संपुष्टात आलं, अशी चर्चा रंगली आहे.
दरम्यान सूरज नांबियारबद्दल बोलायचं झालं, तो दुबईमध्ये राहतो. तो मूळचा बंगळुरूचा असून Investment Banker आहे. गोव्यात सूरज आणि मौन यांनी 2022 मध्ये मल्याळी आणि बंगाली या संस्कृतीनुसार लग्न झालं.