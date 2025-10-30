English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
संजय मिश्रा, महिमा चौधरीनं गुपचूप उरकलं लग्न? उतारवयातील ही जोडी नवरदेव- नववधूच्या वेशात समोर येताच चाहत्यांना धक्का!

Mahima Chaudhry Sanjay Mishra wedding photos : लाल रंगाची साडी, हातभर सोन्याच्या बांगड्या, बिंदी, चेहऱ्यावर सुरेख लकाकी हे झालं महिमाचं रुप आणि संजय मिश्रासुद्धा एका वेगळ्याच रुपात... सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल!  

सायली पाटील | Updated: Oct 30, 2025, 03:24 PM IST
Mahima Chaudhry Sanjay Mishra wedding photos : 90च्या दशकातील काही कलाकार आता उतारवयात असून, या कलाकारांना मिळणाऱ्या भूमिकांमध्येसुद्धा तितकेच बदल झाले आहेत. विविध कथानकांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणाऱ्या याच कलाकारांपैकी काही मंडळी बहुविध कारणांमुळं चर्चेचा विषय ठरत आहेत. अशीच चर्चा होतेय ती म्हणजे अभिनेत्री महिमा चौधरी आणि अभिनेता संजय मिश्रा यांच्या एका फोटोची. जिथं हे दोन्ही कलाकार लग्नाच्या अर्थात वधू-वराच्या वेशात दिसत असून, त्यांची देहबोली पाहता, यांनी लग्न केलं की काय? हाच प्रश्न चाहत्यांच्या मनात घर करत आहे. 

संजय- महिमानं लग्न केलं? 

महिमा चौधरी आणि संजय मिश्रा यांना नववधू आणि वराच्या रुपात पाहून चाहते थक्क झाले. काहींनी तर Google वर जाऊन या जोडीच्या खासगी जीवनाविषयी माहिती शोधण्यासाठीसुद्धा धाव मारली. कारण हे फोटो पाहून अनेकांनाच आश्चर्य वाटलं. वयाच्या 62 व्या वर्षी मिश्रा आणि 52 व्या वर्षी महिमानं लग्नगाठ बांधणं हेच अनपेक्षित असून, कोणत्याही नात्याच्या चर्चांविना एकाएकी असे फोटो समोर येणं म्हणजे चाहत्यांना धक्काच. व्हायरल व्हिडीओमध्ये, 'तुम्ही लग्नाला नाही येऊ शकलात, पण आता मिठाई खाऊनच जा..' असं महिमा म्हणत असल्यानं चाहतेही चांगलेच गोंधळात पडले आहेत. 

सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल... 

महिमा आणि संजय मिश्रा यांचा हा व्हिडीओ पाहून चाहत्यांना काहीच कळेना. हे प्रकरण नेमकं काय आहे, हाच प्रश्नही अनेकांच्या मनात घर करून गेला. पण, सरतेशेवटी ही बाब स्पष्ट झाली आणि हा सर्व आटापिटा प्रत्यक्ष जीवनात नसून, एका चित्रपटासाठी असल्याचं स्पष्ट झालं. आगामी चित्रपटामध्ये महिमा चौधरी आणि संजय मिश्रा जोडीदारांच्या भूमिकेत दिसणार असून, या चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी त्यांनी कमाल शक्कल लढवल्याचं पाहायला मिळत आहे, ज्याकडे चाहत्यांचं दुर्लक्षच होणार नाही. 

लग्नाच्या फोटोंमागचं नेमकं सत्य काय? 

महिमा आणि संजय मिश्रा यांनी प्रत्यक्षात लग्न केलं नसून, आगामी 'दुर्लभ प्रसाद की दुसरी शादी' या चित्रपटाच्या निमित्तानं ही जोडी एकत्र दिसली. चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी विविध मार्ग अवलंबले जात असतानाच या चित्रपटाच्या टीमनं इथं बाजी मारल्याचं पाहायला मिळत आहे. सिद्धांत राज यांनी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं असून, अद्यापही या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख मात्र समोर आलेली नाही. पण, ही जोडी आणि एकंदर प्रसिद्धी पाहता चित्रपटाच्या कथानकाबाबत चाहते कमालीचे उत्सुक असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

FAQ

महिमा चौधरी आणि संजय मिश्रा यांच्या लग्नाच्या फोटो आणि व्हिडिओबाबत सध्या चर्चा कशामुळे आहे?
90 च्या दशकातील अभिनेत्री महिमा चौधरी (52 वर्षे) आणि अभिनेता संजय मिश्रा (62 वर्षे) यांना वधू-वराच्या वेशात दाखवणारे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. चाहत्यांना वाटलं की त्यांनी प्रत्यक्ष लग्न केलं असावं, ज्यामुळे खासगी जीवनाबाबत उत्सुकता वाढली आणि Google वर शोध वाढले.

 महिमा आणि संजय मिश्रा यांनी प्रत्यक्ष लग्न केलं का?
नाही, हे प्रत्यक्ष लग्न नाही. चाहत्यांच्या गोंधळात पडण्यासारखं असलं तरी हा सर्व आटापिटा एका चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी आहे. 

या व्हायरल फोटोंमागचं नेमकं सत्य काय आहे?
हे फोटो आणि व्हिडिओ आगामी चित्रपट 'दुर्लभ प्रसाद की दुसरी शादी' च्या प्रमोशनसाठी तयार केले गेले आहेत. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

