फैसल खानने कुटुंबावर लावला गंभीर आरोप, भाऊ आमिर सोबत सुद्धा तोडलं नातं

Faissal Khan : बॉलिवूडमधील 'मेला' या चित्रपटात आमिर खान (Amir Khan) सोबत दिसलेला त्याचा भाऊ फैसल खान (Faissal Khan) हा अनेकांच्या लक्षात असेल. या दोघांमधील जुगलबंदी प्रेक्षकांना भावली होती. मात्र सध्या फैसल खान आणि त्याच्या कुटुंबातील दुरावा इतका वाढला आहे की फैसल खानने भाऊ आमिर आणि कुटुंबाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फैसल खानने एका मुलाखतीत सांगितलंय की त्याच्यासोबत अनेक वर्षांपासून गैरवर्तन केले जात आहे. आमिर आणि त्याच्या कुटुंबाने मागे एका निवेदनात म्हटले होते की फैसल कुटुंबाबाबत करत असलेली विधान दिशाभूल करणारी आहेत.
फैसल खानने 'बॉलीवुड बबल' ला मुलाखत देताना म्हंटले की, 'त्याने कुटुंबाशी असलेले सर्व संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो त्याचा भाऊ आमिरकडून कोणतीही आर्थिक मदत घेणार नाही. फैसलने त्याच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की त्याला आता त्याचे दिवंगत वडील ताहिर हुसेन किंवा आई झीनत ताहिर हुसेन यांच्या कुटुंबाचा भाग मानले जाऊ नये. फैसलने स्पष्टपणे सांगितले की, त्याच्या पालकांच्या मालमत्तेवर त्याचा कोणताही अधिकार राहणार नाही आणि तो कोणत्याही मालमत्तेच्या बाबतीत तो जबाबदार राहणार नाही.
फैसल खानने भाऊ आमिर खान यांच्या घरी राहण्यास नकार दिला. तसेच त्यांच्याकडून मिळणारी आर्थिक मदत सुद्धा नाकारली आहे. त्याने 2005 ते 2007 दरम्यान घडलेल्या काही घाटांनमुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले आहे. फैसल म्हणाला, '2005 ते 2007 दरम्यान मला जबरदस्तीने औषधे देण्यात आली. माझ्या इच्छेविरुद्ध मला घरात नजरकैदेत ठेवण्यात आले. कुटुंबातील काही सदस्यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी हे सर्व केलं'. 2007 मध्ये जेव्हा कुटुंबातील काही सदस्यांनी माझ्यावर स्वाक्षरीचे अधिकार सोडण्यासाठी दबाव आणला तेव्हा मी घर सोडले. माझी आई झीनत आणि मोठी बहीण निखत हेगडे यांनी माझ्याविरुद्ध खोटी विधान केली की मला पॅरानॉइड स्किझोफ्रेनिया आहे आणि मी समाजासाठी एक धोका आहे. 2008 मध्ये माझ्या कुटुंबाने आमच्या हक्कासाठी अंतिम निर्णय दिला होता आणि परिवाराच्या आरोपांना चुकीचं ठरवलं.
फैसल खानने कुटुंबावर त्याला बदनाम करण्याचे आरोप लावले आहेत. त्यांनी पुढे म्हटले की, 'माझे कुटुंब पुन्हा एकदा माझ्याविरुद्ध कट रचत आहे आणि माझी बदनामी करत आहे. त्यांनी खोटे विधानं केली आहेत की मी त्यांची दिशाभूल करतोय आणि वस्तुस्थिती चुकीची मांडतोय'. फैसलने लोकांना विनंती केली की त्यांनी त्याच्या गोपनीयतेचा आदर करावा. तसेच पुढील महिन्यात न्यायालयात जाऊन तो कुटुंबाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणार आहे.
