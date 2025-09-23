English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
समीर चौघुले यांच्या मृत्यूची खोटी बातमी; सम्या दादाच्या निधनाची अफवा

अभिनेता समीर चौघुले यांच्याबाबत नुकतीच एक धक्कादायक अफवा पसरली होती की, त्यांच्या निधनाची बातमी आली आहे. ही बातमी ऐकून चाहते आणि सहकर्मींमध्ये चिंता पसरली होती. मात्र, समीर चौघुले यांनी स्वतः समोर येऊन या अफवांचे खरे स्वरूप उघड केले.

Intern | Updated: Sep 23, 2025, 06:16 PM IST
सोशल मीडियाचा वापर दिवसेंदिवस वाढत असल्याने कधी काय व्हायरल होईल हे सांगता येत नाही. कलाकारांना सोशल मीडियावर फायदा होतोच, पण त्याचबरोबर त्यांना खोट्या बातम्या आणि अफवांनाही सामोरं जावं लागतं. अभिनेता समीर चौघुले यांच्याबाबत नुकतीच एक खोटी मृत्यूची पोस्ट व्हायरल झाली होती. एकदाच नाही, तर दोन वेळा त्यांना अशा प्रसंगांना सामोरे जावे लागले आहे. व्हायरल पोस्टमध्ये लिहिले होते, 'माझा लाडका सम्या दादा, विनोदाचा हरहुन्नरी किंग, आज आपल्याला सोडून अनंतात विलीन… miss u samya dada'. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा आणि रंगभूमीत प्रेक्षकांना आनंद देणारे समीर चौघुले यांनी MHJ Unplugged या पॉडकास्टमध्ये या घटनेबाबत खुलासा केला. ते म्हणाले, 'हे एकदा नाही, दोनदा असं घडलंय. एकदा अशीच बातमी पसरली होती की पुण्यातले रंगकर्मी विजय चौघुले यांचे निधन झाले आहे.' समीर पुढे सांगतात, “करोनाच्या काळात आपण घरातून सिरीयल शूट करत होतो. मी माझा मोबाईल फ्लाइट मोडवर ठेवून शूट करत होतो. पण त्या वेळी आमच्या ग्रुपमध्ये आणि सोशल मीडियावर ही बातमी पसरली होती.” समीर चौघुलेच्या चुकीच्या निधनाची बातमी पाहून अभिनेत्री सई ताम्हणकर ने त्यांना फोन करून विचारले. समीर म्हणाले, “मला याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. सई मला फोन करून म्हणाली की तिला फक्त माझा आवाज ऐकायचा होता, त्यानंतर तिने सगळं सांगितलं.” समीर चौघुले यांनी नंतर पोस्ट करणाऱ्याला सांगितले आणि ती पोस्ट डिलिट केली गेली. ते म्हणाले, 'पण एखादी गोष्ट आपण कन्फर्म न करता लगेच पसरवण्याचा जो आग्रह असतो, त्यावरून नंतर आपण स्किटही तयार केलं.' या खुलास्यामुळे प्रेक्षक आणि चाहत्यांना समीर चौघुले यांचे निरोगी अस्तित्व समजले असून, सोशल मीडियावर अफवांचे महत्व आणि त्याचे दुष्परिणाम यावरही प्रकाश पडला आहे.

FAQ
समीर चौघुलेच्या मृत्यूची पोस्ट का व्हायरल झाली?
सोशल मीडियावर अफवांचा वेगाने प्रसार होतो. समीर चौघुले घरातून शूट करत असताना मोबाईल फ्लाइट मोडवर होता आणि त्याच वेळी चुकीची पोस्ट सोशल मीडियावर पसरली.

समीर चौघुलेंना ही खोटी बातमी कसे समजली?
अभिनेत्री सई ताम्हणकर यांनी समीरला फोन करून सांगितले की सोशल मीडियावर समीरच्या निधनाची खोटी बातमी पसरली आहे.

समीर चौघुलेंनी या अफवांवर काय प्रतिक्रिया दिली?
समीर चौघुले यांनी चुकीच्या पोस्ट करणाऱ्याला सांगितले आणि पोस्ट डिलीट केली. त्यांनी सांगितले की, अफवा पसरवण्यापूर्वी सत्य तपासणे आवश्यक आहे आणि सोशल मीडियावर अफवा पसरवल्यामुळे गैरसमज निर्माण होतात.

