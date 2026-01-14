English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अभिनेत्री अमीषा पटेलच्या नावाने बनावट नंबर प्रसारित, चाहत्यांना स्क्रीनशॉटसह दिले इशारा 'ही मी नाही'

अमीषा पटेलने चाहत्यांना सतर्क केले; तिच्या नावाचा बनावट नंबर फसवणुकीसाठी वापरला जात आहे, हा नंबर तिचा नाही.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 14, 2026, 09:04 PM IST
बॉलिवूड अभिनेत्री अमीषा पटेलने चाहत्यांना सतर्क केले आहे की तिच्या नावाचा बनावट नंबर फसवणुकीसाठी वापरला जात आहे. नुकत्याच तिने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये एका संशयास्पद कॉन्टॅक्टचा स्क्रीनशॉट शेअर करत स्पष्ट केले की, प्रसारित होत असलेला नंबर तिचा नाही आणि कोणीतरी तिच्या नावाचा व फोटोचा गैरवापर करत आहे.
स्क्रीनशॉटसोबत तिने लिहिले: 'हा नंबर बनावट आहे आणि ही व्यक्ती फसवणूक करणारी आहे. कृपया याच्या जाळ्यात अडकू नका. ही मी नाही.'

अभिनेत्रीने चाहत्यांना आवाहन केले की तिच्या नावाने येणाऱ्या कोणत्याही कॉल किंवा मेसेजला बळी पडू नका आणि सतर्क राहा. अमीषा म्हणाली की डिजिटल स्पेसमध्ये चुकीची माहिती अत्यंत सहजपणे पसरू शकते, विशेषतः जेव्हा त्यात सार्वजनिक व्यक्तींचा समावेश असतो. तिने चाहत्यांना इशारा दिला की, बनावट नंबरमागील व्यक्ती तिच्या ओळखीचा गैरवापर करून लोकांना फसवण्याचा प्रयल करू शकते.

सोशल मीडियावर चाहत्यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत, अनेकांनी अभिनेत्रीला पाठिंबा दिला आहे. काहींनी म्हटले की अशा बनावट नंबरामुळे सामान्य लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो, तर अनेकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

अमीषाचा वर्कफ्रंट

अभिनेत्रीचा 2023 मधील 'गदर-2' चित्रपट तिचा कमबॅक ठरला आणि हा चित्रपट आतापर्यंतचा सर्वाधिक कमाई करणारा ठरला. अमीषाने 2000 मध्ये 'कहो ना... प्यार है' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आणि लगेचच लोकप्रियता मिळवली. त्यानंतर तिने गदरः एक प्रेम कथा', 'हमराज', 'क्या यही प्यार है' यांसारख्या अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम केले.

अभिनेत्रीच्या कारकिर्दीत उतार-चढावही आले. मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या अमिषाने नंतर हनीमून ट्रॅव्हल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, 'भूल भुलैया', आणि 'रेस 2' सारख्या चित्रपटांमध्ये सहाय्यक भूमिका केल्या. तथापि, तिच्या चाहत्यांसाठी ती अजूनही एक लोकप्रिय आणि आदरणीय अभिनेत्री आहे.

अशा डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणावर तिने चाहत्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले असून, सोशल मीडियावर सतर्कतेचा संदेश प्रसारित करण्यासाठी तिचे प्रयत्न निश्चितच प्रशंसनीय आहेत.

 

