बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या नावाचा फेक Whatsapp account आणि ‘Double meaning’ मेसेज; नेमकं काय प्रकरण ?

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय मॉडेल आणि अभिनेत्री रुही सिंग सध्या एका गंभीर सायबर प्रकरणामुळे चर्चेत आली आहे. तिच्या नावाचा गैरवापर करून बनावट व्हॉट्सअॅप अकाऊंट तयार करून लोकांना फसवण्याचा प्रकार समोर आला असून, यामुळे चाहत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. रुहीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून स्वतः स्पष्ट केले की, या सर्व संवादांचा तिच्या स्वतःशी काही संबंध नाही.
रुहीच्या नावाचा गैरवापर करून बनावट व्हॉट्सअॅप अकाऊंट तयार करण्यात आले आणि त्या अकाऊंटवरून काही आक्षेपार्ह आणि ‘डबल मिनिंग’ चॅट्स लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या. या चॅट्समध्ये समोरची व्यक्ती स्वतःला रुही सिंग असल्याचं भासवून फोटोशूटसारखे संदर्भ आणि वैयक्तिक विषयांवर अश्लील संवाद साधत होती. यामुळे चाहत्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आणि सोशल मीडियावर या चॅट्सचे स्क्रीनशॉट्स मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले. रुही सिंगने या घटनेबाबत इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत स्पष्ट केलं 'ती मी नव्हेच. कोणीतरी माझी ओळख चोरून लोकांसोबत अश्लील आणि विचित्र चॅटिंग करत आहे. हे मेसेजेस मी केलेले नाहीत. जर तुम्हाला अशा प्रकारचा कोणताही संशयास्पद मेसेज आला, तर कृपया त्या नंबरला ब्लॉक आणि रिपोर्ट करा.'
रुहीने या बनावट अकाऊंटबाबत कायदेशीर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला असून पोलीस आणि सायबर क्राईम विभागात अधिकृत तक्रार दाखल करणार असल्याचे सांगितले. तिने या प्रकरणासाठी धमकी देणाऱ्यांनाही स्पष्ट शब्दांत सुनावलं: “दुसऱ्याची ओळख चोरून स्वतःचं आयुष्य जगण्यापेक्षा काहीतरी चांगलं काम करा.”
गेल्या काही वर्षांत सेलिब्रिटींवर सायबर गुन्ह्यांचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. फेक अकाऊंट्स, खोटे मेसेजेस, सोशल मीडिया ट्रोलिंग आणि ‘डबल मिनिंग’ संवाद अशा प्रकारे सिनेइंडस्ट्रीत वाढत चालले आहेत. रुही सिंगचे प्रकरण याची ज्वलंत उदाहरण ठरते, जिथे फक्त एक बनावट अकाऊंट चाहत्यांना गोंधळात टाकू शकतो आणि सेलिब्रिटींच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवू शकतो.
रुही सिंग ही बॉलिवूडची प्रसिद्ध मॉडेल आणि अभिनेत्री आहे. तिने ‘कॅलेंडर गर्ल्स’ या चित्रपटातून सिनेइंडस्ट्रीत पदार्पण केले. नुकतीच ती ‘मस्ती ४’ या चित्रपटात महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसली, ज्यात रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी आणि विवेक ओबेरॉय मुख्य भूमिकेत होते. रुही सोशल मीडियावरही सक्रिय असून चाहत्यांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करते, त्यामुळे तिच्या नावाचा गैरवापर झाल्यास लोकांचा विश्वासही तुटू शकतो.
रुही सिंगने चाहत्यांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. ती म्हणाली की, कोणत्याही संशयास्पद मेसेजला विश्वास ठेवू नका, फेक अकाऊंट्सवरुन येणारे मेसेजेस ब्लॉक करा आणि रिपोर्ट करा. तिच्या या स्पष्ट संदेशातून सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल ओळखीच्या संदर्भातील जागरूकतेचा मुद्दा समोर येतो.