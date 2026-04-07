Dhurandhar 2: 'धुरंधर २' मधील 'तो' क्रूर सीन ज्याच्याकडे 'अर्शद पप्पू'च्या कुटुंबीयांनाही बघवला नाही! अभिनेत्याने केला खुलासा

Ashwin Dhar Reveals Shocking truth about Dhurandhar 2 Scene: ‘धुरंधर 2’ (dhurandhar 2) या चित्रपटातील एका अत्यंत क्रूर आणि धक्कादायक सीनमुळे प्रेक्षकांमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे. विशेषतः ‘फुटबॉल सीन’ म्हणून ओळखला जाणारा हा प्रसंग इतका क्रूर आहे की अनेकांना तो पाहणंही कठीण जातं. या सीनबद्दल ‘अरशद पप्पू’ची भूमिका साकारणारे अश्विन धर यांनी एका मुलाखतीत मनमोकळेपणाने आपले अनुभव शेअर केले. अश्विन यांनी सांगितले की त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबीयांनाही हा सीन पूर्णपणे पाहता आला नाही. सीन सुरू होताच त्यांनी डोळे झाकले. त्यांच्या मते, हा प्रसंग इतका वास्तवदर्शी आणि अस्वस्थ करणारा आहे की कमकुवत मनाच्या व्यक्तींना तो सहन होणं कठीण आहे. तरीही त्यांनी हे स्पष्ट केले की चित्रपटात दाखवलेले असे सीन प्रत्यक्षात अत्यंत सुरक्षित पद्धतीने आणि नियोजनपूर्वक शूट केले जातात. प्रत्येक विभागातील तज्ज्ञ उपस्थित असतात आणि कलाकारांच्या सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेतली जाते. या छोट्या दिसणाऱ्या सीनसाठी जवळपास दोन दिवस शूटिंग करण्यात आले होते.
आदित्य धरचा सिनेमा
हा चित्रपट आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झाला आहे आणि त्याच्या दमदार कथानकामुळे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. चित्रपटात रणवीर सिंह आणि संजय दत्त यांसारखे दिग्गज कलाकार प्रमुख भूमिकेत आहेत. त्यांच्या अभिनयासोबतच प्रत्येक पात्राची मांडणी अत्यंत बारकाईने करण्यात आली आहे.
‘अरशद पप्पू'ची खास भूमिका
अश्विन धर यांनी ‘अरशद पप्पू’ ही व्यक्तिरेखा साकारताना घेतलेल्या मेहनतीबद्दलही सांगितले. त्यांना ही भूमिका मिळण्यामागे कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबडा याचा मोठा वाटा होता. मुकेश यांनी विविध ठिकाणी शोध घेऊन योग्य कलाकार निवडले. अश्विन यांचा लूक आणि व्यक्तिमत्त्व या भूमिकेशी जुळत असल्यामुळे त्यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर स्क्रीन टेस्टद्वारे त्यांच्या अभिनयाची खात्री करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात आला.
रशद पप्पूची एंट्री खास
चित्रपटातील अरशद पप्पूची एंट्री सीनही खूप प्रभावी ठरली आहे. या सीनमध्ये तो स्वतःला ‘ल्यारीचा राजा’ समजून बाहेर येतो. हा क्षण त्याच्या व्यक्तिरेखेच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. अशा सीनसाठी कलाकाराला मानसिकदृष्ट्या तयार होणं गरजेचं असतं. अश्विन यांच्या मते, दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्या मनात प्रत्येक सीनची स्पष्ट कल्पना होती आणि त्यांनी कलाकारांना ते अचूकपणे समजावून सांगितले.
एकूणच, ‘धुरंधर: द रिवेंज’ हा चित्रपट केवळ अॅक्शन आणि थरारासाठीच नव्हे, तर त्याच्या वास्तवदर्शी आणि धाडसी मांडणीसाठीही चर्चेत आहे. काही सीन प्रेक्षकांना अस्वस्थ करतात, पण त्याच वेळी ते कथेला अधिक प्रभावी बनवतात. त्यामुळेच हा चित्रपट सध्या प्रेक्षकांमध्ये विशेष लक्ष वेधून घेत आहे.