English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • इंडस्ट्रीतील डबल स्टँडर्ड्सवर प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा संतप्त; ‘60 वर्षांचा हिरो चालतो, पण…’

इंडस्ट्रीतील डबल स्टँडर्ड्सवर प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा संतप्त; ‘60 वर्षांचा हिरो चालतो, पण…’

Mona Singh : बॉलिवूडमध्ये पुरुष कलाकारांसाठी वयाची मर्यादा फारशी लागू होत नाही, पण अभिनेत्रींसाठी मात्र वयाची गणिते तात्काळ बदलून जातात.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 30, 2026, 08:00 AM IST
इंडस्ट्रीतील डबल स्टँडर्ड्सवर प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा संतप्त; ‘60 वर्षांचा हिरो चालतो, पण…’

बॉलिवूडमध्ये वयाच्या मुद्द्यावर असलेले दुहेरी निकष पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. पुरुष कलाकारांना त्यांच्या वयानुसार मर्यादा न लागता रोमँटिक भूमिका साजऱ्या करण्याची मुभा असते, मात्र महिला कलाकारांसाठी वयाचा विचार लगेच अडथळा बनतो, अशी टीका प्रसिद्ध अभिनेत्री मोना सिंह हिने केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मोनाचे हे वक्तव्य नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान समोर आले. ती म्हणाली, 'फक्त याच इंडस्ट्रीत का असते की अभिनेत्रींच्या वयावर मर्यादा घालण्यात येते? पुरुष ६० वर्षांचे झाले तरी रोमँटिक हिरो म्हणून मान्यता मिळतो, तर महिलांना ठराविक वयानंतर बाजूला का सारले जाते? हे दोन वेगवेगळे निकष का?'

मोनाने स्पष्ट केले की मनोरंजन विश्वात अनेकदा महिलांना ‘एक्सपायरी डेट’ असल्याचा समज रुजलेला आहे. “ही मानसिकता पुरुषप्रधान आहे आणि ती चुकीची आहे. प्रत्येक कलाकाराला आपल्या पात्राच्या ताकदीवरून भूमिका मिळायला हव्यात, वयावरून नाही,” असेही तिने नमूद केले.

मोनाने नेहमीच साच्यातल्या किंवा पारंपरिक भूमिकांपेक्षा हटके, आशयघन आणि सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या भूमिकांना प्राधान्य दिले आहे. ‘जस्सी जैसी कोई नही’ पासून सुरू झालेला तिचा प्रवास आज एका वेगळ्या टप्प्यावर आहे. वयाबाबत बोलताना ती म्हणाली, 'मी स्वतः 40 वर्षांची असताना पडद्यावर 50 किंवा 60 वर्षांच्या महिलेची भूमिका करायला मागे हटत नाही. माझ्यासाठी भूमिकेची ताकद महत्त्वाची आहे, माझे वय किंवा दिसणे नाही. जर एखादं पात्र मला चॅलेंज देत असेल, तर मी ते आनंदाने स्वीकारते.'

सध्या मोना सिंह नेटफ्लिक्सच्या लोकप्रिय मर्डर मिस्ट्री वेबसीरिज ‘कोहरा’*च्या दुसऱ्या सीझनच्या निमित्ताने चर्चेत आहे. पहिल्या सीझनला प्रेक्षकांकडून भरघोस प्रतिसाद मिळाला होता. दुसऱ्या सीझनमध्ये मोना ‘धनवंत कौर’ या पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत झळकणार आहे. या मालिकेत तिला एका महिलेच्या हत्येचा तपास करताना तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील दु:ख आणि संघर्ष कसा हाताळते, हे उलगडताना पाहायला मिळेल.

या मालिकेत मोनासोबत बरुण सोबती, रणविजय सिंघा, अनुराग अरोरा यांसारखे दिग्गज कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. पंजाबमधील कडाक्याच्या थंडी आणि धुयक्याच्या वातावरणात चित्रीत झालेली ही मर्डर मिस्ट्री वेबसीरिज 11 फेब्रुवारी रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे. मोना यांनी या प्रोजेक्टला आपल्या करिअरमधील एक सन्मानजनक संधी मानले आहे.

मोनाने आपल्या वक्तव्यांतून इंडस्ट्रीतील वय आणि लिंगावर आधारित भेदभावावर थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे. या चर्चेमुळे केवळ प्रेक्षकांमध्येच नव्हे, तर सोशल मीडियावरही महिलांच्या भूमिकांवर होणाऱ्या दुहेरी निकषांविरोधात चर्चेला चालना मिळाली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
bollywoodindian cinemahindi film industryBollywood actressmona singh

इतर बातम्या

इशारा! महाराष्ट्रात एकाएकी दिल्लीसारखं हवामान? पहाटे अन् मा...

महाराष्ट्र बातम्या