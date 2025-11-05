बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्याचे अनेक अभिनेत्रींशी शारीरिक संबंध, 2 मुलं अन् 20 वर्षांचा सुखी संसार; पत्नीने केला भांडफोड

Bollywood Actor Extramarital Affair : प्रसिद्ध प्रायव्हेट डिटेक्टिव तान्या पुरीने दिलेल्या एका मुलाखतीत अभिनेत्रीच्या वन नाईट स्टँडनंतर एका प्रसिद्ध अभिनेत्याचा विवाहबाह्य संबंधाबद्दल मोठा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे त्या अभिनेत्याचा हा भांडाफोड तिच्या पत्नी केला असून मुलांना वडिलांबद्दल सगळं माहिती आहे. या लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्याच्या पत्नीने त्याची हेरगिरी केली होतो. यातून त्याचे अनेक तरुण अभिनेत्रींसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे सत्य समोर आले. (Famous Bollywood actor had physical relations with many actresses 2 children and 20 years of happy marriage wife made a scandal)
सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या नुकताच मुलाखतीत तान्या पुरीने अभिनेत्याबद्दल धक्कादायक दावे केले आहेत. तान्याने दावा केला आहे की, 'मी अशा जोडप्याबद्दल बोलत आहे जे फार वयस्कर नाहीत आणि 2000 च्या दशकाच्या सुरूवातीलाच त्यांचं लग्न झालंय. त्याने विवाहिक जीवनात पत्नीची फसवणूक करत असून त्याचे अनेक तरुण अभिनेत्रींसोबत अफेअर्स आहेत. त्याने फक्त दोन - तीन चित्रपटात काम केलंय. ज्यामध्ये तरुण अभिनेत्रींसोबत त्याच्या अफेअर्सच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत.'
तान्या पुरी पुढे स्पष्ट सांगितलं की, 'अभिनेत्याच्या या कृत्याबद्द पत्नी आणि मुलांना माहिती आहे. तर या अभिनेत्याची दोन्ही मुलं इंडस्ट्रीत आहेत. पण कॅमेऱ्यासमोर ते एक सुखी कुटुंब असल्याचं दाखवतात. तर त्याची पत्नी ही उच्चशिक्षित आहे. हे दोघे कॅमेऱ्यासमोर खूप चांगले वागतात. पण पडद्यामागे त्याचे अनेक महिलांशी अफेअर्स होते.'
तान्या पुढे सांगितलं की, 'त्याच्या पत्नीने अभिनेत्याला सांगितलं की तुझ्यापाठीमागे एका गुप्तहेराला कामावर ठेवला होता. त्यामुळे तुझे सगळे कारनामे आम्हाला कळले आहेत. म्हणून त्याने सर्व काही मान्य केलं, पण त्याच्या वागण्यावरून तो बराच काळ यात सहभागी असल्याचं दिसून येत होतं. अचानक तो अनेक ठिकाणी प्रवास करू लागला, तो अशा ठिकाणी जात होता जिथे चित्रपटही शेड्यूल नसायचं. त्याचे तरुण अभिनेत्रींशी प्रेमसंबंध होते ज्यांना कामाची गरज होती.'
तान्या पुढे सांगितलं की, लग्नाच्या 20 वर्षांनंतर अभिनेत्याच्या पत्नीने कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्याशी शारीरिक संबंध ठेवणं ही फसवणूक मानलं जात नव्हतं. पण जेव्हा यात मुलं इनवॉल्व झालीत तेव्हा हे प्रकरण खूप लाजिरवाण झालंय. मुलं इनवॉल्व झाल्यामुळे या प्रकरणाच गांर्भीय वाढलं. पत्नीने अभिनेत्याकडून आश्वासन घेतलं की, तो हे सगळं सोडून देईल. पण आता त्याने हे सगळं सोडलं की नाही याबद्दल काही माहिती नाही.'