'मै हूं ना' फेम अभिनेते सतीश शाह यांचं वयाच्या 74 व्या वर्षी निधन

Satish Shah passes away : प्रसिद्ध अभिनेते सतीश शाह यांचं निधन झालं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ते किडनीशी संबंधित आजाराशी झुंज देत होते. सतीश शाह यांचा जन्म 25 जून 1951 रोजी मुंबईत झाला होता. ते त्यांच्या कॉमिक आणि अप्रतिम अभिनयासाठी ओळखले जात होते. विशेषतः 1983 मध्ये आलेल्या चित्रपट ‘जाने भी दो यारों’ मध्ये त्यांनी कमिश्नर डी’ मेलो आणि 2004–2006 मध्ये लोकप्रिय टीव्ही मालिकेत ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ मध्ये इंद्रवदन साराभाई यांची भूमिका साकारल्याबद्दल त्यांचे खूप कौतुक झाले होते.
त्यांनी अभिनय केलेल्या काही महत्वाच्या चित्रपटांमध्ये ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (1995), ‘कल हो ना हो’ (2003), ‘मैं हूं ना’ (2004) आणि ‘ओम शांति ओम’ (2007) यांचा समावेश आहे. या चित्रपटांमध्ये त्यांनी दिलखेच आणि स्मरणीय भूमिका साकारल्या.
सतीश शाह यांनी प्रोड्यूसर मधु शाह यांच्यासोबत वैवाहिक जीवन सुरू केले होते. त्यांच्या पीए रमेश यांनी माहिती दिली की, सतीश शाह यांनी आज (25 ऑक्टोबर 2025) रोजी सुमारे दुपारी 2.30 वाजता शेवटचा श्वास घेतला. ते 74 वर्षांचे होते.
आजच त्यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात येणार आहेत. सतीश शाह यांच्या निधनाने भारतीय चित्रसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या हसऱ्या चेहऱ्याने आणि अप्रतिम कॉमिक टॅलेंटने प्रेक्षकांच्या मनावर एक अनमोल ठसा उमटवला आहे.
सतीश शाह यांनी फक्त चित्रपटांमध्येच नाही तर मोठ्या पडद्यावरही आपली खास ओळख निर्माण केली होती. त्यांच्या करिअरमधील काही चित्रपटांनी त्यांना धक्का दिला. ज्यामध्ये विशेषतः 2014 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या'हमशकल्स' या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर यश मिळाले नाही. या चित्रपटाच्या अपयशाने त्यांना व्यथित केले.
त्यानंतर त्यांनी काही काळ मोठ्या चित्रपटांमध्ये काम केले नाही. मात्र 'रंगून' आणि इतर काही चित्रपटांमध्ये त्यांच्या लहान भूमिकांमध्ये त्यांचे अभिनय पाहायला मिळाला.
हा चित्रपट भारतीय सिनेमातील कल्ट क्लासिक मानला जातो. कमी बजेट असूनही त्याने सामाजिक व्यंग्य आणि हास्याचा अप्रतिम संगम दाखवला. 40 वर्षांनंतरही तो प्रासंगिक आहे आणि प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहे. त्याने कुंदन शाह यांना ओळख दिली आणि अभिनेत्यांना नवीन उंचीवर नेलं.
