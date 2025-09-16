English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Umer Shah Death: 'पिछे तो देखो...,' फेम अहमद शाहच्या भावाचं हार्ट अटॅकने निधन; 15 व्या वर्षी गमावला जीव

Umer Shah Death: पाकिस्तानमधील प्रसिद्ध टीव्ही स्टार उमर शाह याचं वयाच्या 15 व्या वर्षी निधन झालं आहे. त्याच्या निधनाने पाकिस्तान इंडस्ट्रीला मोठा धक्का बसला आहे.    

शिवराज यादव | Updated: Sep 16, 2025, 05:30 PM IST
Umer Shah Death: सोशल मीडियावरील सर्वात प्रसिद्ध रील 'पिछे ते देखो' आठवतंय का...याच रीलमुळे प्रसिद्ध झालेला पाकिस्तानमधील चिमुरडा अहमद शाहच्या भावाचं निधन झालं आहे.  उमर शाहचं वयाच्या 15 व्या वर्षीच निधन झाल्याने पाकिस्तानमधील मनोरंजनसृष्टीला धक्का बसला आहे. Dawn ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सोमवारी पहाटे त्याच्या गावी असलेल्या डेरा इस्माईल खान येथे हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचं दुर्दैवी निधन झालं. आपलं निरागस हास्य आणि पडद्यावरील लक्षवेधक उपस्थितीसाठी ओळखला जात असते. आपल्या निरागसतेमुळे त्याने संपूर्ण जगभरातील प्रेक्षकांचं मन जिंकलं होतं. 

कुटुंबाने दिलेल्या माहितीनुसार, आणि मेडिकल रिपोर्टनुसार उमरला उलट्या होत होत्या ज्यामुळे त्याच्या फुफ्फुसात द्रव शिरले, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आला. घरात विषारी साप असल्याची पूर्वीची घटना देखील सांगितली गेली होती, परंतु त्याचा या दुर्घटनेशी संबंध अद्याप अस्पष्ट आहे.

त्यांचा मोठा भाऊ अहमद शाहने इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत अहमद शाहच्या निधनाची माहिती दिली. तसंच त्यांच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करण्याची विनंती केली. "आमच्या कुटुंबातील छोटासा चमकणारा तारा, उमर शाह, अल्लाहकडे परतला आहे. मी सर्वांना विनंती करतो की प्रत्येकाने प्रार्थनेत आम्हाला आणि त्याला लक्षात ठेवावं," असं त्याने लिहिलं आहे. 

कुटुंबासोबत घडलेली ही दुसरी दुर्घटना आहे. नोव्हेंबर 2023 मध्ये भावंडांनी त्यांची सर्वात धाकटी बहीण आयेशा गमावली होती.

उमर सोशल मीडिया सेन्सेशन आणि टीव्ही सेलिब्रिटी म्हणून प्रसिद्ध झाला. त्याने त्याच्या मोठ्या भावासोबत प्रेक्षकांवर आपली छाप पाडली होती. ARY Digital च्या 'जीतो पाकिस्तान' आणि 'शान-ए-रमजान' सारख्या लोकप्रिय शोमुळे ते लोकांच्या घऱात पोहोचले होते. वेगवेगळ्या पोशाखात दिसणाऱ्या भावांनी आपल्या निष्पाप स्वभाव आणि विनोदांनी ज्यामध्ये "पीछे तो देखो" रीलचा समावेश होता, त्यावरुन मोहिनी टाकली होती. 

उमर शाहच्या निधनानंतर सेलिब्रिटींनी शोक व्यक्त केला आहे. 'जितो पाकिस्तान'चा सूत्रसंचालक फहाद मुस्तफा सर्वात आधी व्यक्त झाला आणि आपलं निशब्द असल्याचं म्हटलं. 

अभिनेता अदनान सिद्दीकीने त्याला "प्रकाश, आनंद आणि निरागसतेचा किरण" म्हटलं आहे. "मी विचलित झालो आहे... तो आता आपल्यात नाही हे अशक्य वाटतं," असल्याचं तो म्हणाला आहे. 'शान-ए-रमजान' या कार्यक्रमात उमरचे सूत्रसंचालक वसीम बदामी यांनी डॉक्टरांशी सल्लामसलत केल्यानंतर या घटनेची पुष्टी केली.

 

FAQ

1) उमर शाह कोण होता?
उमर शाह हे पाकिस्तानी बालकलाकार होता, जो त्याचा मोठे भाऊ अहमद शाह यांच्यासोबत 'जीतो पाकिस्तान' आणि 'शन-ए-रमजान' सारख्या टीव्ही शोमध्ये दिसत. तो सोशल मीडियावरही लोकप्रिय होता, विशेषतः अहमदच्या व्हायरल "पीछे तो देखो" व्हिडिओमुळे कुटुंबाला प्रसिद्धी मिळाली. उमर याची हसतमुख व्यक्तिमत्त्व आणि भाऊंसोबतची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना खूप आवडत होती. 

2) उमर शाहचा मृत्यू कधी आणि कसा झाला?
उमर शाहचा मृत्यू १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी फजरच्या वेळी डेरा इस्माईल खान येथे झाला. वैद्यकीय अहवालानुसार, त्यालाउलटी झाली, ज्यामुळे द्रव फुफ्फुसात गेला आणि त्याने हृदयविकाराचा झटका (कार्डियाक अरेस्ट) आणला, जो घातक ठरला. कुटुंबाने सोशल मीडियावर ही बातमी जाहीर केली. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

