'शोले'मधील अजरामर जेलर ते कॉमेडीचा बादशाह, असा होता असरानी यांचा अविस्मरणीय प्रवास

Asarani : बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध विनोदी कलाकार आणि अभिनेते असरानी यांचे वयाच्या 84 व्या वर्षी निधन झाले. गेल्या पाच दिवसांपासून ते रुग्णालयात होते. बॉलिवूडमधील सदाबहार विनोदी कलाकार असरानी यांचे पूर्ण नाव गोवर्धन असरानी होते. 1 जानेवारी 1941 रोजी जयपूर येथे जन्मलेल्या असरानी यांनी 1960 च्या दशकात आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि 400 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले.
त्यांच्या कॉमिक टायमिंग आणि अनोख्या शैलीमुळे ते बॉलिवूडमधील एक अतुलनीय स्टार बनले. 'शोले' चित्रपटातील त्यांची 'ब्रिटिश काळातील जेलर'ची भूमिका आजही प्रेक्षकांना हसवते. 'खट्टा मीठा' आणि 'चुपके चुपके' सारख्या चित्रपटांमधील त्यांची पात्रे नेहमीच लक्षात राहतात.
'अटेंशन! हमने कहा अटेंशन! क़ैदियों, कान खोलकर सुन लो, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं…' हा संवाद ऐकला की मनात एकच चेहरा उभा राहतो तो म्हणजे असरानी यांचा. चित्रपट 'शोले'मधील हा ‘अंग्रेजांच्या काळातील जेलर’ आजही सिनेमाप्रेमींच्या मनात जिवंत आहे. त्यांच्या बोलण्याची स्टाईल, चेहऱ्यावरील भाव आणि विनोदाची नेमकी टायमिंग सगळं काही अफलातून! पण या अदाकाऱ्याचा प्रवास किती संघर्षमय होता हे काहीच लोकांना माहिती आहे.
असरानी यांचे वडील तेथील एका कार्पेट कंपनीत मॅनेजर होते. लहानपणापासूनच असरानींना सिनेमाचं आकर्षण होतं. मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी ठरवलं. 'मी चित्रपटसृष्टीत जाणार!' पण सुरुवातीला त्यांना फारसं यश आलं नाही. नंतर त्यांनी कॉलेजची पदवी पूर्ण केली आणि फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया पुणे येथे प्रवेश घेतला. त्याआधी त्यांनी दोन-तीन वर्षं आकाशवाणी जयपूर येथे काम केलं होतं.
पुण्यात असरानींना भारतातील प्रसिद्ध अभिनय प्रशिक्षक रोशन तनेजा यांनी शिकवलं. ते सांगतात, 'फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये गेल्यानंतर समजलं की अभिनय ही केवळ कला नाही तर विज्ञान आहे. इथे प्रयोगशाळेत जावं लागतं, प्रयोग करावे लागतात. बाहेरचं मेकअप पुरेसं नसतं. आतूनही रूपांतर करावं लागतं.' त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इनर मेकअप म्हणजे पात्रात पूर्णपणे शिरणे भाव, विचार आणि मन:स्थिती समजून घेणे.
असरानींनी अनेक चित्रपटांत विविध भूमिका केल्या. कॉमेडी, नकारात्मक, भावनिक आणि सामाजिक विषयांवरील सुद्धा. पण ‘शोले’ मधील 'अंग्रेजांच्या काळातील जेलर' ही त्यांची भूमिका आजही अमर आहे. त्यांच्या एका डायलॉगनं संपूर्ण थिएटरमध्ये हास्याची लाट उठवायची.
FAQ
असरानी यांचं पूर्ण नाव काय होतं आणि त्यांचा जन्म व निधन कधी झालं?
असरानी यांचं पूर्ण नाव गोवर्धन असरानी होतं. त्यांचा जन्म १ जानेवारी १९४१ रोजी जयपूर येथे झाला. वयाच्या ८४ व्या वर्षी, गेल्या पाच दिवसांपासून रुग्णालयात असताना त्यांचं २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निधन झालं.
असरानी यांनी आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात कशी केली आणि त्यांचं यश काय होतं?
असरानी यांनी १९६० च्या दशकात अभिनय कारकिर्द सुरू केली आणि ४०० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं. त्यांच्या कॉमिक टायमिंग आणि अनोख्या शैलीमुळे ते बॉलिवूडमधील अतुलनीय विनोदी स्टार झाले. ‘शोले’, ‘खट्टा मीठा’ आणि ‘चुपके चुपके’ सारख्या चित्रपटांमधील भूमिका आजही लक्षात राहतात.
‘शोले’ चित्रपटातील असरानी यांची भूमिका आणि प्रसिद्ध डायलॉग काय होता?
‘शोले’ मधील ‘ब्रिटिश काळातील जेलर’ ही त्यांची भूमिका अमर आहे. प्रसिद्ध डायलॉग: ‘अटेंशन! हमने कहा अटेंशन! क़ैदियों, कान खोलकर सुन लो, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं…’ हा संवाद ऐकताच थिएटरमध्ये हास्याची लाट उसळायची. त्यांच्या बोलण्याची स्टाईल, चेहऱ्यावरील भाव आणि टायमिंग अफलातून होती.