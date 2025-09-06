English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
38 वर्षीय प्रसिद्ध कॉमेडियन या पुढे करणार नाही शो, ब्रेकची घोषणा करून सांगितलं कारण

Famous Comedian : 38 वर्षीय प्रसिद्ध स्टँडअप कॉमेडियनने  स्टेज शोमधून ब्रेक घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानंतर चांहते देखील नाराज झाले आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 6, 2025, 08:06 PM IST
Famous Comedian : लोकप्रिय स्टँडअप कॉमेडियन जाकिर खान यांनी अलीकडेच स्टेज शोमधून ब्रेक घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे चाहत्यांमध्ये निराशा पसरली असली तरी त्यांनी आरोग्याच्या समस्येमुळे हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. गेल्या वर्षभरापासून ते अस्वस्थतेचा सामना करत असूनही काम करत होते. मात्र, आता त्यांच्या तब्येतीला प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे.

शनिवारी जाकिर खान यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे चाहत्यांना या ब्रेकबाबत माहिती दिली. त्यांनी त्यांच्या आरोग्यावर कामाचा कसा परिणाम होत आहे याविषयी सांगितले. त्यांनी लिहिले की, 'मी गेल्या दहा वर्षांपासून सतत टूर करत आहे. तुमच्या प्रेमामुळे आणि आपुलकीमुळे मी नशिबवान वाटतो. पण इतका टूर करणं आरोग्यासाठी योग्य नाही. प्रत्येकाला खुश करण्याचा प्रयत्न, दिवसभरात 2-3 शो, झोप न लागणाऱ्या रात्री, सकाळच्या लवकरच्या फ्लाइट्स आणि जेवणाचा कोणताही वेळ नाही. मी एका वर्षापासून आजारी आहे. पण काम करत राहावं लागलं कारण त्या वेळेस ते आवश्यक होतं.

आरोग्यास प्राधान्य

जाकिर खान यांनी स्पष्ट केले की, त्यांना स्टेजवर परफॉर्म करणे खूप आवडते. पण सततच्या टूरमुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. ते म्हणाली की, मला लाइव्ह परफॉर्म करायला आवडते. पण आता मला माझ्या आरोग्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. मी हे टाळू इच्छित नाही पण मागच्या एका वर्षापासून मी हे दुर्लक्षित करत होतो. आता मात्र वेळ निघून जाण्यापूर्वी मी ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

म्हणूनच यावेळी आम्ही भारताच्या दौऱ्याच्या मर्यादित शहरांमध्ये शो करणार आहोत. मी जास्त शो करू शकणार नाही आणि या खास टप्प्यानंतर मला दीर्घ ब्रेक घेण्याचा सल्ला मिळाला आहे असं त्यांनी सांगितले.

जाकिर खान यांनी त्यांच्या पुढच्या भारत दौऱ्याविषयीही चाहत्यांना माहिती देताना सांगितले की, या दौऱ्याचं शीर्षक ‘पापा यार’ असणार आहे. मात्र त्यांनी स्पष्ट केले की दौऱ्यात फक्त निवडक शहरांमध्येच शो आयोजित करण्यात येतील. विशेष म्हणजे इंदौरमध्ये कोणताही शो होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी चाहत्यांना भोपालला येण्याचे आवाहन केले.

