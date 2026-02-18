गौतमी पाटीलने गुपचूप 'या' मराठी अभिनेत्याशी बांधली लग्नगाठ? शेअर केला Video; लव्ह स्टोरी, उखाणा अन्..

Gautami Patil Marriage Video With Marathi Actor: ग्रामीण महाराष्ट्रापासून ते अगदी शहरांपर्यंत आपल्या आधुनिक लावणी नृत्यामुळे अल्पावधीत प्रसिद्ध झालेल्या गौतम पाटीलचा एक थक्क करणारा व्हिडीओ सध्या चर्चेत आहे. सामान्यपणे स्टेजवर एनर्जेटिक डान्स करतानाचे, उडत्या चालीच्य गाण्यांवर ठेका धरतानाचे गौतमीचे व्हिडीओ चाहत्यांमध्ये बरेच लोकप्रिय आहेत. मात्र सध्या व्हायरल झालेला व्हिडीओ पाहून तिच्या अनेक चाहत्यांची अवस्था 'दिल के तुकडे तुकडे हो गये' अशी काहीशी झाली आहे. या व्हायरल व्हिडीओमध्ये गौतमीने एका मराठी कलाकारासोबत लग्न केल्याचं दिसत असून एखाद्या नववधूप्रमाणे नटून ती या कलाकारासोबत उभी असल्याचं दिसत आहे. हिव्या रंगाची गोल साडी, केसात गजरा, कपाळावर मुंडावळ्या, हाताने पदराशी चाळे करत लाजणारी गौतमी या व्हिडीओत दिसत आहे.
गौतमीने स्वत:च्या इन्स्टाग्राम हॅण्डलवरुन हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडीओमध्ये ती लग्नानंतर नवऱ्याचं नाव घेताना दिसत आहे. म्हणूनच तीने हा व्हिडीओ, "कसा वाटला उखाणा' नक्की सांगा", अशा कॅप्शनसहीत शेअर केला आहे. व्हिडीओमध्ये गौतमीने, 'ना वायफाय, ना इंटरनेट गच्चीवर झाली आमची पहिली भेट; ओंकाररावांचं नाव घेते आमची जोडी एकदम परफेक्ट' असा उखाणा घेतल्याचं दिसत आहे. उखाणा घेतल्याने लाजून गौतमीने नवऱ्याच्या खांद्यावर डोकं टेकवल्याचं दिसत आहे. हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला असून काही तासांमध्ये त्याला 24 हजारांहून अधिक शेअर्स मिळाले आहेत. सव्वाचार मिलियन व्ह्यूज मिळालेत.
या व्हिडीओमध्ये पुढे गौतमीची लव्ह स्टोरी कशी फुलत गेली हे दाखवण्यात आलं आहे. उखाण्यामध्ये गच्चीचा उल्लेख असल्याने 'गच्ची वरुन कशी दिसते, आज मला पुन्हा तिला पहावेसे वाटते' गाणं वापरुन लव्ह स्टोरी सांगण्यात आली आहे. या व्हिडीओमध्ये दिसणारा गौतमीचा नवरा हा हास्यजत्रेमधील अभिनेता ओंकार राऊत आहे. व्हिडीओत ओंकार अंतरपाठ खाली करुन गौतमीला पाहताना दिसतो. फ्लॅशबॅकमध्ये दाखवण्यात आलेल्या आठवणींमध्ये ऑफिसमधून घरी येताना चोरुन गौतमीला पाहणे, जुन्या चाळीच्या वऱ्हांड्यात उभं राहून गौतमीसोबत आईस्क्रीम खाण्यासारखे सीन दाखवण्यात आले आहेत.
व्हिडीओच्या शेवटी गौतमी ओंकारचा हात हातात धरुन वर पाहताना दिसते तर वर चाळीच्या वऱ्हांड्यात चाळीतील अनेक तरुण पोरं उदास नजरेणं गौतमीकडे पाहताना दिसतात. गौतमीच्या नजरेमध्येच तिने अनेकांची हृदय तोडल्याचं स्पष्ट होतंय. तुम्हीच पाहा हा व्हिडीओ....
खरं तर गौतमी आणि ओंकारने खरोखर लग्न केलेलं नसून हा एक छोटा प्रमोशनल कंटेट असून तिने तो व्हायरल होण्याच्या दृष्टीनेच शेअर केला आहे.