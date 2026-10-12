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मराठी मनोरंजनसृष्टीला आणखी एक धक्का! 1990 चं दशक गाजवणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री मधू कांबीकर यांचे निधन

आई, सासू अशा विविध भूमिका साकारत त्यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री काळाच्या पडद्याआड

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 12, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 11:22 AM IST
मराठी मनोरंजनसृष्टीला आणखी एक धक्का! 1990 चं दशक गाजवणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री मधू कांबीकर यांचे निधन
Image Credit: प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करणारी अभिनेत्री हरपली

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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