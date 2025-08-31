English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मनोरंजन क्षेत्रात शोककळा; रामानंद सागर यांचे सुपुत्र व प्रसिद्ध निर्माता प्रेम सागर यांचे निधन

Prem Sagar : रामायण बनवणारे रामानंद सागर यांचे पुत्र प्रेम सागर यांचे आज 84 व्या वर्षी निधन झालं आहे. ते बऱ्याच दिवसांपासून वृद्धापकाळाशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त होते.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 31, 2025, 06:06 PM IST
मनोरंजन क्षेत्रात शोककळा; रामानंद सागर यांचे सुपुत्र व प्रसिद्ध निर्माता प्रेम सागर यांचे निधन

Prem Sagar : ‘रामायण’ सारख्या कालजयी मालिकेचे निर्माते महान दिग्दर्शक रामानंद सागर यांचे पुत्र आणि सुप्रसिद्ध निर्माते प्रेम सागर यांचे निधन झाले आहे. वयाच्या 84 व्या वर्षी त्यांनी सकाळी 10 वाजता अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची प्रकृती बिघडली होती आणि त्यांना मुंबईतील ब्रीच कॅंडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेम सागर यांच्या निधनामुळे चित्रपटसृष्टी आणि दूरदर्शन उद्योगात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. इंडस्ट्रीत त्यांचा उल्लेख नेहमीच आदराने केला जात असे. मनोरंजन क्षेत्रात त्यांनी दिलेलं योगदान कायम स्मरणात राहणार आहे.

प्रेम सागर यांच्यावर अंतिम संस्कार आज मुंबईतील जुहू येथील पवनहंस स्मशानभूमीत केले जाणार आहेत. डॉक्टरांनी शनिवारी त्यांना घरी घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर रविवारी सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

सुनील लहरी यांनी फोटो शेअर करत..

‘रामायण’ मालिकेत लक्ष्मणाची भूमिका साकारणारे अभिनेते सुनील लहरी यांनी त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावर त्यांनी एक फोटो शेअर करत लिहिलं की, 'हे दुःखद वृत्त शेअर करताना अतिशय वेदना होत आहेत. रामानंद सागर यांचे सुपुत्र प्रेम सागर यांचे निधन झाले आहे. परमेश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो असं ते म्हणाले. 

प्रेम सागर हे फक्त निर्माता नव्हते तर ते एक कुशल छायाचित्रकार देखील होते. त्यांनी अत्यंत मानाच्या सागर परिवाराची परंपरा यशस्वीरीत्या पुढे नेली. ते FTII  म्हणजेच फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया पुणे येथील 1968 च्या बॅचचे विद्यार्थी होते.

त्यांचे सुपुत्र शिव सागर देखील एक नामवंत निर्माता आहेत. रामानंद सागर यांची परंपरा पुढे नेणारे प्रेम सागर यांच्या जाण्याने मनोरंजन विश्वाने एक दिग्गज व्यक्तिमत्त्व गमावले आहे.

FAQ

1. प्रेम सागर यांचे निधन कधी आणि कशामुळे झाले?

प्रेम सागर यांचे निधन 31 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 10 वाजता मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी झाले. ते 84 वर्षांचे होते आणि गेल्या काही काळापासून वय-संबंधित आजारांमुळे आजारी होते. त्यांना मुंबईतील ब्रीच कॅंडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, आणि शनिवारी (30 ऑगस्ट 2025) डॉक्टरांनी त्यांना घरी नेण्याचा सल्ला दिला होता.

2. प्रेम सागर कोण होते?

प्रेम सागर हे प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि निर्माते रामानंद सागर यांचे सुपुत्र आणि सागर आर्ट्स या निर्मिती संस्थेचे प्रमुख व्यक्तिमत्त्व होते. ते स्वतः एक यशस्वी निर्माते, दिग्दर्शक, आणि सिनेमॅटोग्राफर होते, ज्यांनी ‘रामायण’ (1987), ‘विक्रम और बेताल’, आणि ‘अलिफ लैला’ यांसारख्या कालजयी टीव्ही मालिकांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

3. प्रेम सागर यांचे मनोरंजन क्षेत्रातील योगदान काय होते? 

 टीव्ही मालिका: प्रेम सागर यांनी सागर आर्ट्स बॅनरअंतर्गत ‘रामायण’ (1987), ‘विक्रम और बेताल’, ‘अलिफ लैला’, ‘श्री कृष्ण’, ‘साई बाबा’, ‘पृथ्वीराज चौहान’, आणि ‘चंद्रगुप्त मौर्य’ यांसारख्या मालिकांचे निर्मिती आणि दिग्दर्शन केले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
ramanand sagarramanand sagar son prem sagarprem sagar deathprem sagar death newsramayana

इतर बातम्या

Dream11 पेक्षाही मोठी डील, BCCI ला 450 कोटींच्या स्पॉन्सरशि...

स्पोर्ट्स