जुळ्या मुलांचा बाप झाल्यानंतर 'या' प्रसिद्ध गायक अन् युटूबरच्या बहिणीच्या नात्यात दुरावा? एकमेकांना केलं अनफॉलो, घटस्फोटाच्या चर्चांना उधाण

Millind Gaba Hints Divorce: प्रसिद्ध गायक आणि बिग बॉस ओटीटी फेम मिलिंद गाबा आणि त्याची पत्नी प्रिया बेनीवाल यांच्या नात्याबाबत सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. प्रिया बेनीवाल ही प्रसिद्ध युट्युबर हर्ष बेनीवाल यांची बहीण या दोघांनीही इन्स्टाग्रामवर एकमेकांना अनफॉलो केल्याचं समोर आल्यानंतर त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात सर्व काही आलबेल नसल्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. मिलिंद किंवा प्रिया यांनी अद्याप त्यांच्या नात्यातील दुराव्याबाबत किंवा घटस्फोटाच्या चर्चांबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या या केवळ सोशल मीडिया चर्चाच सुरु आहेत. मात्र, मिलिंदने गेल्या काही काळापासून पत्नीसोबतचे फोटो किंवा पोस्ट शेअर न केल्याने या चर्चांना आणखी बळ मिळालं आहे.
गेल्या वर्षी मिलिंद आणि प्रिया यांनी जुळ्या मुलांचं स्वागत केलं होतं. आई-बाबा झाल्याची आनंदाची बातमी त्यांनी सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत शेअर केली होती. मिलिंदने आपल्या खास अंदाजात ही बातमी सांगताना, त्याच्या आयुष्यात ‘ट्विस्ट’ नाही तर ‘ट्विन्स’ आल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, पालक झाल्यानंतर काही काळातच दोघांच्या नात्याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या. आता एकमेकांना इन्स्टाग्रामवर अनफॉलो केल्यामुळे या चर्चांना पुन्हा उधाण आलं आहे.
मिलिंद गाबा आणि प्रिया बेनिवाल यांनी 2022 मध्ये लग्न केलं होतं. कुटुंबीय आणि मोजक्या जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत दोघांनी साध्या पद्धतीने लग्न केलं. लग्नानंतर दोघेही सोशल मीडियावर त्यांच्या आयुष्यातील खास क्षण शेअर करत असत. त्यामुळे चाहत्यांमध्येही त्यांच्या नात्याबद्दल सकारात्मक भावना होती. मात्र, आता परिस्थिती बदलल्याचं दिसत असल्याने चाहत्यांमध्येही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मिलिंदने गेल्या काही काळापासून प्रिया यांच्यासोबत कोणतीही पोस्ट शेअर केलेली नाही. दुसरीकडे, प्रिया यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर अजूनही मिलिंद आणि त्यांच्या जुळ्या मुलांसोबतचा एक फोटो दिसत आहे. सुमारे दहा आठवड्यांपूर्वी त्यांनी मुलांच्या वाढदिवसानिमित्त ही पोस्ट शेअर केली होती. विशेष म्हणजे, सोशल मीडियावर एकमेकांना अनफॉलो केलं असलं तरी प्रिया यांनी त्यांच्या नावातून ‘गाबा’ हे आडनाव अद्याप हटवलेलं नाही.
त्यामुळे मिलिंद गाबा आणि प्रिया बेनिवाल यांच्या नात्यात खरोखरच दुरावा निर्माण झाला आहे का, की सोशल मीडियावरील या हालचालींमागे दुसरं काही कारण आहे, याबाबत सध्या कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. दोघांकडून स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतरच या चर्चांचं वास्तव स्पष्ट होईल.