प्रसिद्ध इन्फ्ल्यूएन्सर तरुणी बनली साध्वी; इन्स्टा, फेसबुकच्या जगापासून कोसो दूर; लाखो फॉलोअर्स झाले आवाक्!

Harsha Richhariya: मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील मंगलनाथ गंगाघाटावर मौनी तीर्थ आश्रमात हर्षा रिछारिया यां तरुणीने नुकताच संन्यास घेतला. हर्षा ही सोशल मीडियात खूप प्रसिद्ध आहे. इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर तिचे लाखो फॉलोअर्स आहेत.पंचायती निरंजनी अखाड्याचे पीठाधीश्वर सुमनानंद गिरि महाराज यांच्या हस्ते विधिवत दीक्षा घेऊन ती साध्वी बनली. सांसारिक बंधने तोडून आध्यात्मिक जीवन स्वीकारण्याची ही घटना सोशल मीडियावर मोठ्या चर्चेत आहे. हर्षाने या घटनेला ‘नव्या जन्माची सुरुवात’ असे म्हटले आहे.
दीक्षेनंतर हर्षा रिछारियाला ‘हर्षानंद गिरि’ हे नवीन नाव देण्यात आले. पारंपरिक रीतीने तिने शिखा आणि दंडाचा त्याग केला. पितरांसाठी पिंडदान-तर्पण केले आणि स्वतःचेही पिंडदान केले. हे संन्यासीचे मुख्य अंग आहे. ज्यामुळे पूर्वजांचे ऋण फेडले जाते आणि नव्या जीवनाची सुरुवात होते. उज्जैनच्या पवित्र गंगाघाटावर ही विधी पूर्ण झाली.
हर्षा रिछारियाचा जन्म 26 मार्च 1994 रोजी उत्तर प्रदेशातील झांसी जिल्ह्यातील मौरानीपुर (बुंदेलखंड) येथे झाला. नंतर कुटुंब मध्य प्रदेशातील भोपाळला स्थलांतरित झाले. त्यांचे वास्तव्य उत्तराखंडमध्ये होते. सामान्य कुटुंबातील ही तरुणी ग्लॅमर जग सोडून आध्यात्मिक मार्गाकडे वळली, ही बाब अनेकांना प्रेरणादायी वाटते.
प्रयागराज महाकुंभ 2025 मध्ये हर्षाला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. निरंजनी अखाड्याचे महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज यांच्या शिष्या म्हणून 4 जानेवारी 2025 रोजी पेशवाईत रथावर बसून त्या पिवळ्या वस्त्र, रुद्राक्ष माळ आणि तिलक घालून दिसल्या. ‘सर्वात सुंदर साध्वी’ म्हणून सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. पण तिला ट्रोलिंगलाही सामोरे जावे लागले. यामुळे तिची धार्मिक ओळख मजबूत झाली.
हर्षाचे इन्स्टाग्रामवर 17 लाख आणि फेसबुकवर 1.57 लाख फॉलोअर्स आहेत. ती धर्म, समाज आणि अध्यात्माशी संबंधित पोस्ट शेअर करत असते. तिने बायोमध्ये स्वतःचा उल्लेख ‘हिंदू शेरणी’, ‘सनातनी प्रचारक’, ‘भारत की बेटी’ आणि ‘महादेव-माता पार्वतीची उपासक’ म्हणून केलाय. तिंच्या पोस्ट्स लाखो लोकांपर्यंत पोहोचत असतात.
संन्यास घेण्यापूर्वी चार दिवस आधी हर्षाने दुल्हन लुकची पोस्ट शेअर केली होती. #harsharichhariya #wedding #trending #indianbride असे हॅशटॅग वापरून तिने बनवलेला व्हिडिओ व्हायरल झाला. 7 एप्रिलच्या हळदी सोहळा लुकच्या पोस्टनेही ती चर्चेत राहिली. ही पोस्ट्स पाहून लोकांना आश्चर्य वाटले, कारण त्यानंतर लगेच तिने संन्यास घेतल्याची बातमी आली.
हर्षाने ग्लॅमर आणि सांसारिक मोह सोडून पूर्ण व्रत घेतले. आजच्या तरुण पिढीला अध्यात्माचे किती आकर्षण आहे, हे यातून दिसते. उज्जैन महाकुंभाच्या पार्श्वभूमीवर ही कहाणी लाखो अनुयायांना प्रेरणा देणारी ठरली आहे. हर्षानंद गिरि यांचा नवा जीवनमार्ग सनातन परंपरेची शक्ती दाखवणारा असून भक्तीच्या मार्गावर चालणाऱ्यांसाठी उदाहरण ठरणार आहे.