English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्रीकडून 60 वर्षीय महिलेला आर्थिक फसवणूक; 1.17 कोटी रुपये लुबाडल्याचा आरोप

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Actress cheats 60-year-old of Rs 1.17 crore : प्रसिद्ध ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ अभिनेत्रीवर 60 वर्षीय व्यक्तीची सातव्यांदा फसवणुकीचा आरोप.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 7, 2025, 12:51 PM IST
प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्रीकडून 60 वर्षीय महिलेला आर्थिक फसवणूक; 1.17 कोटी रुपये लुबाडल्याचा आरोप

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ मधील अभिनेत्री मसुमी मेवावाला गंभीर आर्थिक फसवणूक प्रकरणी पोलिसांच्या जाळ्यात अडकली आहे. 60 वर्षीय महिलेला तब्बल 1.17 कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला असून, हे प्रकरण या अभिनेत्रीवरील सातवे फसवणुकीचे प्रकरण असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे. मसुमी मेवावाला, तिचा भाऊ भार्गव मेवावाला आणि वडील राजेश मेवावाला तिघांनाही मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. फूड चेन फ्रँचायझीचे आमिष ‘दैनिक नफा’ दाखवत लुबाडली रक्कम बांगूर नगर पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार, या कुटुंबाने तक्रारदार महिलेला एक आकर्षक फूड चेन फ्रँचायझी योजनेची माहिती देत गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले.

Add Zee News as a Preferred Source

तक्रारदार महिलेने सांगितले '2022 मध्ये माझे पती आर्थर रोड जेलमध्ये होते. भेटीदरम्यान त्यांनी माझी ओळख राजेश मेवावालाशी करून दिली. त्यानंतर राजेश, त्यांची पत्नी राक्षी आणि मुलगी मसुमी, मुलगा भार्गव हे सर्व माझ्या संपर्कात आले.' या कुटुंबाने तक्रारदाराला समोसा–वडापाव पुरवणाऱ्या खाजगी फूड चेन व्यवसायात गुंतवणूक केल्यास दररोज स्थिर नफा मिळेल, असे सांगितले. मसुमी आणि भार्गव तक्रारदाराच्या घरी जाऊन योजनेची सविस्तर माहिती देत असत. सुरुवातीला दररोज 2,000 रुपये नफ्याच्या स्वरूपात तिच्या खात्यात जमा करण्यात आले.

'लहान लहान नफा रोज मिळत असल्याने योजना प्रामाणिक वाटली. त्यामुळे मी अधिक गुंतवणूक केली आणि सातत्याने गुंतवत शेवटी 1.17 कोटी रुपये दिले,' असे तक्रारदाराने सांगितले. तक्रारदारासारखे इतर अनेक ज्येष्ठ नागरिकही याच जाळ्यात अडकले असण्याची शक्यता तपासली जात आहे.

गुंतवणुकीनंतर अचानक संपर्क बंद पीडितेला लाखोंचा फटका

गुंतवणुकीनंतर काही महिन्यांत मेवावाला कुटुंबाने अचानक नफा देणे थांबवले. फोन, संदेश आणि सर्व संपर्क मार्ग बंद झाले. तक्रारदाराने वारंवार प्रयत्न करूनही कोणाशी संपर्क साधता आला नाही. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार 'पीडितेने पैसे दिल्यानंतर काही काळ नफा दाखवणे ही आरोपींची निश्चित कार्यपद्धती दिसून येते. नंतर ते अचानक गायब होत. ही एक योजनाबद्ध फसवणूक आहे.'

जामिनानंतर पळवाट ‘पैसे मुलांनी घेतले’ असा दावा

2023 मध्ये राजेश मेवावाला जामिनावर सुटला. त्यानंतर तो पीडितेच्या घरी गेला आणि आरोप पूर्णपणे आपल्या मुलांवर मसुमी आणि भार्गव यांच्यावर टाकले. तो म्हणाला 'मसुमी आणि भार्गव यांनी पैसे घेतले आहेत. करारनामे तयार झाले की सर्वांना पैसे परत केले जातील.' 2024 मध्ये पीडितांसोबत एक कर्ज करारनामा करण्यात आला, परंतु त्यानंतरही कोणालाच एक पैसाही परत मिळाला नाही. शेवटी अनेकांनी एकत्रितपणे पोलिसांत धाव घेतली.

ज्येष्ठ नागरिकांना टार्गेट करणारी टोळी सात प्रकरणांची नोंद

पोलिसांच्या तपासानुसार मेवावाला कुटुंब प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक, विशेषतः एकट्या महिलांना लक्ष्य करत असे. कमी जोखमीच्या नावाखाली मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवीत. सुरुवातीला ‘विश्वास जिंकण्यासाठी’ छोट्या रकमेत नफा दाखवत. नंतर मोठी गुंतवणूक उकळून गायब होत. मुंबईत राजेश आणि मसुमी मेवावालांवर सात गुन्हे नोंदवले गेले असून, सर्व प्रकरणे आर्थिक फसवणूक प्रकारातील आहेत.

अटक आणि पुढील कारवाई

28 नोव्हेंबर रोजी परळ परिसरातून पोलिसांनी: राजेश मेवावाला (55), मसुमी मेवावाला (33), भार्गव मेवावाला (23) यांना अटक केली.

त्यांच्यावर खालील कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल आहेत: महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स इन फायनान्शिअल एस्टॅब्लिशमेंट्स अॅक्ट, 1999. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) अंतर्गत फसवणूक, विश्वासभंग आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचे आरोप .पोलिस लवकरच या प्रकरणातील इतर संभाव्य पीडितांची नावे शोधून काढणार आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले 'ही एक सुटसुटीत, योजनाबद्ध आणि दीर्घकाळ चाललेली फसवणूक आहे. आरोपी स्वतःला प्रतिष्ठित, सांस्कृतिक आणि कुटुंबभावनेने परिपूर्ण असल्याचे भासवून लोकांचा विश्वास मिळवत. त्यामध्ये अनेक नागरिक आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले आहेत.'

FAQ
अभिनेत्रीवर नेमके कोणते आरोप आहेत?
अभिनेत्रीवर 60 वर्षीय व्यक्तीची आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. तिने विविध बहाण्यांनी पैसे घेतले आणि परत न केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, हा प्रकार सातव्यांदा घडल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

तक्रार कोणत्या ठिकाणी दाखल करण्यात आली आहे?
तक्रार स्थानिक पोलिसांकडे नोंदवण्यात आली असून पोलिसांकडून या प्रकरणाची पुढील चौकशी सुरू आहे.

अभिनेत्रीने आरोपांवर काय प्रतिक्रिया दिली आहे?
या आरोपांबाबत अभिनेत्रीची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. चौकशी सुरू असून पुढील तपशील लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Fraud CaseKyonki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi serialactress#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment entertainment news

इतर बातम्या

Most Google Searched Celeb 2025: सलमान, आमिर, शाहरुखला मागे...

मनोरंजन