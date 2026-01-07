चाहत्याने विचारलं, 'नाकातून रक्त कसं काढतोस?' स्वप्निल जोशीचं मजेदार उत्तर…

मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता स्वप्निल जोशी आपल्या अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या मनावर कायमच राज्य करतोय. 'मुंबई पुणे मुंबई', 'मितवा', 'दुनियादारी', 'वाळवी', 'मंगलाष्टक वन्स मोअर', 'प्यार वाली लव्ह स्टोरी' आणि 'नवरा माझा नवसाचा 2' अशा अनेक गाजलेल्या सिनेमांतून त्याने आपला अभिनयाचा ठसा उमठवला आहे.
यापैकी 2013 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘दुनियादारी’ हा सिनेमा विशेष लोकप्रिय ठरला. सिनेमात स्वप्निलने श्रेयसची भूमिका साकारली होती, जी आजही प्रेक्षकांच्या मनात ताजी आहे. श्रेयसचा हा पात्र कॅन्सरने ग्रस्त असून नाकातून सतत रक्त येत असते, असे दाखवण्यात आले होते. या सीनमुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड चर्चा निर्माण झाली आणि या भूमिकेवर आधारित अनेक मीम्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. प्रेक्षक आजही सिनेमातील काही डायलॉग्स आठवताच हसतात आणि मित्रमंडळींमध्ये शेअर करतात.
अलीकडेच स्वप्निल जोशी अमृता खानविलकरसोबत एका कॉलेज इव्हेंटमध्ये हजेरी लावली होती. या इव्हेंटमध्ये एका उत्सुक विद्यार्थ्याने स्वप्निलला गमतीशीर अंदाजात विचारले, 'नाकातून रक्त कसं काढतोस?' यावर स्वप्निलने हसत-हसत उत्तर दिले, 'नाकातून रक्त मी काढत नाही, माझे निर्माते काढतात.' या गमतीशीर उत्तराने इव्हेंटमध्ये उपस्थित सर्वांचे हास्य थोपवले नाही.
‘दुनियादारी’चे दिग्दर्शन संजय जाधव यांनी केले होते. सिनेमात अंकुश चौधरी, सई ताम्हणकर, स्वप्निल जोशी, उर्मिला कोठारे, रिचा परियाली, जितेंद्र जोशी, सुशांत शेलार, योगेश शिरसाट, प्रणव रावराणे यांसारखी तगडी स्टारकास्ट होती. सिनेमातील कथा, नाट्यमय संवाद, आणि पात्रांची खरीव खूप चांगली मांडणी या सर्व घटकांनी प्रेक्षकांच्या मनात ‘दुनियादारी’ला एव्हरग्रीन मराठी सिनेमा बनवले आहे.
सोशल मीडियावर आजही स्वप्निलच्या श्रेयसची आठवणीतून प्रेरित अनेक मीम्स आणि व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. या भूमिकेमुळे त्याला मराठी सिनेसृष्टीतील प्रिय आणि विस्मरणीय अभिनेत्यांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे. स्वप्निल जोशीचे चाहते अजूनही त्यांच्या आवडत्या अभिनेता आणि पात्रांच्या प्रत्येक लघुक्षणांचा आनंद घेत राहतात.
मराठी सिनेमा रसिकांसाठी आणि स्वप्निल जोशीच्या चाहत्यांसाठी, ‘दुनियादारी’ हा सिनेमा केवळ एक चित्रपट नाही, तर एक अनुभव आहे, ज्याचे आठवणी कायम राहतात आणि प्रत्येक नव्या पिढीसोबत शेअर केल्या जातात.