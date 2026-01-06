विजय थलापतीच्या शेवटच्या चित्रपटासाठी चाहत्यांची उत्सुकता; ‘जन नायकन’च्या तिकीट विक्री 2 हजार रुपयांपर्यंत

साउथ अभिनेता विजय थलापती यांचा 'जन नायकन' चित्रपट पोंगलच्या मुहूर्तावर 9 जानेवारी रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा अभिनेत्याच्या कारकिर्दीतील शेवटचा चित्रपट असेल. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या काही दिवसांपूर्वीच ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू झाली आहे.
कर्नाटकात 'जन नायकन'साठी ॲडव्हान्स बुकिंग सुरू झाली आहे, आणि सकाळच्या शोचे बहुतेक तिकीट आधीच विकले गेले आहेत.
तर, बंगळुरूमध्ये तमिळ चित्रपटाच्या स्पेशल मॉर्निंग शोचे तिकीट दोन हजार रुपयांपर्यंत विकले गेले आहेत. अनेक ठिकाणी तिकिटाची किंमत एक हजार रुपयांपर्यंतही होती.बंगळुरूच्या मुकुंदा थिएटरमध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या दिवशी सकाळी 6:30 वाजताचा शो आहे, ज्याची तिकिटाची किंमत 1800 आणि 2000 रुपये आहे. तिकीट बुकिंग साइट BookMyShow वर सर्व तिकीट विकले गेले आहेत.
दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये 'जन नायकन'साठी बुकिंग अजून सुरू झालेली नाही, आणि सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, चित्रपट निर्माते अजूनही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन (CBFC) कडून सेन्सॉर प्रमाणपत्राची वाट पाहत आहेत. वृत्तानुसार, CBFC ने चित्रपटात काही बदल सुचवले आहेत. सध्या, कर्नाटक, केरळ आणि परदेशात चित्रपटाची बुकिंग सुरू झाली आहे.
अभिनेता थलापती विजयने 28 डिसेंबर रोजी 33 वर्षांच्या अभिनय कारकिर्दीतून निवृत्तीची घोषणा केली होती. विजयने ही घोषणा मलेशियामध्ये दिग्दर्शक एच. विनोद यांच्या 'जन नायकन' चित्रपटाच्या ऑडिओ लाँचवेळी केली.
ते सध्या 51 वर्षांचे आहेत आणि 'जन नायकन' हा त्यांचा शेवटचा चित्रपट असेल. मंचावरून त्यांनी सांगितले की, आता ते पूर्णपणे राजकारणावर लक्ष केंद्रित करतील.
त्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी त्यांनी 'तामिळगा वेत्री कझगम' हा आपला राजकीय पक्ष स्थापन केला होता आणि आता त्यांचा पक्ष 2026 मध्ये होणारी तामिळनाडू विधानसभा निवडणूकही लढवेल.विजयच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचं झालं तर, त्याने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात 10 वर्षांच्या वयात तमिळ चित्रपट 'वेट्री'मधून बालकलाकार म्हणून केली होती. 18 वर्षांच्या वयात त्याने 'नालैया थीरपू' (1992) या चित्रपटातून नायक म्हणून पदार्पण केले होते. आतापर्यंत 68 चित्रपटांमध्ये काम करणाऱ्या विजयने आपल्या कारकिर्दीत 'मास्टर' आणि 'थेरी' यांसारखे ब्लॉकबस्टर हिट चित्रपट दिले आहेत. विजयचा शेवटचा चित्रपट 'जन नायकन' त्याच्या कारकिर्दीतील 69वा चित्रपट आहे.