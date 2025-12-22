सामंथाच्या झलकीत चाहत्यांचा ताबा सुटला, धक्काबुकीत अभिनेत्री थोडक्यात वाचली!

हैदराबादमध्ये अभिनेत्री समंथा रूथ प्रभूला एक धक्कादायक आणि धक्काबुक्कीची घटना अनुभवावी लागली. अभिनेत्री समंथा एक कार्यक्रम संपवून बाहेर पडत असताना, तिच्या मागे प्रचंड गर्दी जमा झाली आणि चाहत्यांनी तिला घेरले. या गोंधळामुळे समंथा आणि तिच्या सुरक्षारक्षकांना तिच्या गाडीपर्यंत पोहोचणे खूप कठीण झाले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या घटनेच्या व्हिडिओत समंथा गर्दीमध्ये अडकलेली दिसते. गर्दीमुळे तिला चालणे आणि गाडीपर्यंत पोहोचणे आव्हानात्मक झाले होते, परंतु तिच्या सुरक्षारक्षकांनी तिला सुरक्षितपणे गाडीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अथक प्रयत्न केले.
व्हिडिओमध्ये समंथा शांतपणे आणि संयमित पद्धतीने गर्दीतून जाताना दिसते. या सर्व गोंधळात तिने कोणताही राग किंवा आक्षेप न घेता परिस्थिती शांतपणे हाताळली. तिने या घटनांवर सार्वजनिकपणे काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. तथापि, सोशल मीडियावर तिच्या या घटनेवर विविध प्रतिक्रिया उमठत आहेत. तिच्या चाहत्यांच्या आणि इतर लोकांच्या मते, अशी गर्दी वगैरे कोणत्याही प्रकारे योग्य नाही, कारण त्याचा थोडा सुध्दा प्रकोप होऊ शकतो.
ही घटना रविवारी घडली, तेव्हा समंथा हैदराबादमधील एका स्टोअरच्या उद्घाटन कार्यक्रमात भाग घेत होती. या प्रकारामुळे समंथा खूपच अस्वस्थ झाली, परंतु ती अत्यंत शांती राखत होती आणि तिच्या अंगावर कोणताही ताण आला नाही. या घटनेला संबंधित स्टोअरच्या उद्घाटन कार्यक्रमामुळे जोडले जात असताना, ह्या प्रकारच्या गोंधळाच्या स्थितीला सुरक्षेची आणि आयोजकांच्या देखरेखीची आवश्यकता दर्शविली आहे.
समंथा या सिट्युएशनमध्ये शांततेत राहिली, जेव्हा की तिच्या चारही बाजूंनी प्रचंड गर्दी जमली होती. गर्दीमध्ये तिच्या गाडीसाठी मार्ग तयार करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांना, चाहत्यांपासून तिला वाचवण्यासाठी अनेक कष्ट घेतल्याचे व्हिडिओत दिसून आले. समंथा या घटनेवर शांत राहून प्रतिक्रिया व्यक्त करत असताना, तिच्या चाहत्यांमध्ये चिंता आणि आश्चर्याची लाट पसरली.
समंथा या घटनेबद्दल काही खास प्रतिक्रिया व्यक्त न करत असली तरी, सोशल मीडियावर तिच्या चाहत्यांनी कडक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेकांनी समंथा च्या घटनावरून संदेश दिला आहे की, अशा प्रकारच्या चाहत्यांना शिष्टाचार शिकवण्याची आवश्यकता आहे. एक रेडिट युझरने, "अशा चाहत्यांना शिष्टाचार शिकवण्याची आवश्यकता आहे, कधी कधी त्यांना शिष्टाचार शिकवण्यासोबतच, जोरदार कानशिलात मारण्याची आवश्यकता असते," असा टोन घेतला. यावर अनेक युझर्सनी सहमती व्यक्त केली आहे आणि 'चाहत्यांची गरजा ओळखणे, त्यांच्या सुरक्षा संबंधी जागरूकता, आणि कधी कधी त्यांना कठोर प्रतिक्रिया देणे आवश्यक आहे,' असे म्हटले आहे.
अलीकडेच, अभिनेत्री निधी अग्रवालला देखील अशीच एक धक्कादायक घटना अनुभवावी लागली होती. 'द राजा साब' चित्रपटाच्या प्रमोशन दरम्यान, निधीला अत्यंत मोठ्या चाहत्यांच्या गर्दीला सामोरे जावे लागले होते. तेव्हा लुलू मॉलमध्ये कार्यक्रम सुरू होताच, गर्दीमुळे सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण झाले आणि कुकटपल्ली हाऊसिंग बोर्ड पोलिसांनी आयोजकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर निधी अग्रवालसुद्धा एका व्हिडिओत गर्दीतून सुटका करण्याचा प्रयत्न करताना दिसली होती.
या दोन्ही घटनांमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, सेलिब्रिटींच्या कार्यक्रमांसाठी योग्य सुरक्षा व्यवस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रकारच्या गर्दीमुळे फक्त सुरक्षेचे धोके निर्माण होतात, तर इतर लोकांचे आणि सेलिब्रिटींच्या मानसिक स्थितीवरही परिणाम होतो.
समंथा आणि निधी यांच्या अनुभवाने, आयोजकांच्या भूमिका आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठा प्रश्न उभा केला आहे. ज्यामुळे मोठ्या कार्यक्रमात सुरक्षेची व्यवस्था अधिक कडक करणे आवश्यक आहे, खासकरून जेव्हा सेलिब्रिटींचा समावेश असतो. यामुळे फॅन्स आणि प्रसिद्ध व्यक्तींना एक सुरक्षित आणि आरामदायक अनुभव मिळवता येईल. एकंदरीत, या दोन्ही घटनांनी हा मुद्दा उठवला आहे की, कधी कधी फॅन्स आणि सेलिब्रिटींना वेगळे राहून कृतज्ञता आणि आदराने वागण्याची गरज आहे.