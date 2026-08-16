फराह खानचा मुलींबद्दल मोठा खुलासा; अन्या-दीवाबद्दलचे सत्य उघड करत म्हणाली, " त्या खूप कुरूप..."

बॉलिवूडच्या झगमगाटापासून काहीसं दूर राहून वाढलेल्या फराह खान यांच्या मुली अन्या आणि दीवा कुंदर या स्टारकिड्स असल्या, तरी त्यांच्या मनातही स्वतःच्या रूपाबद्दल असुरक्षिततेची भावना आहे. खुद्द फराह खान यांनी नुकताच याबाबत खुलासा केला. आपल्या ब्लॉगमध्ये त्यांनी सांगितलं की, दोन्ही मुलींना आपण दिसायला फार सुंदर नाही, असं वाटतं. इतकं प्रसिद्ध कुटुंब आणि ग्लॅमरची पार्श्वभूमी असूनही दोघींना असा न्यूनगंड का वाटतो, हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे.
फराह खान या बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शिका आणि कोरिओग्राफर म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांच्या कामामुळे अनेक कलाकारांना मोठी ओळख मिळाली. मात्र, त्यांच्या मुली अन्या आणि दीवा यांनी आतापर्यंत मनोरंजनविश्वापेक्षा शिक्षण आणि स्वतःच्या करिअरला अधिक महत्त्व दिलं आहे. नुकत्याच एका फूड व्लॉगदरम्यान फराह यांनी मुलींच्या आत्मविश्वासाबद्दल भाष्य केलं. या व्लॉगमध्ये ‘स्प्लिट्सविला’ आणि ‘लॉक अप’शी संबंधित आकांक्षा चौधरीही सहभागी झाल्या होत्या. संभाषणादरम्यान आकांक्षाने आपल्या बालपणातील फोटो दाखवत ती पूर्वी स्वतःच्या रूपाबद्दल खूप असुरक्षित असल्याचं सांगितलं.
आकांक्षाने स्वतःला पूर्वी खूप इनसिक्युअर मुलगी असल्याचं सांगितल्यानंतर फराह यांनी आपल्या मुलींचा उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या की, आकांक्षाने त्यांच्या मुलींना भेटावं, कारण अन्या आणि दीवा यांनाही आपण दिसायला खूप सुंदर नाही, असंच वाटतं. आकांक्षाने मात्र फराह यांच्या मुली खूप गोड असल्याचं सांगितलं. त्यावर फराह यांनी पुन्हा स्पष्ट केलं की, मुलींना स्वतःबद्दल तसं अजिबात वाटत नाही. आकांक्षाचे जुने फोटो पाहताना फराह यांनी गंमतीने असंही म्हटलं की, त्या काळात आकांक्षा त्यांच्या मुलींसारखीच दिसत होती.
फराह खान आणि दिग्दर्शक-एडिटर शिरीष कुंदर यांनी 2008 मध्ये IVFच्या माध्यमातून तीन अपत्यांचं स्वागत केलं. त्यांच्या घरी अन्या, दीवा आणि मुलगा जार यांचा जन्म झाला. फराह यांनी यापूर्वीही आपल्या प्रेग्नन्सीच्या अनुभवांबद्दल आणि तिन्ही मुलांच्या संगोपनाबद्दल अनेकदा मोकळेपणाने चर्चा केली आहे. आता तिन्ही मुलं मोठी झाली असून उच्च शिक्षणासाठी परदेशात आहेत.
बॉलिवूड कुटुंबातून असूनही अन्या आणि दीवा यांनी मनोरंजन क्षेत्रापासून अंतर राखलं आहे. दोघींनी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूलमधून हायस्कूलचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे. यानंतर उच्च शिक्षणासाठी दोघी अमेरिकेत गेल्या आहेत.
मे 2026 मध्ये मुलांच्या ग्रॅज्युएशनच्या निमित्ताने फराह यांनी सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली होती. मुलांना वाढवणं अधिक कठीण की त्यांना स्वतःचं आयुष्य जगण्यासाठी घरट्याबाहेर पाठवणं, हे ठरवणं आपल्याला कठीण जात असल्याचं त्यांनी व्यक्त केलं होतं. मुलांनी मोठी स्वप्नं पाहावीत आणि ती पूर्ण करण्यासाठी पुढे जावं, अशी इच्छा व्यक्त करताना फराह यांनी त्यांना एक आश्वासनही दिलं की, जग कितीही मोठं असलं तरी त्यांच्यासाठी घराचं दार आणि आईची वाट पाहणं कायम सुरूच राहील.