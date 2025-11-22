English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Farah Khan On IVF: 'मी फक्त रडत राहायचे...' फराह खानने IVF बद्दल उघडपणे सांगितले, दोनदा झाला फेल

Farah Khan On IVF: दिग्दर्शक फराह खान तीन मुलांची आई आहे. तिने आयव्हीएफद्वारे तिघांना जन्म दिला. फराह खानने आता आयव्हीएफ दरम्यान तिला आलेल्या अडचणींबद्दल मोकळेपणाने सांगितले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 22, 2025, 12:57 PM IST
Farah Khan Opens Up About Her IVF Struggles : डायरेक्टर आणि कोरियोग्राफर फराह खान आपल्या बिनधास्त स्वभावासाठी आणि विनोदी अंदाजासाठी ओळखल्या जाते. पण अलीकडेच त्यांनी आपल्या आयुष्यातील अतिशय संवेदनशील आणि भावनिक टप्प्याविषयी उघडपणे बोलत अनेकांना भारावून टाकलं आहे. फराह खान, जी आज तीन मुलांची आई आहेत, त्यांनी आई होण्यासाठी केलेल्या IVF प्रवासातील संघर्ष, वेदना आणि भावनिक ताण यांचे अनुभव शेअर केले. फराह खान सध्या आपल्या कुक दिलीपसोबत तयार केलेल्या व्लॉगमुळे चर्चेत आहेत. मात्र, त्या आयुष्याबद्दल फार कमी बोलते. पण या वेळी तिने आपल्या जिवलग मैत्रीण सानिया मिर्झाच्या पॉडकास्ट ‘सर्व्हिंग इट अप विद सानिया’ मध्ये आयव्हीएफच्या प्रक्रियेबद्दल मन मोकळं केलं.

IVF वर फराहची भावनिक कबुली

पॉडकास्टमध्ये बोलताना फराह म्हणाली, "मी दोनदा IVF मध्ये फेल झाले. मी सतत रडतच होते. शरीरात जे हार्मोन्स पंप केले जातात, त्याचा मानसिक परिणाम खूप होतो. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टीवर माझे डोळे पाणावायचे. त्या काळात आम्ही ‘ओम शांती ओम’चं शूटिंग करत होतो आणि भावनिकदृष्ट्या तो काळ खूप कठीण होता."

फराह आणि सानिया या दोघींची मैत्री विशेष ओळखली जाते. दोघी अनेकदा एकमेकींसोबत दिसतात आणि निजी तसेच व्यावसायिक गोष्टीदेखील मोकळेपणाने शेअर करतात.

2008 मध्ये IVF द्वारे ट्रिप्लेट्सचे स्वागत

फराह खान आणि शिरीष कुंदर यांनी 2004 मध्ये लग्न केले होते. लग्नानंतर काही वर्षे नैसर्गिकरीत्या गर्भधारणा करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. मात्र ते शक्य न झाल्यानंतर त्यांनी IVF चा पर्याय स्वीकारला. अनेक चढ-उतारांनंतर अखेर 11 फेब्रुवारी 2008 रोजी फराह आणि शिरीष हे ट्रिप्लेट्सचे पालक बनले.
आज त्यांची मुलं 18 वर्षांची झाली असून परिवार सुखी आयुष्य जगत आहे.

IVFच्या मागची खरी कथा

याआधीही फराहने IVF प्रवासाविषयी उघडपणे बोलताना सांगितले होते की, 40 व्या वर्षी लग्नानंतर नैसर्गिक पद्धतीने गर्भधारणा होणं शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यानंतरच त्यांनी IVF चा मार्ग स्वीकारला. या प्रक्रियेत शारीरिक थकवा, हार्मोनल बदल आणि मानसिक ताण खूप जाणवतो, हे त्यांनी अनेक वेळा सांगितलं आहे.

FAQs

1. फराह खानने IVF बद्दल काय उघड केले?

फराह खानने सांगितले की तिचा IVF दोन वेळा फेल झाला आणि त्या काळात ती सतत भावनिक तणावात होती.

2. फराह खान IVF करताना कोणत्या समस्यांना सामोरी गेली?

हार्मोन्सच्या प्रभावामुळे भावनिक चढ-उतार, मानसिक ताण आणि सतत रडू येणे या मोठ्या अडचणी त्यांनी अनुभवल्या.

3. फराह खानने IVF प्रक्रिया का निवडली?

लग्नानंतर काही वर्षे नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा न झाल्याने त्यांनी IVF चा पर्याय निवडला.

