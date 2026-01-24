फराह खानच्या व्लॉगमध्ये रंगल्या खास गप्पा, चित्रपट ऑफर करताच असं काय म्हणाली मीरा कपूर? उत्तर ऐकून सगळेच अवाक्

Mira Kapoor: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शिका आणि कोरिओग्राफर फराह खान सध्या तिच्या यूट्यूब व्लॉगमुळे सतत चर्चेत असते. तिच्या व्लॉगमध्ये नेहमीच फिल्म इंडस्ट्रीतील ओळखीची आणि खास चेहरे दिसतात. अलीकडेच फराहच्या एका व्लॉगमध्ये अभिनेता शाहिद कपूरची पत्नी मीरा कपूर आणि रिद्धिमा कपूर सहभागी झाल्या होत्या. या भेटीत फराह खानने मीरा कपूरचं मनापासून कौतुक केलं आणि गंमतीशीर पद्धतीने तिला चित्रपटात काम करण्याची ऑफरही दिली.
मीरा कपूरच्या सौंदर्याचं कौतुक
व्लॉगच्या सुरुवातीलाच फराह खानने मीराचं उत्साहात स्वागत केलं. गप्पा सुरू असताना फराहने मीराच्या व्यक्तिमत्त्वाचं आणि लूकचं भरभरून कौतुक केलं. “तू खूप सुंदर दिसतेस, तुला अभिनयाचा विचार करायला हवा,” असं फराहने सांगितलं. फराहच्या या वक्तव्यामुळे सेटवर हलकं-फुलकं वातावरण निर्माण झालं आणि मीरा थोडी लाजली.
या संपूर्ण संवादात मीराचा साधेपणा आणि शांत स्वभाव अनेकांना आवडला. ती कॅमेऱ्यासमोर फारशी सहज नसली, तरी तिचा आत्मविश्वास स्पष्ट दिसत होता.
फराह खानकडून थेट फिल्म ऑफर
व्लॉगदरम्यान फराह खानने मीराला मजेशीर अंदाजात थेट चित्रपटाची ऑफर दिली. “माझ्या पुढच्या फिल्ममध्ये एक भूमिका करशील का?” असं फराहने हसत विचारलं. हे ऐकताच मीरा थोडी गोंधळली, पण तिने अतिशय नम्रपणे आणि शांतपणे या ऑफरला नकार दिला.
मीरा कपूरने स्पष्ट केलं की सध्या तिला अभिनयात जाण्याची इच्छा नाही. तिचा हा निर्णय अनेक चाहत्यांना तिच्या स्पष्ट विचारसरणीचं उदाहरण वाटला.
फराह खानचा अगामी प्रोजेक्ट
याच व्लॉगमध्ये फराह खानने तिच्या पुढील चित्रपटाबाबतही संकेत दिले. फराहने सांगितलं की ती पुढील फिल्म फक्त शाहरुख खानसोबतच करणार आहे. अन्यथा ती योग्य वेळेची वाट पाहायला तयार आहे. फराहने 2004, 2007 आणि 2014 साली शाहरुख खानसोबत यशस्वी चित्रपट दिले असून ते बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरले होते.
बिझनेसवुमन म्हणून मीरा कपूरची ओळख
मीरा कपूरने शाहिद कपूरशी July 2015 मध्ये लग्न केलं. त्यांना 2 मुलं आहेत, मुलगी मिशा आणि मुलगा जैन. आज मीरा केवळ स्टार पत्नी म्हणून नव्हे, तर एक यशस्वी उद्योजिका म्हणूनही ओळखली जाते.
तिने अलीकडेच मुंबईत एक वेलनेस सेंटर सुरू केलं असून स्किनकेअर क्षेत्रातही ती सक्रिय आहे. तिचा फॅशन सेन्स, प्रोफेशनल निर्णय आणि स्वतंत्र ओळख यामुळे मीरा कपूर कायम चर्चेत असते. फराह खानच्या व्लॉगमुळे पुन्हा एकदा मीरा कपूरने चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.