20 हजार पगारावरून सुरुवात करणारा फराह खानचा शेफचा आजचा पगार तुमच्या CTC पेक्षाही जास्त

बॉलिवूडची दिग्दर्शिका आणि कोरिओग्राफर फराह खान चित्रपटांमुळे जितकी ओळखली जाते, तितकीच ती आजकाल युट्यूबवरील तिच्या कुकिंग व्लॉग्समुळे चर्चेत आहे. फराहने 2024 मध्ये तिच्या शेफ दिलीपसोबत स्वयंपाकाचे व्लॉग सुरू केले, आणि थोड्याच काळात हे व्लॉग्स नेटकऱ्यांमध्ये अफाट लोकप्रिय झाले.
अलीकडेच दिल्लीत उद्योगपती अश्नीर ग्रोव्हर आणि त्यांच्या पत्नी माधुरी यांच्या घरी शूट झालेल्या व्लॉगमध्ये दिलीपने आपल्या पगाराविषयी खास खुलासा केला. तो पहिल्यांदा कामावर लागला तेव्हा त्याला केवळ 300 रुपये पगार मिळायचा. मात्र, फराह खानकडे काम सुरू केल्यानंतर त्याचा पहिला पगार थेट 20 हजार रुपये झाला. यावर गंमतीत माधुरी म्हणाल्या, 'त्याला माहित होतं की तू फराह खान आहेस, म्हणून त्याने थेट 20 हजारांपासून सुरुवात केली.' फराहने हसत सांगितलं की आज दिलीपचा पगार इतका वाढला आहे की ऐकून लोकांना विश्वास बसणार नाही.
दिलीप अनेकदा व्लॉगमध्ये स्वतःच्या पगाराविषयी मजेदार किस्से सांगतो. अभिनेत्री श्रुती हासनच्या घरी शूट केलेल्या व्लॉगमध्ये जेव्हा श्रुतीने विचारलं की दिलीपला व्लॉगमधून जास्त पैसे मिळतात का, तेव्हा फराहने सांगितले की, 'दिलीप खरंतर सर्वांपेक्षा जास्त कमाई करतो.'
फराह केवळ दिलीपला काम दिला असं नाही, तर त्याच्या कुटुंबाचीही काळजी घेते. तिने दिलीपच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश मिळवून दिला आहे. एवढंच नव्हे तर त्यापैकी एका मुलाने क्युलिनरी डिप्लोमाही पूर्ण केला आहे.
फराह खान आणि दिलीप या जोडीचे व्लॉग हे केवळ स्वयंपाकापुरते मर्यादित नसून, त्यातील मजेदार संवाद आणि सेलिब्रिटींशी केलेल्या गप्पांमुळे अधिक रंगतदार होतात. ताडाच्या पानांचे भजी, ब्रेड रोलपासून ते सेलिब्रिटींच्या खास रेसिपीपर्यंत ही जोडी सर्व काही बनवते. त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे 11 सप्टेंबर रोजी मुंबईत झालेल्या युट्यूब फॅन फेस्टमध्ये या जोडीला विशेष आमंत्रण मिळालं होतं. दिलीपची महिन्याची कमाई लाखोंमध्ये असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र नेमका आकडा समोर आलेला नाही. आज दिलीप फक्त फराह खानचा शेफ राहिलेला नाही, तर युट्यूबच्या माध्यमातून तो प्रेक्षकांचा आवडता स्टार बनला आहे. त्याची साधी कहाणी आता मेहनत, नशिब आणि योग्य संधी मिळाल्यास कोणाचंही आयुष्य कसं बदलू शकतं, याचं उत्तम उदाहरण ठरते.
FAQ
फराह खान आणि तिचा शेफ दिलीप यांचे व्लॉग्स का लोकप्रिय आहेत?
फराह आणि दिलीपचे व्लॉग्स घरगुती स्वयंपाकापासून सेलिब्रिटींच्या घरी खास पदार्थ शिकण्यापर्यंतच्या अनुभवांवर आधारित आहेत. त्यातील हलक्या-फुलक्या गप्पा आणि मजेदार वातावरण प्रेक्षकांना खूप आवडते.
दिलीपने सुरुवातीला किती पगारावर काम सुरू केले आणि आता त्याची कमाई किती आहे?
दिलीपने सुरुवातीला दिल्लीमध्ये काम करताना फक्त 300 रुपये पगार मिळवला. फराहकडे काम करताना त्याचा पहिला पगार 20 हजार रुपये होता. आज त्याची कमाई एखाद्या सेलिब्रिटीच्या पगाराइतकी आहे.
दिलीपच्या कुटुंबाची जबाबदारी फराह कशी सांभाळते?
फराहने दिलीपच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातील शाळेत प्रवेश मिळवून दिला आहे आणि त्यापैकी एका मुलाने क्युलिनरी डिप्लोमा पूर्ण केला आहे. तसेच फराह मुलांच्या शिक्षणात त्यांना मदत करते.