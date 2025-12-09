English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वडिलांचा पैसा संपला, मुलगा देत राहिला फ्लॉप चित्रपट, पण एका चित्रपटाने बदलून टाकलं या अभिनेत्याचं करिअर

बॉलिवूडमधील या अभिनेत्याच्या वडिलांनी कर्ज काढून इंडस्ट्रीमध्ये केलं पदार्पण. दिले 19 फ्लॉप चित्रपट. 1 चित्रपटाने बदलली जिंदगी.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 9, 2025, 09:04 PM IST
वडिलांचा पैसा संपला, मुलगा देत राहिला फ्लॉप चित्रपट, पण एका चित्रपटाने बदलून टाकलं या अभिनेत्याचं करिअर

Fardeen Khan : बॉलिवूडमध्ये स्टारकिड असणे सोपं वाटत असलं तरी त्यामागे किती संघर्ष, दडपण आणि अपयश लपलेले असतात हे प्रत्येकाला माहिती नसते. अशीच कहाणी आहे बॉलिवूडच्या देखण्या आणि स्टायलिश अभिनेता फरदीन खानची. त्यांच्या वडिलांनी  60–70 च्या दशकातील सुपरस्टार फिरोज खान यांनी मुलाला स्टार बनवण्यासाठी कोट्यावधींचं कर्ज घेतलं पण नशिबाने साथ दिली नाही.

8 मार्च 1974 रोजी मुंबईत जन्मलेल्या फरदीनने वडिलांचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. फिरोज खान यांनी आपल्या मुलासाठी ‘प्रेम अगन’ नावाचा मोठ्या बजेटचा चित्रपट तयार केला. या चित्रपटासाठी सुध्दा त्यांनी कर्ज घेतलं होतं. मात्र, ‘प्रेम अगन’ बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड फ्लॉप ठरला.

5  कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर फक्त 3.96 कोटी रुपयांची कमाई केली. पहिल्या अपयशानंतर जिथे अनेक कलाकार मागे हटतात, तिथे फरदीनने हार मानली नाही. पण पुढील 12 वर्षे त्याच्या जीवनात सर्वात कठीण ठरली.

सलग 19 फ्लॉप चित्रपट

पदार्पणानंतर आलेला काळ फारच कठीण होता. फरदीनने जवळपास 19 चित्रपट केले पण बहुतांश चित्रपट फ्लॉप ठरले. यामध्ये ‘जंगल’ला सेमी-हिटचा दर्जा मिळाला, पण सोलो हिट एकही मिळाला नाही. समीक्षकांनी त्यांच्या अभिनयाचं कौतुक केलं पण प्रेक्षकांशी कनेक्शन जमलं नाही.

2005 मध्ये आलेल्या अनीस बज्मी दिग्दर्शित ‘नो एन्ट्री’ मध्ये सलमान खान आणि अनिल कपूरसोबतच्या त्यांच्या भूमिकेचं कौतुक झालं. चित्रपट 43 कोटींची कमाई करत सुपरहिट झाला. पण तो मल्टिस्टारर असल्याने फरदीनला श्रेय मिळालं नाही. ‘वेलकम’ मधील त्यांच्या कॅमिओनेही लक्ष वेधलं

2007 मध्ये आयुष्यातला मोठा टर्निंग पाईंट

2007 मध्ये साजिद खान दिग्दर्शित ‘हे बेबी’ रिलीज झाला. अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, विद्या बालन आदी कलाकारांसोबत या चित्रपटात फरदीनची कॉमिक टाइमिंग उजळून निघाला. या चित्रपटाने 83 कोटींची कमाई केली. हा फरदीनचा पहिला मोठा कमाई करणारा चित्रपट होता.

14 वर्षांनंतर फरदीनने संजय लीला भन्साळींच्या ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ या भव्य वेबसीरिजमधून पुनरागमन केले. त्यांनी साकारलेली नवाब वाला मोहम्मद ही भूमिका प्रेक्षकांनाही आणि समीक्षकांनाही खूप आवडली. त्यानंतर ते अक्षय कुमारच्या ‘खेल खेल में’ मध्ये दिसले. जरी या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर यश मिळालं नाही. नंतर ते ‘हाउसफुल 5’ मध्येही झळकले.

