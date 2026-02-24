English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
फरहान अख्तरचा 'बूंग' हा सिनेमा ठरला बाफ्टा पुरस्कार जिंकणारा पहिला भारतीय चित्रपट ; PM नरेंद्र मोदींनीही केलं कौतुक !

Farhan Akhtar’s Boong is the first Indian film to win a BAFTA : भारताला जागतिक पातळीवर अभिमानास्पद स्थान मिळवून दिला आहे, असे म्हणता येईल ‘बूंग’ चित्रपटाबद्दल, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि सूटेबल पिक्चर्सचा आहे. हा पहिला भारतीय चित्रपट ठरला आहे ज्याने British Academy Film Awards (BAFTA) जिंकले.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 24, 2026, 01:26 PM IST
एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि सूटेबल पिक्चर्सच्या ‘बूंग’ या चित्रपटाने भारताला जागतिक स्तरावर गौरवाचे स्थान मिळवून दिले आहे. प्रतिष्ठित British Academy Film Awards (BAFTA) जिंकणारा हा पहिलाच भारतीय चित्रपट ठरला आहे. या यशाबद्दल सर्वत्र कौतुक होत असताना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही चित्रपटाच्या टीमचे अभिनंदन केले आणि यशाचे महत्व अधोरेखित केले.

पंतप्रधानांनी आपली प्रतिक्रिया देताना चित्रपटाशी संबंधित सर्व कलाकार आणि निर्मात्यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, “या चित्रपटाशी संबंधित सर्वांना हार्दिक अभिनंदन. हा खरोखरच अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण आहे, विशेषतः मणिपूरसाठी. आपल्या देशातील अफाट सर्जनशील प्रतिभेचे हे उत्तम उदाहरण आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, असे चित्रपट भारतीय संस्कृती आणि विविधतेला जागतिक पटलावर प्रदर्शित करतात आणि तरुण कलाकारांना प्रेरणा देतात.

मणिपूरच्या पार्श्वभूमीवर आधारित भावस्पर्शी कथा

‘बूंग’ मणिपूरच्या पार्श्वभूमीवर आधारित एका कुटुंबाची कथा सांगतो. चित्रपटातील मुख्य पात्र बूंग (Gugun Kipgen) हा एक छोटा मुलगा आहे, जो आपल्या कुटुंबाला पुन्हा एकत्र आणण्याचे स्वप्न पाहतो. त्याची सिंगल मदर मंदाकिनी (Bala Hijam Ningthoujam) आणि जिवलग मित्रासोबत, बूंग हरवलेल्या वडिलांचा शोध घेतो. या प्रवासात त्याला अनेक अडचणी, भावनिक संघर्ष आणि जीवनातील कठीण अनुभवांना सामोरे जावे लागते.

या कथेत आई–मुलाच्या नात्याची गोडी, मित्रत्वातील प्रामाणिकपणा आणि कुटुंबाची मोलाची जाणीव प्रभावीपणे मांडली आहे. चित्रपटातील दृश्ये अत्यंत संवेदनशील पद्धतीने साकारली गेली आहेत, ज्यामुळे प्रेक्षक भावनिकदृष्ट्या कथेशी जोडले जातात.

कलाकार आणि टीमचे कौतुक

चित्रपटातील कलाकारांनी त्यांच्या भूमिकांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. Gugun Kipgen, Bala Hijam Ningthoujam यांसारख्या कलाकारांनी नुसतेच पात्र साकारले नाही, तर भावनिक खोलवर पोहोचणारी भूमिका सादर केली. दिग्दर्शक, निर्माता आणि तांत्रिक टीमनेही चित्रपटाची गुणवत्ता आणि कलात्मक दृष्टी जागतिक स्तरावर न्यायालयीन पातळीवर सादर केली.

भारतासोबत मणिपूरची संस्कृती जागतिक पटलावर

‘बूंग’च्या यशामुळे संपूर्ण देशात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे, विशेषतः मणिपूरमध्ये अभिमानाची भावना दाटली आहे. हा BAFTA पुरस्कार केवळ चित्रपटाच्या कलात्मक गुणवत्तेची दखल घेत नाही, तर भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांतील समृद्ध संस्कृती, इतिहास आणि कथानकाची परंपरा जागतिक स्तरावर अधोरेखित करतो. यामुळे मणिपूरसह संपूर्ण भारताला चित्रपटसृष्टीत नवीन ओळख मिळाली आहे. ‘बूंग’चे यश तरुण कलाकारांना, निर्मात्यांना आणि दिग्दर्शकांना जागतिक पटलावर आपली प्रतिभा सिद्ध करण्यासाठी प्रेरित करते. चित्रपटाचे प्रदर्शन आगामी काळात भारतीय प्रेक्षकांसमोर होईल, आणि त्याचे जागतिक यश भारतीय चित्रपटसृष्टीसाठी ऐतिहासिक ठरेल.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

