ड्रायव्हरनेच केला विश्वासघात! फरहान अख्तरचे कार्ड वापरून केली 12 लाखांची फसवणूक

Farhan Akhtar : बॉलिवूड अभिनेता फरहान अख्तर आणि त्यांची आई हनी ईरानी यांच्यासोबत तब्बल 12 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ही फसवणूक त्यांच्या स्वतःच्या घरातील ड्रायव्हरने केली असून त्याने पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्याला सोबत घेऊन पैसे लाटले आहेत.
या प्रकरणी हनी ईरानी यांच्या मॅनेजर दिया भाटिया यांनी बांद्रा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे. तक्रारीनुसार, ड्रायव्हरने फरहान अख्तर यांच्या नावाने जारी केलेल्या कार्डचा गैरवापर करून ही फसवणूक केली आहे.
बांद्रा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हनी ईरानी यांच्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी ड्रायव्हर कार्ड स्वाइप करायचा. मात्र, प्रत्यक्षात गाडीत पेट्रोल भरलंच जात नव्हतं. पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यासोबत मंत्री करून ड्रायव्हर बिलामध्ये जास्त लिटर दाखवायचा. गाडीची क्षमता फक्त 35 लिटर असताना बिलामध्ये 62 लिटर पेट्रोल-डिझेल दाखवले जात होते. उरलेली रक्कम ड्रायव्हर कॅश स्वरूपात घ्यायचा आणि त्यातून ठरलेला हिस्सा पंप कर्मचाऱ्याला द्यायचा.
रोज या प्रकारातून अंदाजे 1000 ते 1500 रुपयांची फसवणूक तो करत होता. गेल्या काही महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू होता आणि एकूण 12 लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे.
पोलीस चौकशीत ड्रायव्हरने कबुली दिली की, 2022 साली फरहान अख्तर यांचा माजी ड्रायव्हर त्याला हे कार्ड देऊन गेला होता. त्यानंतर तो कार्ड वापरत राहिला. प्रत्येक वेळी गाडीत पेट्रोल न भरता तो कार्ड स्वाइप करायचा आणि पंपावरील कर्मचारी त्याला कॅश स्वरूपात पैसे देत असे. या पैशांतून तो कर्मचाऱ्यालाही हिस्सा देत असे. या प्रकरणी पोलिसांनी ड्रायव्हर आणि बांद्रा तलावाजवळील एका पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल केला असून त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे.
हनी ईरानी या प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर यांच्या पहिल्या पत्नी आणि फरहान अख्तर यांच्या आई आहेत. 1985 मध्ये जावेद अख्तर व हनी ईरानी यांचा घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर जावेद अख्तर यांनी अभिनेत्री शबाना आझमी यांच्याशी लग्न केले. तरीही फरहान अख्तर आणि शबाना आझमी यांच्यात अतिशय चांगले संबंध आहेत.
दरम्यान, फरहान अख्तरच्या ‘122 बहादुर’ या चित्रपटाचा पोस्टर आणि टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट 1962 साली झालेल्या भारत-चीन युद्धावर आधारित असून, तो येत्या 21 नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
FAQ
फसवणुकीची रक्कम किती आणि कोणाने केली?
फरहान अख्तर आणि त्यांची आई हनी ईरानी यांच्यावर १२ लाख रुपयांची फसवणूक झाली. ही फसवणूक त्यांच्या घरातील ड्रायव्हरने पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यासोबत मिलीभगत करून केली.
तक्रार कोणी दाखल केली?
हनी ईरानी यांच्या मॅनेजर दिया भाटिया यांनी बांद्रा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. तक्रारीनुसार, ड्रायव्हरने फरहान अख्तर यांच्या नावाने जारी केलेल्या कार्डचा गैरवापर केला.
फसवणूक कशी केली?
ड्रायव्हर गाड्यांमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी कार्ड स्वाईप करायचा, पण प्रत्यक्षात पेट्रोल भरले जात नव्हते. पंप कर्मचाऱ्यासोबत मिलीभगत करून बिलात जास्त लिटर (गाडीची क्षमता ३५ लिटर असताना ६२ लिटर) दाखवले जात, आणि उरलेली रक्कम कॅश घेतली जात असे.