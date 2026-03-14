वडिलांवर अफेअरचा आरोप, आईने घेतला घटस्फोटाचा निर्णय; दरम्यान थलापति विजयच्या मुलाचं मोठं पाऊल

मुंबई : टॉलीवुड सुपरस्टार थलापती विजय सध्या वैयक्तिक कारणांमुळे प्रचंड चर्चेत आहेत, आणि आता त्यांच्या कुटुंबातील नवीन घडामोडीमुळे पुन्हा चाहत्यांचे लक्ष त्यांच्या कुटुंबाकडे गेले आहे. विजयचा मुलगा जेसन संजयने आपल्या नावाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाने चाहत्यांमध्ये खळबळ निर्माण केली आहे. सोशल मीडियावर जेसनच्या या पावल्याबद्दल वेगवेगळी चर्चा सुरु आहे.
जेसन संजयच्या नावात झालेल्या बदलामुळे सध्या खूप चर्चा आहे. मुलाने आपल्या नावातून वडील थलापती विजय यांचे नाव काढून टाकले असून, आता तो स्वतःला “जेसन संजय एस” म्हणून ओळखतो. हा बदल त्याच्या आई संगीता सोर्नालिंगम यांच्या नावाचा सन्मान करण्यासाठी करण्यात आला आहे. दक्षिण भारतात सामान्यपणे माहेर किंवा आईचे नाव जोडले जाते; जेसनच्या या बदलातून त्याने आपल्या आईसाठी श्रद्धा आणि पाठिंबा व्यक्त केला आहे.
जेसनने आपले नाव बदलताच, चाहत्यांमध्ये मोठा आश्चर्य आणि शॉक निर्माण झाला. या बदलातून जेसन आपल्या कुटुंबातील सध्याच्या परिस्थितीत आईच्या बाजूने उभा असल्याचे स्पष्ट होते, विशेषतः जेव्हा आईने २७ वर्षांच्या लग्नानंतर घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
कौटुंबिक कलह सुरू असताना जेसन संजयने इन्स्टाग्रामवर थलापती विजयला अनफॉलो केले आहे. तो नेहमीच आपल्या वडिलांना फॉलो करत नसला तरी, सध्या सुरू असलेल्या वादामुळे हा निर्णय अधिक लक्षवेधक ठरला आहे. सोशल मीडियावर या बदलावर चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली असून, अनेकांनी या निर्णयाला कौतुक केलं आहे, तर काहीजण आश्चर्यचकित आहेत.
वैयक्तिक आयुष्यातील वाद आणि नाव बदल असूनही, जेसन संजय व्यावसायिक आयुष्यात पुढे झेप घेण्यासाठी सज्ज आहे. तो लवकरच ‘सिग्मा’ चित्रपटातून दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण करणार आहे. या चित्रपटात सुंदर किशन मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. नाव बदलल्यानंतर जेसनच्या करिअरची दिशा ठरवण्यात मदत होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जेसनच्या आई संगीताने चेंगलपट्टू जिल्हा न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला असून, हा प्रकरण फेब्रुवारी २०२६ मध्ये समोर आले आहे. २७ वर्षांच्या लग्नानंतर आईने घटस्फोटाचा निर्णय घेतल्याने चाहत्यांमध्ये दु:ख आणि आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
थलापती विजयचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे आणि त्यांच्या कुटुंबातील या घटनांमुळे सोशल मीडियावर जोरदार प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. चाहत्यांमध्ये प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, विजयच्या वैयक्तिक आयुष्यातील आणि राजकारणातील वादांचा त्यांच्या कुटुंबावर इतका खोल परिणाम का झाला आहे?
जेसन संजयने आपल्या नावात बदल करून, आपल्या आईसाठी पाठिंबा दर्शविला आहे, हे स्पष्ट होते. सोशल मीडिया आणि चाहत्यांच्या चर्चेमुळे हा निर्णय अजून अधिक लक्षवेधक बनला आहे. मुलाने आईच्या बाजूने उभा राहून घेतलेला हा निर्णय, कुटुंबातील नाजूक परिस्थितीत त्याची शहाणपणाची ओळख दर्शवतो.
या निर्णयानंतर जेसन संजयचा व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्य दोन्हीही चाहत्यांच्या लक्षात राहणार आहे, आणि तो लवकरच ‘सिग्मा’ चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शन क्षेत्रात आपली छाप सोडेल, असे पाहायला मिळेल.