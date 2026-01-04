English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
खलनायकाची भूमिका पडली महागात! चित्रपटातील विनयभंगाचा 'तो' सीन पाहून वडिलांनी अभिनेत्याला झापलं

मुलीची छेड काढण्याचा सीन पाहून या अभिनेत्याचे आई-वडिल थिएटर बाहेर निघून गेले. एवढेच नाही तर अभिनेत्याच्या मुलीलाही त्याच्या नेगेटिव्ह भूमिकांचा तिटकारा वाटायचा. शेवटी...

Updated: Jan 4, 2026, 10:18 AM IST
खलनायकाची भूमिका पडली महागात! चित्रपटातील विनयभंगाचा 'तो' सीन पाहून वडिलांनी अभिनेत्याला झापलं

Shakti Kapoor: बॉलीवूडमध्ये खलनायकाच्या भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे शक्ती कपूर हे नाव आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. त्यांनी आपल्या अभिनयातून अनेक चित्रपट गाजवले आणि नेगेटिव्ह रोल्समध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र, पडद्यावर लोकांना आवडलेले हे खलनायकाचे रोल त्यांच्या आई-वडिलांना अजिबात आवडत नव्हते, ही बाब फारच कमी लोकांना माहिती आहे. एकदा तर शक्ती कपूर यांना खलनायकाच्या भूमिकेत पाहून त्यांचे आई-वडील थिएटर सोडून बाहेर पडले होते.

शक्ती कपूर यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये आपल्या करिअरमधील हा भावनिक प्रसंग सांगितला आहे. एका संवादात त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या दोन मोठ्या फिल्म्स आणि ‘इंसानियत के दुश्मन’ हा चित्रपट रिलीज झाला होता. त्या वेळी त्यांनी आनंदाने आपल्या आई-वडिलांना चित्रपट पाहायला नेले. मात्र, चित्रपट सुरू होताच पहिल्याच सीनमध्ये शक्ती कपूर एका मुलीची ओढणी खेचताना दाखवले गेले.

हा सीन पाहताच त्यांच्या वडिलांना खूप राग आला. त्यांनी लगेच त्यांच्या आईला उठून थिएटरबाहेर जाण्यास सांगितले. त्यांच्या वडिलांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “हा बाहेर असं वागतो आणि आता मोठ्या पडद्यावरही तसंच करत आहे. मला हा चित्रपट पाहायचा नाही.” ते दोघे थिएटरमधून बाहेर पडले आणि नंतर त्यांनी शक्ती कपूर यांना घरी बोलावून चांगलंच सुनावलं.

त्यांच्या वडिलांनी त्यांना सांगितले की, असे गुंड आणि वाईट माणसाचे रोल करू नयेत. चांगल्या व्यक्तींच्या भूमिका कराव्यात, हेमा मालिनी किंवा झिनत अमानसारख्या नायिकांसोबत काम करावं, असा त्यांचा आग्रह होता. मात्र शक्ती कपूर यांचा संघर्षाचा प्रवास वेगळाच होता.

या सल्ल्यावर शक्ती कपूर यांनी भावनिक उत्तर दिलं. त्यांनी आपल्या आई-वडिलांना सांगितलं की, “तुम्ही मला हा चेहरा दिला आहे. या चेहऱ्यामुळे मला कुणीही हीरो किंवा चांगल्या माणसाची भूमिका देणार नाही. त्यामुळे मला जे मिळतंय, तेच मला स्वीकारावं लागेल.” संघर्षानंतर मिळालेल्या यशामुळे त्यांनी आपल्या निर्णयावर ठाम राहणं पसंत केलं.

या सगळ्याचा परिणाम त्यांच्या मुलीवरही झाला होता. शक्ती कपूर यांची मुलगी श्रद्धा कपूर हिनेही एका जुन्या मुलाखतीत सांगितले की, लहानपणी वडिलांचे निगेटिव्ह रोल पाहून तिला खूप राग यायचा. मात्र, तिच्या आईने तिला समजावले की, हे फक्त अभिनय आहे. आज शक्ती कपूर हे बॉलीवूडमधील एक दिग्गज नाव आहे. पडद्यावर खलनायक असले तरी, त्यांच्या यशामागे संघर्ष, भावनिक निर्णय आणि कुटुंबातील मतभेदांची कहाणी दडलेली आहे.

