February 2026 New Releases: धमाकेदार Watchlist तयार! एक, दोन नाही तर 8 बहुप्रतिक्षित चित्रपट होणार रिलीज

New Release: फेब्रुवारी 2026 हा महिना सिनेप्रेमींसाठी खऱ्या अर्थाने खास ठरणार आहे. या महिन्यात प्रेक्षकांना कॉमेडी, अॅक्शन, रोमान्स, थ्रिलर आणि सामाजिक विषयांवर आधारित असे वेगवेगळ्या धाटणीचे सिनेमे पाहायला मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे, फक्त एका महिन्यात तब्बल 8 हिंदी चित्रपट थिएटरमध्ये दाखल होणार आहेत. सविस्तर जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Jan 31, 2026, 11:13 AM IST
Bollywood:  जानेवारीमध्ये मोठ्या बजेटच्या सिनेमांनी बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी केल्यानंतर आता बॉलिवूडने फेब्रुवारीसाठीही तगडं नियोजन केलं आहे. या महिन्यात प्रेक्षकांना कॉमेडी, अॅक्शन, रोमान्स, थ्रिलर आणि सामाजिक विषयांवर आधारित असे वेगवेगळ्या धाटणीचे सिनेमे पाहायला मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे, फक्त एका महिन्यात तब्बल 8 हिंदी चित्रपट थिएटरमध्ये दाखल होणार आहेत. काही मोठे चित्रपट एकाच दिवशी रिलीज होत असल्याने बॉक्स ऑफिसवर चांगलाच चुरस पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे सिनेप्रेमींसाठी फेब्रुवारी 2026 हा मनोरंजनाने भरलेला महिना ठरणार आहे.

फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मोठी टक्कर
फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात प्रेक्षकांना तीन वेगवेगळ्या शैलीतील सिनेमे एकाच वेळी पाहायला मिळतील. 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी वध 2, भाबीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन आणि पारो पिनाकी की कहानी हे तीन चित्रपट प्रदर्शित होणार आहेत. क्राईम ड्रामा, कॉमेडी आणि सामाजिक-रोमँटिक कथा अशा तिन्ही वेगळ्या चवींचा हा आठवडा असणार आहे.

वध 2 हा गंभीर आणि थरारक विषयावर आधारित सिनेमा असून संजय मिश्रा आणि नीना गुप्ता पुन्हा एकदा प्रभावी भूमिकेत दिसणार आहेत. दुसरीकडे, लोकप्रिय टीव्ही शोवर आधारित भाबीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन हा पूर्ण कौटुंबिक विनोदी चित्रपट असेल. पारो पिनाकी की कहानी हा साध्या माणसांच्या आयुष्यावर आधारित भावनिक प्रेमकथा सांगणारा सिनेमा आहे. 

मिड फेब्रुवारीत स्टारकास्टची लढत
13 फेब्रुवारी 2026 रोजी दोन मोठे चित्रपट एकमेकांसमोर उभे राहतील. विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित ओ’रोमियो हा रोमँटिक अॅक्शन थ्रिलर असून शाहीद कपूर आणि तृप्ती डिमरी प्रमुख भूमिकेत असतील. या चित्रपटात अनेक लोकप्रिय कलाकारांची फौज पाहायला मिळणार आहे.

याच दिवशी शनाया कपूर आणि विक्रांत मेस्सी यांचा 'तू या मैं' हा रोमँटिक ड्रामा सुद्धा रिलीज होणार आहे. त्यामुळे रोमान्स आणि थ्रिलर आवडणाऱ्या प्रेक्षकांसमोर निवड करणे अवघड ठरणार आहे.

महिन्याच्या शेवटी वेगळे विषय
20 फेब्रुवारी 2026 रोजी 'अस्सी' आणि दो दीवाने शहर में हे दोन चित्रपट प्रदर्शित होतील. तापसी पन्नू अभिनीत 'अस्सी' हा तपासनीस थ्रिलर असून एका वकिलाच्या संघर्षाची कथा मांडतो.

तर मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांचा 'दो दीवाने शहर में' हा रोमँटिक ड्रामा शहरातील नातेसंबंध आणि भावनांवर प्रकाश टाकतो. एकूणच, फेब्रुवारी 2026 मध्ये प्रेक्षकांना दर आठवड्याला वेगळ्या धाटणीचे सिनेमे पाहायला मिळणार असून बॉक्स ऑफिसवर कोणता सिनेमा बाजी मारतो, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

