'तो ब्रा कशासाठी घातलाय?', प्रश्नावर ओरी म्हणाला 'साराचे...'; बॉलिवूडचा 2026 मधील सर्वात मोठा वाद, भाऊ इब्राहिमनेही केलं अनफॉलो

Feud between Sara Ali Khan and Orry: एकेकाळी जवळचे मित्र मानले जाणारे सारा अली खान आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर ओरहान अवत्रामणी, जो 'ओरी' नावाने प्रसिद्ध आहे, यांच्यात आता मतभेद झाल्याचं दिसत आहे. ओरीने एक रील शेअर केल्यानंतर त्याच्य मार्फेत साराला टोमणा मारल्यानंतर हा वाद सुरु झाल्याचं बोललं जात आहे. वाद इतका वाढला आहे की, सारा आणि इब्राहिम अली खानने त्याला इंस्टाग्रामवर अनफॉलो केलं. आता ओरीने पुन्हा एकदा अभिनेत्रीवर उपहासात्मक टिप्पणी केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्यातील तणावांच्या दाव्यांना पुष्टीच मिळाली आहे.
सोमवारी, ओरीने क्रिएटर अमूल्या रतनच्या व्हायरल सिव्हिक सेन्स व्हिडिओची नक्कलची रील केली. मूळ व्हिडिओमध्ये, अमूल्याने व्हिडीओ रेकॉर्ड करत असताना मागून एक माणूस चालत गेल्याने त्याच्याच सिव्हिक सेन्स नाही अशी टीका केली होती. या रीलनंतर अनेकांनी तिला सुनावलं असून, तो सध्या ट्रेंडमध्ये आहे. ओरीने त्यावर रील करताना ब्राच्या ठिपक्यांच्या प्रिंटेड आउटलाइन असलेला निळ्या रंगाचा जाळीदार टॉप घातला होता. पण लोकांना चर्चेला भाग पाडण्यासाठी रील किंवा कपडे नव्हे तर कमेंट सेक्शन कारणीभूत ठरलं.
एका सोशल मीडिया युजरने ओरीला विचारलं की, "खरा प्रश्न: ती ब्रा नेमकी काय धरून ठेवत आहे?" यावर ओरीने उत्तर दिले, "सारा अली खानचे हिट चित्रपट". या उत्तराने लक्ष वेधून घेतलं आणि अनेक नेटिझन्सनी अभिनेत्रीवर केलेल्या ओरीच्या टीकेबद्दल त्याला फटकारलं.
जेव्हा ओरीने '3 सर्वात वाईट नावे' नावाचा एक रील पोस्ट केला, ज्यात त्याने सारा, अमृता आणि पलक यांची नावं आडनावाशिवाय उदाहरणे म्हणून दिली, तेव्हापासून या दोघांमध्ये मतभेद झाल्याच्या अफवा पसरू लागल्या. संदर्भासाठी, अमृता सिंग ही साराची आई आहे आणि पलक तिवारी कथितरित्या साराचा भाऊ इब्राहिम अली खानला डेट करत आहे. या रीलनंतर, सारा आणि इब्राहिमने इंस्टाग्रामवर ओरीला अनफॉलो केलं होतं.
2023 मध्ये, रेडिटवरील 'आस्क मी एनीथिंग' (AMA) सत्रादरम्यान, ओरीला 'सारासोबतच्या त्याच्या नात्याबद्दल' विचारले असता, त्याने सविस्तर उत्तर दिले. तो म्हणाला, “मी तुम्हाला सारा अली खानबद्दल एक गोष्ट सांगतो, आम्ही कॉलेजमध्ये खूप चांगले मित्र होतो ...शी... हो ना? आणि मग पदवी मिळाल्यानंतर अचानक आम्ही एकमेकांपासून दूर झालो... पण लॉकडाऊनच्या काळात आम्ही पुन्हा एकत्र आलो, जिथे आम्ही इतके जवळ होतो की लोक आम्हाला 'अविभाज्य' म्हणायचे... त्यानंतर लगेचच मी शेती करण्यासाठी यूकेला गेलो (हो, हे खरं आहे) आणि ती भारतात अभिनयात करिअर करण्यासाठी राहिली. आणि मला वाटतं की जेव्हा मी परत आलो, तेव्हा आम्ही दोघेही वेगळे व्यक्ती होतो, आमच्या प्रेरणा आणि महत्त्वाकांक्षा वेगळ्या होत्या, आम्ही वेगवेगळ्या विचारांचे होतो, पण तरीही 100 टक्के जुने आणि प्रिय मित्र होतो. असा एकही फोन कॉल नाही जो तिने उचलला नसेल आणि हेच माझ्या बाबतीतही खरे आहे.”
सारा अभिनयाबद्दल खरोखरच गंभीर आहे की फक्त आपल्या आईला खूश करण्यासाठी हे करत आहे, असं विचारले असता, ओरीने उत्तर दिले, “मी पूर्ण आत्मविश्वासाने म्हणू शकतो की, ती मुलगी करिअर म्हणून अभिनयात पूर्णपणे रमून गेली आहे. हीच एकमेव गोष्ट आहे ज्याबद्दल तिला आवड आहे आणि ती संपूर्ण वेळ तिच्या मनात असते. ती पडद्यावर आणि पडद्याबाहेरही एक पूर्णवेळ अभिनेत्री आहे आणि त्यासाठी तुम्ही तिचे कौतुक केलेच पाहिजे. आणि तिच्या आईप्रमाणेच, ती एक कणखर, स्वतंत्र स्त्री आहे, जी कोणालाही खूश करण्यासाठी काहीही करत नाही.”
या 'आस्क मी एनीथिंग' सत्रादरम्यान, ओरीने साराचा भाऊ, इब्राहिम अली खान याच्याबद्दलही आपले विचार मांडले, त्याचे वर्णन करताना तो म्हणाला, “तो खूप देखणा आहे, आणि जर तुम्ही त्यापलीकडे पाहू शकलात... तर तो खूप त्रासदायकही आहे... पण तो इतका देखणा आहे की तुम्हाला ते लक्षातही येणार नाही.”
सारा अली खानने 2018 मध्ये सुशांत सिंग राजपूतसोबत केदारनाथमधून पदार्पण केले. ती शेवटची अनुराग बसूच्या मेट्रोमध्ये दिसली होती. ती आता आयुष्मान खुरानासोबत 'पती पत्नी और वो दो'मध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटात वामिका गब्बी आणि रकुल प्रीत सिंग यांच्याही भूमिका आहेत.