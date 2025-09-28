English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
1973 Teenage Romance Trendsetter Film Bobby: 55वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने सर्व रेकॉर्ड मोडत नवा इतिहास रचला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 28, 2025, 01:45 PM IST
57 वर्षांपूर्वींचा 'तो' चित्रपट, एका कॉमिकच्या संवादाने रचलेला इतिहास, निर्मात्याने कर्ज फेडण्यासाठी...
1973 Teenage Romance Trendsetter Film Bobby: 55 वर्षांपूर्वी आलेला या रोमँटिक भारतीय चित्रपटाने सर्व रेकॉर्ड मोडले होते. टीनएजमधील लव्हस्टोरी प्रेक्षकांना खूप जास्त आवडली होती. नवखे कलाकार असूनही प्रेक्षकांनी या सिनेमाला ब्लॉकबस्टर बनवले. या चित्रपटाची गाणीही लोकांनी डोक्यावर घेतली. ऋषी कपूर आणि डिंपल कपाडिया यांचा बॉबी या चित्रपटाबद्दल आज एक रंजक गोष्ट आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. 

राज कपूर यांचे सर्वात महत्त्वकांक्षी स्वप्न तुटले होते. मेरा नाम जोकर या चित्रपटाकडून त्यांना फार अपेक्षा होता. मात्र चित्रपट सुपरफ्लॉप ठरला आणि राज कपूर पुरते कोलमडून गेले. द ग्रेट शो मॅन कर्जात बुडाले होते. त्यांना घर आणि आर.के स्टुडिओ गहाण ठेवावे लागले होते. कर्जाच्या बोझ्याखाली सापडलेल्या राज कपूर यांना बॉबीच्या नावाने आशेचा एक किरण सापडला. बॉबीची संकल्पना त्यांना आर्ची या कॉमिक बुकच्या माध्यमातून सुटली. 

आर्ची वाचत असताना त्यांची नजर एका संवादावर अडकली. तो संवाद होता की, “सत्रह साल कोई छोटी उम्र नहीं होती, हमारी भी अपनी जिंदगी है, और हमें उसका अहसास है.” त्यानंतर त्यांनी यावरुनच चित्रपट बनवण्याचे ठरवले. हा किस्सा केए अब्बास यांचे पुस्तक बॉबी द कंप्लीट स्टोरीत सांगितलं आहे. 

बॉबी सिनेमाने सर्व रेकॉर्ड मोडित काढले. आर्ची पुस्तकातील तो एक संवाद आणि राज कपूर हे तडक उठून जुहूतील त्यांचा सगळ्यात विश्वासु लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास यांच्या कार्यालयात पोहोचले. अब्बास साहेबांचे सहकारी आणि सह-लेखक व्ही.पी. साठे हेदेखील त्यांच्यासोबत होते. पूर्ण प्रवासात राज कपूर यांनी संपूर्ण दृश्याची कल्पना आधीच केली होती. त्यांनी त्यांचा मुलगा चिंटू (ऋषी कपूर) याला नायक म्हणून घेण्याचे ठरवले होते. "मेरा नाम जोकर" मधील त्यांच्या अभिनयाचे खूप कौतुक झाले. 

किशोरवयीन प्रेमावर आधारित या चित्रपटाने त्याच्या निरागसता, साधेपणा आणि अतुलनीय संगीताने संपूर्ण पिढीला वेड लावले. 28 सप्टेंबर 1973 रोजी "बॉबी" प्रदर्शित झाला. सत्तरच्या दशकाची सुरुवातच फार उल्लेखनीय होती. राजेश खन्ना यांनी १५ हिट चित्रपटांसह स्वतःला एक रोमँटिक हिरो म्हणून ओळख मिळवली होती. देव आनंद यांच्या "हरे रामा हरे कृष्णा" (१९७१) मध्ये हिप्पी आणि ड्रग्ज संस्कृतीचे उत्तम चित्रण करण्यात आले होते. दरम्यान, प्रकाश मेहरा यांच्या "जंजीर" (१९७३) ने हिंदी चित्रपटसृष्टीला अँग्री यंग मॅन दिला होता. याच काळात राज कपूर यांनी किशोरावस्थेतील निष्पाप बंडखोरीबद्दलचा चित्रपट "बॉबी" दिला. राज कपूर यांनी चौदा वर्षांच्या डिंपल कपाडियाला सिनेमात संधी दिली.

आर्ची कॉमिक्सच्या पानांवर दाखवल्या जाणाऱ्या पात्रांप्रमाणेच, शॉर्ट्स, स्विमसूट, मॅक्सी गाऊन, पोल्का डॉट्स आणि बेल-बॉटम्स हे बॉबीमध्ये पाहायला मिळाले. बुश शर्ट आणि पुलओव्हर हे तरुणांचे स्टाइल स्टेटमेंट बनले. बुश शर्ट आणि पुलओव्हर हे तरुणांचे स्टाइल स्टेटमेंट बनले.  किशोरवयीन प्रेम, नवीन कलाकार, तरुण पिढीचा बंड, फॅशन, संगीत यांनी तरुणांना आकर्षित केले. यामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीत किशोरवयीन प्रेमाच्या युगाची सुरुवात झाली.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत.

