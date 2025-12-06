मराठी सिनेसृष्टीला शासनाची घसघशीत आर्थिक मदत, 50 चित्रपटांना मिळणार इतक्या कोटीची मदत

सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी जाहीर केले की, 50 मराठी चित्रपटांना सामाजिक आशय, कलात्मक गुणवत्ता आणि प्रयोगशीलतेमुळे सन्मानित करण्यात येत आहे. या चित्रपटांना एकूण १४ कोटी ६२ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य वितरित केले जात आहे. हे केवळ अर्थसाहाय्य नसून, सामाजिक भान जपणारे, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरणारे आणि प्रेक्षकांमध्ये जाणीव-जागृती निर्माण करणाऱ्या मराठी चित्रपटांना शासनाकडून नेहमीच प्रोत्साहन दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, फिल्म सिटीचा अंतिम आराखडा मंजूर झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
प्रभादेवी येथील महाराष्ट्र कला अकादमीच्या रविंद्र नाट्यमंदिरात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. हा कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळातर्फे दर्जेदार चित्रपटांना अर्थसाहाय्य योजना धनादेश वितरण, गणेशोत्सव रिल्स स्पर्धा पारितोषिक वितरण आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चित्रपटाच्या पोस्टर अनावरणासाठी आयोजित करण्यात आला होता.
या प्रसंगी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील, सह व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर, चित्रपट क्षेत्रातील कलाकार, दिग्दर्शक आणि पुरस्कार विजेते उपस्थित होते.
WAVES 2025 या जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल समिटमधून महाराष्ट्राने "क्रिएटीव्ह इकॉनॉमी हब" होण्याचा ठोस निर्धार व्यक्त केला आहे, हे स्वागतार्ह आहे. चित्रपट हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून ते समाजाच्या मनाशी थेट संवाद साधणारे आणि विचार जागृत करणारे एक शक्तिशाली माध्यम आहे, ज्याने स्त्री-समानता, जातीय समता, पर्यावरण आणि ग्रामीण जीवन अशा अनेक विषयांवर जनजागृती केली आहे.
या संदर्भात, फिल्म सिटीचा अंतिम आराखडा मंजूर झाला असून, त्याच धर्तीवर मुंबईत अद्ययावत ऑडिओ व्हिज्युअल गेमिंग सेंटर उभारण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत, एकूण 50 चित्रपटांना सुमारे 14 कोटी 62 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित केले जात आहे. यात राष्ट्रीय पुरस्कार सन्मानित 4, राज्य पुरस्कार गौरवलेले 3, तसेच 'अ', 'ब' आणि 'क' दर्जा प्राप्त चित्रपटांचा समावेश आहे. मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडणाऱ्या परीक्षक समितीचे आभार मानण्यात आले आहेत.