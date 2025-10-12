English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तीन बायका, दोन पुरूष आणि... बॉलिवू़डचं एक गाजलेलं प्रकरण; पाहून भलेभले थक्क!

Bollywood Movie News : हे प्रकरण आहे एका अशा पुरुषाचं जो लग्न करतो खरा, पण त्यानंतर त्याच्यासोबत जे काही घडतं ते अनपेक्षितच....  

सायली पाटील | Updated: Oct 12, 2025, 11:39 AM IST
filmfare 2025 Laapataa Ladies movie sets new record by winning 13 awards chhaya kadam pratibha ranta nitanshi goel kiran rao

Bollywood Movie News : काही चित्रपटांची कथानकं ही अशा प्रकरणांवर आधारित असतात जी इतकी कमाल आणि अनपेक्षितपणे लक्षात राहतात की विचारून सोय नाही. अशाच एका अफलातून प्रकरणानं बॉलिवूड गाजवलं. एका लहानशा खेड्यातील किशोरवयीन मुलीचं लग्न होतं, तिची पाठवणीसुद्धा होते. पण, ती सासरीच पोहोचत नाही. 

डोक्यावर चेहरा झाकेल इतका पदर असल्यामुळं आणि दोन जोडपी एकाच रेल्वेडब्यात असल्यामुळं घोळ होतो आणि भलतीच नववधू नायकाच्या घरी पोहोचते आणि हे प्रकरण पुढे जातं. मग त्या खऱ्याखुऱ्या नववधूचं काय होतं? ती एका अशा रेल्वेस्थानकावर उतरते जिथं तिच्या ओळखीचं कुणीच नाही. बरं, गाव सोडून बाहेर पडण्याची ही तिची पहिलीच वेळ, पतीचा पत्ताही ठाऊक नाही इतकी ती साधीभोळी. अखेर तिच्या मदतीला फलाटावर काम करणारी काही माणसं येतात, इथं बनाव रचून पोहोचलेली सूनबाई तिच्या कारनाम्यांमध्ये रमते आणि पुढे नेमकं काय होतं हेच या प्रकरणात दडलेलं गुपित....

प्रकरण काहीसं ओळखीचं वाटतंय? 

प्रकरण काहीसं ओळखीचं वाटतंय? हे प्रकरण म्हणजे किरण राव दिग्दर्शित 'लापता लेडिज' (Laapataa Ladies) या चित्रपटाचं कथानक. स्पर्श श्रीवास्तव, नितांशी गोयल, प्रतिभा रांता, रवि किशन, छाया कदम आणि सहकलाकारांच्या अभिनयानं नटलेला हा चित्रपट यंदाच्या फिल्मफेअर पुरस्कारांमध्ये विक्रमी कामगिरी करून गेला आहे. तब्बल 13 पुरस्कार या चित्रपटाच्या वाट्याला आले असल्यानं सध्या सर्वच स्तरांतून या चित्रपटावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. 

किमान निर्मिती खर्च, एकदोन चेहरे वगळता इतर नवखे कलाकार यांच्यासह साकारण्यात आलेल्या या चित्रपटानं प्रेक्षकांच्याच मनाचा ठाव घेतला नाही, तर अनेक पुरस्कार सोहळ्यांमध्येही बाजी मारली. त्यामुळं सध्या 'लापता लेडिज' हेच प्रकरण सिनेजगत गाजवत आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. 

Laapataa Ladies ला मिळालेले पुरस्कार... 

सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता- रवि किशन 
सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री- छाया कदम 
सर्वोत्कृष्ट संवाद- स्नेहा देसाई 
सर्वोत्कृष्ट संगीत अल्बम- राम संपत 
सर्वोत्कृष्ट गीत- प्रशांत पांडे 
सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक- अरिजित सिंह (सजनी)
सर्वोत्कृष्ट पदार्पण अभिनेत्री- नितांशी गोयल 
सर्वोत्कृष्ट पार्श्वसंगीत- राम संपत 
सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा- दर्शन जालन 
सर्वोत्कृष्ट पटकथा- स्नेहा देसाई 
सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री (समीक्षक पसंती)- प्रतिभा रांता 
सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन- किरण राव 
सर्वोत्कृष्ट चित्रपट- लापता लेडिज

'लापता लेडीज' चित्रपटाचं कथानक काय?
एका लहान खेड्यातील किशोरवयीन मुलीचं लग्न होतं आणि तिची सासरी पाठवली जाते. मात्र, पदलमुळे आणि रेल्वे डब्यातील घोळामुळे भलतीच नववधू नायकाच्या घरी पोहोचते. खरी नववधू एका अज्ञात रेल्वेस्थानकावर उतरते, जिथे तिच्या ओळखीचं कुणी नाही. तिच्या मदतीला फलाटावरील कामगार येतात, तर खोटी सूनबाई कारनाम्यांमध्ये रमते. हे अनपेक्षित कथानक सामाजिक मुद्द्यांवर आधारित आहे

'लापता लेडीज' मध्ये कोण कोण अभिनय करतात?
मुख्य भूमिकांमध्ये स्पर्श श्रीवास्तव, नितांशी गोयल, प्रतिभा रांता, रवि किशन, छाया कदम यांचा समावेश आहे. हे नवखे कलाकार असून, चित्रपट किमान खर्चात तयार झाला असला तरी त्यांनी प्रेक्षकांचं मन जिंकलं.

'लापता लेडीज' ला फिल्मफेअर पुरस्कारांमध्ये किती पुरस्कार मिळाले?
70व्या फिल्मफेअर पुरस्कार 2025 मध्ये 'लापता लेडीज' ने विक्रमी 13 पुरस्कार जिंकले, ज्यामुळे तो सर्वाधिक पुरस्कार जिंकणारा चित्रपट ठरला. यामुळे सिनेजगतात सध्या हाच चित्रपट चर्चेत आहे.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

