तीन बायका, दोन पुरूष आणि... बॉलिवू़डचं एक गाजलेलं प्रकरण; पाहून भलेभले थक्क!

Bollywood Movie News : काही चित्रपटांची कथानकं ही अशा प्रकरणांवर आधारित असतात जी इतकी कमाल आणि अनपेक्षितपणे लक्षात राहतात की विचारून सोय नाही. अशाच एका अफलातून प्रकरणानं बॉलिवूड गाजवलं. एका लहानशा खेड्यातील किशोरवयीन मुलीचं लग्न होतं, तिची पाठवणीसुद्धा होते. पण, ती सासरीच पोहोचत नाही.
डोक्यावर चेहरा झाकेल इतका पदर असल्यामुळं आणि दोन जोडपी एकाच रेल्वेडब्यात असल्यामुळं घोळ होतो आणि भलतीच नववधू नायकाच्या घरी पोहोचते आणि हे प्रकरण पुढे जातं. मग त्या खऱ्याखुऱ्या नववधूचं काय होतं? ती एका अशा रेल्वेस्थानकावर उतरते जिथं तिच्या ओळखीचं कुणीच नाही. बरं, गाव सोडून बाहेर पडण्याची ही तिची पहिलीच वेळ, पतीचा पत्ताही ठाऊक नाही इतकी ती साधीभोळी. अखेर तिच्या मदतीला फलाटावर काम करणारी काही माणसं येतात, इथं बनाव रचून पोहोचलेली सूनबाई तिच्या कारनाम्यांमध्ये रमते आणि पुढे नेमकं काय होतं हेच या प्रकरणात दडलेलं गुपित....
प्रकरण काहीसं ओळखीचं वाटतंय? हे प्रकरण म्हणजे किरण राव दिग्दर्शित 'लापता लेडिज' (Laapataa Ladies) या चित्रपटाचं कथानक. स्पर्श श्रीवास्तव, नितांशी गोयल, प्रतिभा रांता, रवि किशन, छाया कदम आणि सहकलाकारांच्या अभिनयानं नटलेला हा चित्रपट यंदाच्या फिल्मफेअर पुरस्कारांमध्ये विक्रमी कामगिरी करून गेला आहे. तब्बल 13 पुरस्कार या चित्रपटाच्या वाट्याला आले असल्यानं सध्या सर्वच स्तरांतून या चित्रपटावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
किमान निर्मिती खर्च, एकदोन चेहरे वगळता इतर नवखे कलाकार यांच्यासह साकारण्यात आलेल्या या चित्रपटानं प्रेक्षकांच्याच मनाचा ठाव घेतला नाही, तर अनेक पुरस्कार सोहळ्यांमध्येही बाजी मारली. त्यामुळं सध्या 'लापता लेडिज' हेच प्रकरण सिनेजगत गाजवत आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.
सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता- रवि किशन
सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री- छाया कदम
सर्वोत्कृष्ट संवाद- स्नेहा देसाई
सर्वोत्कृष्ट संगीत अल्बम- राम संपत
सर्वोत्कृष्ट गीत- प्रशांत पांडे
सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक- अरिजित सिंह (सजनी)
सर्वोत्कृष्ट पदार्पण अभिनेत्री- नितांशी गोयल
सर्वोत्कृष्ट पार्श्वसंगीत- राम संपत
सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा- दर्शन जालन
सर्वोत्कृष्ट पटकथा- स्नेहा देसाई
सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री (समीक्षक पसंती)- प्रतिभा रांता
सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन- किरण राव
सर्वोत्कृष्ट चित्रपट- लापता लेडिज
