Filmfare Awards Winners List: ‘लपता लेडीज’च्या कलाकारांना बहारदार यश, पाहा ,संपूर्ण यादी

Marathi News
Filmfare Awards Winners List: फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळा 2025 नुकताच पार पडला आहे. यामध्ये लापता लेडीज या चित्रपटाने बाजी मारली आहे. कोणाला कोणता पुरस्कार मिळाला? जाणून घ्या सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 12, 2025, 07:02 AM IST
Filmfare Awards Winners List: अहमदाबादच्या ईका अरेना येथे गुरुवारी 11 ऑक्टोबर रोजी प्रतिष्ठित 70 वा फिल्मफेअर पुरस्कार सोहळा 2025 पार पडला. बॉलिवूडच्या या ग्लॅमरस रात्रीचे सूत्रसंचालन बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खान, दिग्दर्शक करण जोहर आणि कलाकार मनीष पॉल यांनी केले. संपूर्ण देशभरातील प्रेक्षकांमध्ये या सोहळ्याचा प्रचंड उत्साह पाहायला मिळाला.

या वर्षीच्या फिल्मफेअरमध्ये अनेक दमदार चित्रपटांनी आणि कलाकारांनी आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीची छाप पाडली. विशेष म्हणजे ‘लपता लेडीज’ या चित्रपटाने सर्वाधिक पुरस्कार जिंकत मोठा विजय मिळवला.

फिल्मफेअर पुरस्कार 2025 विजेत्यांची संपूर्ण यादी

बेस्ट फिल्म- लापता लेडीज

बेस्ट डायरेक्टर- किरण राव (लापता लेडीज)

बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स')- आई वांट टू टॉक (शूजीत सरकार)

बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल (मेल)- अभिषेक बच्चन (आई वांट टू टॉक)

बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल (मेल) - कार्तिक आर्यन - (चंदू चैंपियन)

बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स)- राजकुमार राव (श्रीकांत)

बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल (फीमेल)- आलिया भट्ट (जिगरा)

बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स) -प्रतिभा रांटा (लापता लेडीज)

बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल (मेल)-  रवि किशन (लापता लेडीज)

बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल (फीमेल)- छाया कदम (लापता लेडीज)

बेस्ट म्यूजिक एल्बम- राम संपत (लापता लेडीज)

बेस्ट लिरिक्स- प्रशांत पांडे (सजनी - लापता लेडीज)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल)- अरिजीत सिंह (सजनी - लापता लेडीज)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)- मधुबंती बागची (आज की रात - स्त्री 2)

बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर- आदित्य सुहास जांभले (आर्टिकल 370)

कुणाल खेमू (मडगांव एक्सप्रेस)

बेस्ट डेब्यू मेल- लक्ष्य (किल)

बेस्ट डेब्यू फीमेल- नितंशी गोयल (लापता लेडीज)

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड -जीनत अमान

श्याम बेनेगल (मरणोपरांत)- आर डी बर्मन अवॉर्ड फॉर अपकमिंग टैलेंट इन म्यूजिक

अचिंत ठक्कर (जिगरा, मिस्टर एंड मिसेज माही)

बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर- राम संपत (लापता लेडीज)

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी- राफे महमूद (किल)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन- मयूर शर्मा (किल)

बेस्ट कॉस्ट्यूम - दर्शन जालान (लापता लेडीज)

बेस्ट साउंड डिजाइन- सुभाष साहू (किल)

बेस्ट एडिटिंग-  शिवकुमार वी. पणिक्कर (किल)

बेस्ट एक्शन-  सेयौंग ओह और परवेज शेख (किल)

बेस्ट वीएफएक्स- रीडिफाइन (मुंज्या)

बेस्ट कोरियोग्राफी-  बॉस्को - सीजर (तौबा तौबा - बैड न्यूज)

बेस्ट स्टोरी - आदित्य धर और मोनिका ठाकर (आर्टिकल 370)

बेस्ट स्क्रीनप्ले- स्नेहा देसाई (लापता लेडीज)

बेस्ट डायलॉग- स्नेहा देसाई (लापता लेडीज)

एडैप्टेड स्क्रीनप्ले- रितेश शाह और तुषार शीतल जैन (आई वांट टू टॉक)

या सोहळ्यात ‘लपता लेडीज’, ‘किल’ आणि ‘आर्टिकल 370’ या तीन चित्रपटांनी बहुतेक तांत्रिक आणि क्रिएटिव्ह श्रेणीत वर्चस्व गाजवले. अनुभवी दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांना आजीवन गौरव पुरस्कार मिळाल्याने सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

