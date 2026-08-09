/33 वर्षीय अभिनेत्रीवर लैंगिक अत्याचार, घरी बोलवले अन्...; बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध दिग्दर्शकाला अटक

फिल्म इंडस्ट्रीतील अनेक अभिनेत्रींनी आत्तापर्यंत कास्टिंग काउचबाबत अनुभव शेअर केले आहेत. काहींनी तर थेट आरोप केले आहेत. मात्र आता मनोरंजन क्षेत्रातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चित्रपट 'जोरू का गुलाम'सह अनेक चित्रपटांचे दिग्दर्शन केलेले लोकप्रिय दिग्दर्शक शकील नुरानी यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. लैंगिक अत्याचार प्रकरणी मालवणी पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.
शकील नुरानी (73) यांच्यावर 33 वर्षांच्या अभिनेत्रीसोबत गैरव्यवहार आणि अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या अभिनेत्रीने मालवणी पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत नुरानी यांना अटक केली आहे. त्यानंतर पोलिसांनी नुरानी यांना कोर्टात हजर केले होते. कोर्टाने 12 ऑगस्टपर्यंत नुरानी यांना पोलिस कोठडी ठोठवण्यात आली आहे.
बडे दिलवाला (1999) आणि जोरू का गुलाम (2000) सारख्या चित्रपटांचे लेखन, निर्मिती आणि दिग्दर्शन केले आहे. शकील नुरानी यांच्यावर अभिनेत्रींनी केलेल्या आरोपांनुसार, शकीलने तिला त्याच्या घरी बोलावले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या आगामी चित्रपटाच्या प्रोजक्टवर चर्चा करण्याच्या बहाण्याने 33 वर्षांच्या अभिनेत्रीला मालवणी येथील घरी बोलवले होते. तिथेच त्याने महिलेसोबत गैरवर्तन केले. तसंच, महिलेला नशेचे पदार्थ देऊन तिचे कथित व्हिडिओ काढून तिला वारंवार धमकावण्यात आले.
मालवणी पोलिसांनी या प्रकरणी शकील नुराणी याच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम 64, 123,351 आणि 88 अंतर्गंत गुन्हा दाखल केला आहे. शनिवारी नुरानी याला मालवणी पोलिसांनी बोरीवली हॉलीडे कोर्टात हजर करण्यात आले. तेव्हा त्याला 12 ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे.
शकील नूरानी हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक सुप्रसिद्ध लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्माते आहेत. त्यांनी 1991 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'विष्णू देवा' या चित्रपटाद्वारे चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. 1999 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'बडे दिलवाला' या चित्रपटाद्वारे त्यांनी लेखन क्षेत्रात प्रवेश केला, ज्याचे दिग्दर्शन आणि निर्मितीही त्यांनीच केली होती. त्यांनी गोविंदा आणि ट्विंकल खन्ना अभिनीत 'जोरू का गुलाम' या चित्रपटाचेही दिग्दर्शन केले. 2000 साली प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट यशस्वी ठरला. शकील यांनी 2005 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'तेजाब: द ॲसिड ऑफ लव्ह' या चित्रपटाचेही दिग्दर्शन केले.