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33 वर्षीय अभिनेत्रीवर लैंगिक अत्याचार, घरी बोलवले अन्...; बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध दिग्दर्शकाला अटक

बॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक शकील नुरानी यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? वाचा सविस्तर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 09, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:06 PM IST
33 वर्षीय अभिनेत्रीवर लैंगिक अत्याचार, घरी बोलवले अन्...; बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध दिग्दर्शकाला अटक
Image Credit: Filmmaker Shakeel Noorani arrested in alleged physical assault case

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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