30 कोटींच्या फसवणुकी प्रकरणी दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांना अटक

निर्मात विक्रम भट्ट यांना 30 कोटी रुपयांच्या आईवीएफ आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 7, 2025, 09:57 PM IST
30 कोटींच्या फसवणुकी प्रकरणी दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांना अटक

Vikram Bhatt : चित्रपट निर्माते विक्रम भट्ट यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या 30 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. राजस्थान पोलिसांनी मुंबई पोलिसांच्या सहकार्याने ही कारवाई केली. रिपोर्टनुसार, विक्रम भट्ट यांना त्यांच्या मेहुणीच्या घरी छापा टाकून ताब्यात घेण्यात आले.

पोलिसांकडून आता बांद्रा कोर्टात ट्रांझिट रिमांडची मागणी केली जाणार असून, त्यानंतर त्यांना पुढील चौकशीसाठी उदयपुर येथे नेण्यात येणार आहे. यापूर्वी विक्रम भट्ट, त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट आणि इतर सहा जणांविरोधात लुकआउट नोटिस जारी करण्यात आली होती. तसेच त्यांना 8 डिसेंबरपर्यंत उदयपुर पोलिसांसमोर हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि परवानगीशिवाय विदेशात जाण्यास बंदी घालण्यात आली होती.

कसा सुरू झाला हा वाद?

'ईटाइम्स'ने दिलेल्या माहितीनुसार, IVF क्षेत्रातील ख्यातनाम संस्था इंदिरा IVFचे संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत त्यांनी असा आरोप केला होता की, त्यांना एका फिल्म प्रोजेक्टमध्ये 30 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यास भाग पाडण्यात आले.

 तसेच या प्रोजेक्टमधून 200 कोटी रुपयांपर्यंत नफा मिळेल असे आश्वासन देण्यात आले होते. सुमारे 20 दिवसांपूर्वी विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट आणि इतर सहा जणांविरोधात भूपालपुरा पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

दिवंगत पत्नीवर बायोपिक बनवण्याचा बहाणा?

एफआयआरनुसार, विक्रम भट्ट यांनी डॉ. मुर्डिया यांच्या दिवंगत पत्नीवर बायोपिक बनवण्यासाठी तयारी दर्शवली होती आणि संपूर्ण प्रोजेक्ट आपल्याकडे सांभाळणार असल्याचे सांगितले होते. यानंतर चित्रपटाच्या नावाखाली त्यांच्याकडून टप्प्याटप्प्याने पैसे मागण्यात आले.

या प्रोजेक्टसाठी विक्रम भट्ट यांच्या पत्नीच्या नावाने ‘VSB LLP’ नावाची कंपनी नोंदणी करण्यात आली होती. विक्रम भट्ट यांनी डॉ. मुर्डिया यांना सांगितले होते की त्यांची पत्नी आणि मुलगी देखील या प्रोजेक्टमध्ये सक्रियपणे सहभागी आहेत.

बायोपिकची बैठक, गुंतवणूक आणि वाद

डॉ. मुर्डिया यांनी सुरुवातीला आपल्या ओळखीतील दिनेश कटारिया यांच्याकडून सल्ला घेतला. त्यानंतर 25 एप्रिल 2023 रोजी मुंबईतील वृंदावन स्टुडिओ येथे त्यांची विक्रम भट्ट यांच्यासोबत बैठक झाली. येथे बायोपिकबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

यानंतर मार्च 2025 मध्ये ‘तुमको मेरी कसम’ नावाचा चित्रपट प्रदर्शित झाला ज्यात ईशा देओल आणि अनुपम खेर मुख्य भूमिकेत दिसले. तथापि, आर्थिक व्यवहार आणि प्रोजेक्ट हँडलिंगबाबत अनेक विसंगती उघड झाल्यानंतर हा वाद गडद झाला.

