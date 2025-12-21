शेवटी भावनांना कंट्रोल न ठेवता धर्मेंद्र यांनी माफी मागितली; ईशा देओलच्या त्या व्हिडीओतून खुलासा…

Esha Deols Emotional Video for Dharmendra : बॉलिवूडचा दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या निधनाला 24 डिसेंबर रोजी एक महिना पूर्ण होईल. त्यांच्या निधनाने एक काळजाला भिडणारी शांतता निर्माण केली आहे, पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवणं अनेकांसाठी कठीण आहे. असं म्हणतात की कलाकार कधीच मरत नाहीत; तो आपल्या कलेतून कायम जिवंत राहतो. धर्मेंद्र यांच्याबाबतीतही हेच खरे आहे. जरी ते शारीरिक रूपाने आपल्यात नसले तरी त्यांच्या कलेच्या माध्यमातून ते कायम चाहत्यांच्या आणि कुटुंबीयांच्या मनात जिवंत आहेत.
धर्मेंद्र यांचा अभिनय आणि कलेने बॉलिवूडला जे काही दिलं, ते शब्दात सांगणं कठीण आहे. त्यांनी विविध प्रकारच्या भूमिका साकारल्या आणि प्रत्येक भूमिकेतील आपली छाप सोडली. त्यांच्या निधनानंतर कुटुंबीय आणि चाहत्यांसाठी एक भावूक क्षण समोर आला आहे, ज्यामुळे त्यांचे कार्य, कला आणि जीवन जपण्याची जाणीव पुन्हा एकदा ताज्या झाली आहे.
ईशा देओलने सध्या सोशल मीडियावर तिच्या वडिलांचा एक भावूक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे, जो पाहून अनेक चाहत्यांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले आहेत. हा व्हिडीओ धर्मेंद्र यांचा आगामी आणि शेवटचा चित्रपट ‘इक्किस’ यांच्या शुटिंगदरम्यानचा आहे. या व्हिडीओमध्ये धर्मेंद्र भावुक होत, सिनेमाच्या शुटिंगचा शेवटचा दिवस असल्याचं सांगत आहे.
ईशा देओलने जेव्हा हा व्हिडीओ पोस्ट केला, तेव्हा त्यात धर्मेंद्र यांचे भावुक शब्द ऐकता येतात, 'सिनेमाच्या शुटिंगचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे आनंदी देखील आहे आणि दुःखी देखील आहे. या चित्रपटाच्या टीमला मनापासून आभार व्यक्त करतो, आणि जर काही चूकलं असेल तर कृपया माफ करा.' त्याच्या या शब्दांनी त्याच्या चाहत्यांना एक भावनिक संदेश दिला, आणि एक अंतिम निरोप दिला.
धर्मेंद्र यांच्या या व्हिडीओतून हे स्पष्ट होतं की, त्यांनी कधीही कलेला न थांबवता दिलं आणि आपल्या शुटिंगमध्ये पूर्ण सहभाग घेतला. ते असं मानत होते की, त्यांच्या कामामध्ये कुठेही चूक होणं हे मान्य करत, त्यांनी सिनेमाच्या टीमला दिलेली माफी त्यांची नम्रता आणि कलेबद्दल असलेली गंभीरता दर्शवते.
‘इक्किस’ सिनेमा धर्मेंद्र यांच्या करिअरचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. हा चित्रपट भारतीय सैन्यदलातील एक खऱ्या घटनेवर आधारित आहे आणि त्यात धर्मेंद्र यांनी युद्धवीर अरुण खेत्रपाल यांचा रोल साकारला आहे. चित्रपटाच्या दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांनी या चित्रपटाचा विषय आणि कथा अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळली आहे. धर्मेंद्र यांची भूमिका विशेष करून युद्धातील कर्तृत्व आणि त्याच्या संघर्षावर आधारित आहे.
धर्मेंद्र यांच्याबद्दल चांगल्या गोष्टींना खूप मोठा महत्त्व आहे. ते केवळ अभिनय क्षेत्रातील एक आदर्श नव्हते, तर एक उत्तम व्यक्तिमत्व आणि समाजाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करणारे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या कलेचा वारसा कायम राहील, आणि त्यांच्या कामाची स्मृती सृष्टीवर कायम राहील. ईशा देओलने आपल्या वडिलांच्या मृत्यूला एक महिन्याची वय मिळाल्यावर त्यांचं एक भावूक कॅप्शन लिहिलं, 'ते बेस्ट होते… आय लव्ह यू पापा.' हा शब्द त्या प्रत्येक व्यक्तीला गवसलेला आहे, ज्याने त्यांच्या आयुष्यात धर्मेंद्र यांचा आदर्श घेतला. ईशा देओलच्या कॅप्शनला त्यांच्या चाहत्यांनी आणि कुटुंबीयांनी प्रेमपूर्वक प्रतिसाद दिला आणि धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
धर्मेंद्र यांचा शेवटचा व्हिडीओ आणि ‘इक्किस’ सिनेमाने त्यांना एक अनमोल आठवण दिली आहे. त्यांच्या कलेचा प्रभाव आणि संघर्षाची कहाणी त्याच्या चाहत्यांना प्रेरणा देणारी राहील. याशिवाय, चित्रपट ‘इक्किस’ सिनेमा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धाच्या घटनेवर आधारित असल्याने, या चित्रपटाला एक ऐतिहासिक संदर्भ मिळणार आहे.
धर्मेंद्र यांचे कार्य, त्यांच्या जीवनातील आदर्श आणि त्यांच्या अभिनयाने बॉलिवूडला दिलेली दृष्टी कायम राहील. त्यांच्या निधनानंतर चाहत्यांच्या आणि कुटुंबीयांच्या हृदयात ते कायम जिवंत राहतील.