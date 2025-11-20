English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एस. एस. राजामौली यांचे वादग्रस्त वक्तव्य; हिंदू भावनांचा अवमान केल्याचा आरोप, FIR दाखल

प्रसिद्ध दिग्दर्शक एस.एस. राजामौली यांनी चित्रपट लॉन्च करताना महाबली हनुमानच्या संदर्भात एक वक्तव्य केलं आहे, ज्यामुळे त्यांच्याविरोधात FIR दाखल झाला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 02:26 PM IST
SS Rajamouli : प्रसिद्ध दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली सध्या मोठ्या कायदेशीर वादळात सापडले आहेत. त्यांच्या ‘महाबली हनुमान’ या आगामी चित्रपटाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे हिंदू समुदायात तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, राजामौली यांच्या विरोधात FIR दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

राष्ट्रीय वानर सेनेने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात भगवान हनुमान यांच्याबद्दल अपमानजनक टिप्पणी केली आहे. ज्यामुळे हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत.

तसेच त्यांनी असेही म्हटले आहे की, भविष्यात कुणीही हिंदू देवी-देवतांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न करू नये, म्हणून आम्ही राजामौली यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होण्याची मागणी करतो. धर्माची रक्षा करणे हे आमचे कर्तव्य आहे असं त्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. 

पोस्टर आणि कार्यक्रमातील गोंधळामुळे वाद वाढला

‘महाबली हनुमान’ या चित्रपटाचे नाव आणि पहिला लुक आधीच लीक झाला होता. त्यात भर म्हणून 15 नोव्हेंबर रोजी ‘ग्लोब ट्रॉटर’ इव्हेंटमध्ये झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे वातावरण आणखी तापले. त्याच कार्यक्रमात तांत्रिक गडबडीत टीझर वेळेवर प्ले न झाल्यामुळे राजामौली चिडले. याच दरम्यान त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे वाद पेटला.

राजामौली यांचे वादग्रस्त विधान

टीझर प्ले उशीराने झाल्यावर राजामौली म्हणाले होते की, 'मी देवावर फारसा विश्वास ठेवत नाही. पिताजी म्हणायचे की जेव्हा मी अडचणीत असेन, तेव्हा हनुमान माझ्या मागे उभे राहून माझे रक्षण करतील. यानंतर त्यांनी म्हणले, पण जसेच ही गडबड झाली, मला खूप राग आला. काय देव अशी मदत करतात?'

तसेच स्टेजवर त्यांनी हेही सांगितले की त्यांच्या पत्नी हनुमान यांच्या मोठ्या भक्त आहेत, परंतु तांत्रिक त्रुटी झाल्यावर ते काही क्षणांसाठी पत्नीवरही नाराज झाले होते.

व्हिडीओ व्हायरल, ट्रोलिंग आणि FIR

या कार्यक्रमातील त्यांचा हा संपूर्ण संवाद सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राजामौली यांच्यावर धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप ठेवला गेला. अनेकांनी त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल देखील केले. वाढत्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर राजामौली यांच्या विरोधात अधिकृतपणे FIR ही नोंदवण्यात आला आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, राजामौली यांच्याकडून स्पष्टीकरणाचीही मागणी वाढत आहे.

FAQ

1 राजामौली कोणत्या कारणामुळे वादात अडकले?

राजामौली यांनी ‘महाबली हनुमान’ चित्रपटाशी संबंधित कार्यक्रमात हनुमानजींबाबत केलेल्या टिप्पण्यांमुळे हिंदू समाजात नाराजी निर्माण झाली. त्यामुळे त्यांच्यावर धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यात आला.

2 त्यांच्याविरोधात FIR कोणी दाखल केली?

‘राष्ट्रीय वानर सेना’ या संस्थेने सोशल मीडियावर पोस्ट टाकून कठोर कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर राजामौली यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्यात आली.

3 राजामौली यांनी नेमके काय विधान केले होते?

टीझर प्ले उशीराने झाल्यावर ते म्हणाले “मी देवावर फारसा विश्वास ठेवत नाही. पिताजी म्हणायचे की हनुमान माझे रक्षण करतील, पण गडबड होताच मला राग आला. देव असे मदत करतात का?” याच वक्तव्यावरून वाद वाढला.

