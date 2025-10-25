फसवणुकी प्रकरणी श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांच्यावर गुन्हा दाखल, नेमकं प्रकरण काय?

Shreyas Talpade : बागपत आणि सोनीपत परिसरात एक मोठा आर्थिक फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले आहे. फसवणूक आणि विश्वासघाताच्या गंभीर आरोपाखाली बॉलिवूड अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांच्यासह 22 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अभियुक्त लोणी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट अँड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीने गुंतवणूकदारांना पाच वर्षांत त्यांच्या पैशांची दुप्पट वसूली होईल असा आश्वासन दिले. या योजनेत 500 हून अधिक लोकांकडून सुमारे 5 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांना एका वर्षानंतरही त्यांच्या पैशांचे परताव्यास मिळाला नाही त्यामुळे एजंट लोकांनी सोसायटीविरोधात तक्रार दाखल केली.
अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ या दोघांचा या प्रकरणात ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दोघेही वारंवार सोसायटीच्या जाहिरातींमध्ये दिसले आणि कार्यक्रमांमध्ये देखील सहभागी झाल्याचे दिसले. त्यामुळे त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशातील बागपत येथील रहिवासी बबली नावाच्या महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. तिने सांगितले की, बिजरौल गावातील एक तरुण जो लोणी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट अँड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीशी संबंधित होता. त्याने गावातील लोकांना गुंतवणूक करण्यास सांगितले. सोसायटी भारत सरकारच्या कृषी आणि सहकार मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे गावकऱ्यांना विश्वास मिळाला.
पैसे गोळा झाल्यानंतर कंपनीचे अचानक कामकाज बंद करण्यात आले आणि लोक संपर्कातून गायब झाले. परिणामी, तक्रारदारासह अनेक गुंतवणूकदारांना आपले पैसे परत मिळाले नाहीत.
हे संपूर्ण प्रकरण पोलीस चौकशीसाठी पाठवले गेले आहे. 2024 मध्ये जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी अभिनेता श्रेयस तळपदेला तपास सुरू असताना अटकेपासून संरक्षण देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. या प्रकरणातील इतर आरोपींसह चौकशी सुरू असून पोलीस आता पुढील कारवाई करत आहेत.
500 हून अधिक गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळाले नाहीत. सोसायटीने पैसे गोळा करून कामकाज बंद केलं आणि संपर्क तोडला. हे प्रकरण उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या तपासाखाली आहे आणि आरोपींवर फसवणुकीचे गंभीर आरोप आहेत.
FAQ
बागपत-सोनीपत फसवणूक प्रकरण काय आहे आणि त्यात कोणत्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल झाला?
बागपत आणि सोनीपत परिसरात लोणी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट अँड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीने गुंतवणूकदारांना ५ वर्षांत पैशांची दुप्पट वसूली होईल असं आश्वासन देऊन ५ कोटी रुपये वसूल केले. ५०० हून अधिक लोक फसले. या प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेते श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांच्यासह २२ जणांवर फसवणूक आणि विश्वासघाताचे आरोप असून, गुन्हा दाखल झाला आहे.
श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांचा या प्रकरणात काय संबंध आहे?
दोघेही सोसायटीचे ब्रँड अॅम्बेसेडर होते. ते जाहिरातींमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये दिसले, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना विश्वास बसला. त्यामुळे त्यांच्यावरही फसवणुकीचे आरोप आहेत आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारीत नेमकं काय म्हटलं आहे आणि तक्रारदार कोण आहे?
बागपत येथील रहिवासी बबली या महिलेने तक्रार दाखल केली. तिने सांगितलं की, बिजरौल गावातील एका तरुणाने सोसायटीच्या नावाने पैश गोळा केले. सोसायटी भारत सरकारच्या कृषी आणि सहकार मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असल्याचा दावा केला. पैश गोळा झाल्यानंतर सोसायटीचं कामकाज बंद झालं आणि लोक गायब झाले. एका वर्षानंतरही परतावा मिळाला नाही.