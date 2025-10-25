English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
फसवणुकी प्रकरणी श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांच्यावर गुन्हा दाखल, नेमकं प्रकरण काय?

अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांच्यासह 24 जणांवर फसवणुकी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 25, 2025, 02:13 PM IST
फसवणुकी प्रकरणी श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांच्यावर गुन्हा दाखल, नेमकं प्रकरण काय?

Shreyas Talpade : बागपत आणि सोनीपत परिसरात एक मोठा आर्थिक फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले आहे. फसवणूक आणि विश्वासघाताच्या गंभीर आरोपाखाली बॉलिवूड अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांच्यासह 22 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अभियुक्त लोणी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट अँड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीने गुंतवणूकदारांना पाच वर्षांत त्यांच्या पैशांची दुप्पट वसूली होईल असा आश्वासन दिले. या योजनेत 500 हून अधिक लोकांकडून सुमारे 5 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांना एका वर्षानंतरही त्यांच्या पैशांचे परताव्यास मिळाला नाही त्यामुळे एजंट लोकांनी सोसायटीविरोधात तक्रार दाखल केली.

अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ या दोघांचा या प्रकरणात ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दोघेही वारंवार सोसायटीच्या जाहिरातींमध्ये दिसले आणि कार्यक्रमांमध्ये देखील सहभागी झाल्याचे दिसले. त्यामुळे त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल  करण्यात आला आहे. 

तक्रारीमध्ये नेमकं काय म्हटलंय? 

उत्तर प्रदेशातील बागपत येथील रहिवासी बबली नावाच्या महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. तिने सांगितले की, बिजरौल गावातील एक तरुण जो लोणी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट अँड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीशी संबंधित होता. त्याने गावातील लोकांना गुंतवणूक करण्यास सांगितले. सोसायटी भारत सरकारच्या कृषी आणि सहकार मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे गावकऱ्यांना विश्वास मिळाला.

पैसे गोळा झाल्यानंतर कंपनीचे अचानक कामकाज बंद करण्यात आले आणि लोक संपर्कातून गायब झाले. परिणामी, तक्रारदारासह अनेक गुंतवणूकदारांना आपले पैसे परत मिळाले नाहीत.

न्यायालयीन कारवाई

 हे संपूर्ण प्रकरण पोलीस चौकशीसाठी पाठवले गेले आहे. 2024 मध्ये जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी अभिनेता श्रेयस तळपदेला तपास सुरू असताना अटकेपासून संरक्षण देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. या प्रकरणातील इतर आरोपींसह चौकशी सुरू असून पोलीस आता पुढील कारवाई करत आहेत.

500 हून अधिक गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळाले नाहीत. सोसायटीने पैसे गोळा करून कामकाज बंद केलं आणि संपर्क तोडला. हे प्रकरण उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या तपासाखाली आहे आणि आरोपींवर फसवणुकीचे गंभीर आरोप आहेत.

