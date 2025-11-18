English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतील शिव ठाकरेच्या घरात अचानक भीषण आग; हादरवणारा व्हिडिओ समोर

शिव ठाकरेच्या घरात लागलेल्या आगीची धक्कादायक माहिती समोर; नेमकं काय घडलं?

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 18, 2025, 05:39 PM IST
लोकप्रिय रिअॅलिटी शो स्टार शिव ठाकरे याच्याविषयी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबईतील गोरेगाव परिसरातील कोलते पाटील व्हर्व्ह या आलिशान इमारतीमध्ये असलेल्या शिवच्या घरात अचानक भीषण आग लागली. या दुर्घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला असून, घरातील अंतर्गत भागाचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे दिसून आले आहे.

कुटुंबीय सुरक्षित, पण मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान

मीडिया रिपोर्टनुसार, आग लागल्याच्या वेळी शिव ठाकरे आणि त्याचे कुटुंबीय घरात होते. मात्र, अग्निशमन दलाने तत्काळ बचावकार्य केल्यामुळे शिव आणि त्याचे सर्व कुटुंबीय सुखरूप आहेत. दुर्घटनेत कोणालाही इजा झालेली नाही, ही एक दिलासादायक बाब आहे. तथापि, घरातील फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इंटीरियरची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली असून, अनेक वस्तू पूर्णतः जळून खाक झाल्या आहेत.

व्हायरल व्हिडिओत दिसलं मोठं विध्वंस

प्रसिद्ध पापाराझी विरल भयानीने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओत घरातील जळालेली स्थिती व अग्निशमन दलाची धावपळ दिसते. व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या दृश्यांवरून असे स्पष्ट होते की आग अत्यंत भीषण होती आणि ती नियंत्रणात आणण्यासाठी फायर ब्रिगेडला मोठा प्रयत्न करावा लागला. अग्निशमन दलातील अधिकारी घरात प्रवेश करून महत्त्वाच्या भागांमध्ये पाण्याचे फवारे मारताना आणि धूर काढताना दिसले.

आगीचे कारण अद्याप अस्पष्ट

या दुर्घटनेमागचे नेमके कारण अजून स्पष्ट झालेले नाही. प्राथमिक माहितीनुसार, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ही शक्यता सर्वाधिक मानली जात आहे. परंतु इमारतीतील तांत्रिक टीम आणि अग्निशमन विभाग याबाबत सविस्तर तपास करत आहेत. शिव ठाकरेचा घरातील काही भाग पूर्णतः कोसळल्यासारखा दिसत असल्याने हानीची पातळी मोठी असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

चाहत्यांची काळजी; सोशल मीडियावर ‘Get Well Soon’ सारख्या कमेंट्स

व्हिडिओ समोर येताच चाहते आणि नेटीझन्सनी शिवविषयी प्रचंड चिंता व्यक्त केली. अनेकांनी कमेंट्स करत लिहिले 'शिव, तू आणि तुझं कुटुंब सुरक्षित असावं हीच प्रार्थना.' 'हा व्हिडिओ पाहून धडकी भरली.' 'तुम्ही सुरक्षित आहात याचा दिलासा आहे.' चाहत्यांच्या प्रतिक्रियांवरून आग किती भीषण होती याची कल्पना येते.

शिव ठाकरेची अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया नाही

या गंभीर दुर्घटनेनंतरही शिव ठाकरेने आपल्या सोशल मीडियावर अद्याप काहीही अधिकृत विधान केलेले नाही. चाहते त्याच्या अपडेटची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या सर्वांमुळे त्याने स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. अलीकडच्या काळात तो अनेक म्युझिक अल्बम्समध्येही झळकला असून, सोशल मीडियावर त्याचे मोठे फॅनबेस आहे.

 

FAQ

शिव ठाकरेच्या घरात आग कशी लागली?

सध्या आगीचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. प्राथमिक अंदाजानुसार इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटची शक्यता वर्तवली जात आहे, परंतु अग्निशमन दल आणि इमारत व्यवस्थापन याबाबत तपास करत आहेत.

या दुर्घटनेत शिव ठाकरे किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना काही दुखापत झाली का?

नाही. आग भीषण असली तरी शिव ठाकरे आणि त्याचे सर्व कुटुंबीय सुरक्षित आहेत. कोणालाही दुखापत झालेली नाही, ही दिलासादायक माहिती समोर आली आहे.

आगीत किती नुकसान झाले?

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनुसार घरातील फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर वस्तूंचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. काही साहित्य पूर्णतः जळून गेले आहे. अधिकृत नुकसानाचे मूल्यांकन अद्याप सुरू आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

