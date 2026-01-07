English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • डेझी शाहच्या घराजवळ लागली आग ; अभिनेत्रीने राजकीय पक्षावर आरोप करत सांगितलं निरक्षरांची टोळी भरून ठेवली आहे

डेझी शाहच्या घराजवळ लागली आग ; अभिनेत्रीने राजकीय पक्षावर आरोप करत सांगितलं 'निरक्षरांची टोळी भरून ठेवली आहे'

 Fire breaks out near Daisy Shah's house : अभिनेत्री डेझी शाहच्या घराशेजारी वांद्रे पूर्वेतील इमारतीला आग लागली, ज्याबद्दल तिने संताप व्यक्त केला आहे. तिने सांगितले की, निवडणूक प्रचारादरम्यान लोकांनी रस्त्यावर फटाके फोडल्यामुळे आग लागली. डेझीने व्हिडिओत तिच्या घराजवळील परिस्थिती दाखवत “भाजप आणि अशिक्षित लोकांची टोळी” अशी टीका केली आणि सर्वांना सामान्य समज आणि जबाबदारी घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 7, 2026, 03:36 PM IST
डेझी शाहच्या घराजवळ लागली आग ; अभिनेत्रीने राजकीय पक्षावर आरोप करत सांगितलं 'निरक्षरांची टोळी भरून ठेवली आहे'

मंगळवारी सलमान खानसोबत ‘जय हो’ चित्रपटात दिसलेल्या अभिनेत्री डेझी शाहच्या घराजवळ वांद्रे पूर्वेतील एका इमारतीला आग लागल्याची धक्कादायक घटना घडली. अभिनेत्रीने या घटनेनंतर तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर करून आपला संताप व्यक्त केला आणि आग लागण्यामागील कारण निवडणूक प्रचारातील फटाके असल्याचे सांगितले.

व्हिडिओमध्ये डेझीने स्पष्ट केले की, 'निवडणुकीमुळे इथे लोक आले, रस्त्यावर फटाके फोडले आणि इमारतीजवळ ही आग लागली. मी या इमारतीच्या अगदी बाजूला राहते आणि हे पाहत आहे. हे खूप भयानक आहे. माझे घरही या इमारतीच्या अगदी जवळ आहे, आणि ही परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच वाईट होत चालली आहे.' अभिनेत्रीने अगदी आग लागलेल्या परिसरातील परिस्थिती दाखवत सांगितले की, ही घटना खूप धोकादायक होती आणि त्यामुळे घरांच्या व शेजाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला.

डेझीने सांगितले की, वांद्रे पूर्वेतील या इमारतीजवळ सुमारे 200 लोकांचा जमाव होता, ज्यांनी रॉकेट पेटवून आग लावली आणि नंतर पळून गेले. तिने या लोकांना 'अशिक्षित लोकांची टोळी' म्हणत, सरकारवरही टीका केली, 'लोकांची सिव्हिक सेन्स कुठे आहे? प्रचारकांनी रस्त्यावर हे फटाके फोडले, परिणामी परिसरातील लोक आणि घरांसमोरील इमारती धोक्यात आल्या.'

व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये अभिनेत्रीने आणखी स्पष्ट केले की, ती कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही, पण निवडणूक प्रचार करताना टीम्समध्ये सामान्य समज आणि जबाबदारी असणे आवश्यक आहे. तिने म्हटले, 'फटाके फोडणे किंवा इमारतीजवळ अशा प्रकारची हलचाल करणे कोणत्याही प्रकारे योग्य नाही. ही नैसर्गिक आपत्ती नाही, तर विचार न करणाऱ्या लोकांमुळे घडलेली घटना आहे. आमच्या बिल्डिंग कमिटीने त्यांना घरोघरी प्रचार करण्याची परवानगी दिली नाही, तरीही असे घडले. आता योग्य ती जबाबदारी घ्या.'

डेझी शाहच्या या व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा सुरू झाली. चाहत्यांनी अभिनेत्रीला पाठिंबा दिला असून, निवडणूक प्रचारातील असावधानपणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. काही युजर्सनी या घटनेवरून निवडणूक व्यवस्थापनावर टीका केली तर काहींनी डेझी शाहच्या धैर्याचे कौतुक केले. या घटनेने फक्त अभिनेत्रीच नाही तर संपूर्ण परिसरातील रहिवाशांमध्ये मोठा रौद्र अनुभव निर्माण केला. नागरिकांनी अशा प्रसंगांत सामान्य समज आणि जबाबदारीची गरज असते, असेही अनेकांनी म्हटले आहे.

पार्श्वभूमी

डेझी शाह सलमान खानसोबत ‘जय हो’ चित्रपटात दिसली आहे आणि सोशल मीडियावर ती प्रचंड सक्रिय आहे. वांद्रे पूर्वेतील ही घटना निवडणूक काळात घडल्याने ती आणखी चर्चेचा विषय बनली आहे.

