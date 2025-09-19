कपिल शर्माचा शो कायदेशीर वादात, ‘हेरा फेरी’तील बाबुरावच्या लुकमुळे नेटफ्लिक्सला नोटीस

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
The Great Indian Kapil Show: प्रसिद्ध कॉमेडियन कपिल शर्माचा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. फिरोज ए. नाडियाडवाला यांनी नेटफ्लिक्सला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 19, 2025, 07:33 PM IST
The Great Indian Kapil Show: प्रसिद्ध कॉमेडियन कपिल शर्माचा लोकप्रिय शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ आता कायदेशीर वादात सापडला आहे. निर्माता फिरोज ए. नाडियाडवाला यांच्या वतीने वकिल सना रईस खान यांनी नेटफ्लिक्सला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये त्यांनी असा आरोप केली आहे की या शोमध्ये त्यांच्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीशी संबंधित असलेल्या आयकॉनिक पात्राचा परवानगीशिवाय वापर करण्यात आला आहे.

'बौद्धिक संपदा ही काही साधी गोष्ट नाही, ती क्रिएटिव्हिटीचं हृदय आहे. माझ्या क्लायंटच्या आयकॉनिक पात्राचा विनापरवानगी वापर केवळ हक्कांचं उल्लंघन नाही तर ही सर्वात स्पष्ट व्यावसायिक चोरी आहे. कायदा अशा अधिकारांच्या कमजोरीकडे कधीही दुर्लक्ष करणार नाही. जे कायदेशीररित्या प्राप्त झाले आहेत आणि सुरक्षित ठेवले गेले आहेत असं सना रईस यांनी म्हटलं आहे. 

'बाबुरावच्या पात्रावर आक्षेप'

हा संपूर्ण वाद ‘हेरा फेरी’ मालिकेतील आयकॉनिक पात्र बाबुराव गणपतराव आपटे (बाबुराव) यावरून सुरू झाला आहे. हे पात्र हिंदी सिनेमातील सर्वात लोकप्रिय आणि कॉमिक पात्रांपैकी एक आहे आणि त्याचे हक्क नाडियाडवाला प्रॉडक्शनकडे आहेत.

नेटफ्लिक्सने नुकताच अक्षय कुमारच्या एपिसोडचा प्रोमो रिलीज केला होता. त्यात कॉमेडियन कीकू शारदा बाबुरावच्या लुकमध्ये दिसत आहे. निर्माता यावर आक्षेप घेत आहेत कारण बाबुरावचे कपडे, बोलण्याची शैली आणि त्याचा विनोदी अंदाज हे सर्वच प्रेक्षकांच्या मनात घट्ट बसलेले आहे. परवानगीशिवाय हा लुक व्यावसायिक पातळीवर सादर केल्याचा आक्षेप नोटीसमध्ये नोंदवला आहे.

नोटीसमध्ये काय?

नोटीसमध्ये नेटफ्लिक्स आणि शोच्या निर्मात्यांना तात्काळ सामग्री काढून टाकण्याची, सोशल मीडियावरून हटवण्याची आणि पुन्हा वापर न करण्याची हमी देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, 24 तासांत माफी मागण्याची आणि दोन दिवसांत 25 कोटी रुपयांचे नुकसानभरपाई देण्याची मागणी आहे. अन्यथा, सिव्हिल आणि क्रिमिनल कारवाई करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. 

कोण आहेत सना रईस खान? 

सना रईस खान या देशातील चर्चित वकिलांपैकी एक मानल्या जातात. त्यांनी 2021 च्या क्रूझ ड्रग्स प्रकरणात शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याची केस हाताळली होती. तसेच 2022 मध्ये शीना बोरा प्रकरणात इंद्राणी मुखर्जीला जामीन मिळवून दिला. त्यांनी अनेक उद्योगपती, राजकारणी आणि बॉलिवूड कलाकारांची प्रकरणे हाताळली आहेत. सध्या त्या लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री रुपाली गांगुली (अनुपमा फेम) यांची केसही पाहत आहेत.

FAQ

1. ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ वर कोणती कायदेशीर कारवाई झाली आहे?

प्रसिद्ध कॉमेडियन कपिल शर्माचा शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ नेटफ्लिक्सवर बाबुराव गणपतराव आपटे (बाबुराव) या आयकॉनिक पात्राच्या विनापरवानगी वापरामुळे कायदेशीर वादात सापडला आहे. निर्माता फिरोज ए. नाडियाडवाला यांच्या वतीने वकिल सना रईस खान यांनी नेटफ्लिक्स आणि शोच्या निर्मिती गटाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. यात कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क उल्लंघनाचा आरोप केला असून, २५ कोटी रुपयांचे नुकसानभरपाई मागितली आहे.

2. बाबुराव पात्रावर वाद का सुरू झाला?

हा वाद ‘हेरा फेरी’ (2000) आणि ‘फिर हेरा फेरी’ (2006) या चित्रपट मालिकेतील बाबुराव गणपतराव आपटे या लोकप्रिय कॉमिक पात्रावरून सुरू झाला आहे. हे पात्र परेश रावल यांनी साकारले असून, त्याचे हक्क नाडियाडवाला प्रॉडक्शनकडे आहेत. शोच्या अक्षय कुमार एपिसोडच्या प्रोमोमध्ये कॉमेडियन कीकू शारदा बाबुरावच्या लुकमध्ये दिसत आहे – कपडे, बोलण्याची शैली आणि विनोदी अंदाज यांचा वापर विनापरवानगी झाल्याचा आक्षेप आहे. 

3. नोटीसमध्ये काय मागण्या केल्या आहेत?

नोटीसमध्ये नेटफ्लिक्स आणि शोच्या निर्मात्यांना तात्काळ सामग्री काढून टाकण्याची, सोशल मीडियावरून हटवण्याची आणि पुन्हा वापर न करण्याची हमी देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, 24 तासांत माफी मागण्याची आणि दोन दिवसांत 25 कोटी रुपयांचे नुकसानभरपाई देण्याची मागणी आहे. अन्यथा, सिव्हिल आणि क्रिमिनल कारवाई करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. 

