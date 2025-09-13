पहिली भेट टाळली, पण ६ महिन्यांत साखरपुडा आणि त्यानंतर थेट लग्न ; हृता-प्रतीकची फिल्मी लव्हस्टोरी

हृता दुर्गुळे महाराष्ट्राची क्रश म्हणून ओळखली जाते . नेहमीच चाहत्यांच्या चर्चेत असते. मराठी मालिकांपासून ते चित्रपटांपर्यंत हृताने अभिनयाच्या जोरावर स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. ‘फुलपाखरू’ या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली ही अभिनेत्री सध्या तिच्या नव्या चित्रपट *‘आरपार’*मुळे चर्चेत आहे. ललित प्रभाकरसोबतची तिची जोडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळत आहे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत हृताने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल, विशेषत: पती प्रतीक शाह यांच्यासोबतच्या पहिल्या भेटीबद्दल खुलासा केला.
हृताने सांगितलं की, प्रतीक शाहला पहिल्यांदा भेटायला ती तयार नव्हती. 'मी त्याला भेटण्यास नकार दिला होता. त्यावर प्रतीक म्हणाला, ठीक आहे, काही अडचण नाही. पण त्यानंतर तो शूटिंगसाठी बाहेर जाणार असल्याचं कळलं, आणि तेव्हा मला जाणवलं की आता भेटले नाही तर महिना-दीड महिना पुन्हा भेटणं शक्य होणार नाही. म्हणूनच मी अखेर भेटण्याचा निर्णय घेतला,' असं ती म्हणाली.
पहिल्या भेटीच्या दिवशी हृताची गाडी पंक्चर झाली. ती म्हणते, 'मी वेळेवर पोहोचायला आवडणारी आहे. पण त्या दिवशी गाडी पंक्चर झाल्याने उशीर झाला. हे सगळं मी त्याला फोनवर सांगितलं. विशेष म्हणजे, तो माझ्याआधीच ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचला होता. मग आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी गेलो पण कुठेही जागा मिळाली नाही. शेवटी ओशिवरामधील एका ठिकाणी भेटलो. आणि त्या पहिल्या भेटीतच जवळपास आठ तास गप्पा रंगल्या.'
त्या भेटीत दोघांच्या नात्याची सुरुवात मैत्रीने झाली. हृता आधीपासूनच प्रतीकच्या आईला ओळखत असल्याने तिला विशेष संकोच वाटला नाही. हळूहळू ही मैत्री घट्ट होत गेली. हृता म्हणाली, “मी माझ्या आयुष्यात जास्त अपेक्षा ठेवणारी नव्हते. माझ्या बेसिक गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. प्रतीकमध्ये जबाबदारी घेण्याची तयारी होती, आपल्या हक्कासाठी उभं राहण्याची ताकद होती, हे मला पहिल्यापासून जाणवलं.'
हृताने आणखी एक खास किस्सा सांगितला. 'आमच्या नात्यात डेटिंगसारखा काळ नव्हता. आम्ही भेटल्यानंतर सहा महिन्यांतच आमचा साखरपुडा ठरला. आणि त्यानंतरच्या सहा महिन्यांत लग्नदेखील झालं. लग्न ही मोठी जबाबदारी आहे, आणि ती आम्ही दोघांनी एकत्र पार पाडायचं ठरवलं.'
हृता दुर्गुळे आणि दिग्दर्शक प्रतीक शाह यांनी डिसेंबर 2021 मध्ये लग्नगाठ बांधली. त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याला आता चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. हृता आणि प्रतीक दोघेही आपल्या आपल्या क्षेत्रात व्यस्त असूनही एकमेकांना वेळ देतात. त्यांच्या जुळलेल्या नात्यामुळे चाहत्यांमध्येही त्यांची जोडी लोकप्रिय ठरते.
